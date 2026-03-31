El lado desconocido de Matías Mayer: su pasión por la astrología y la biopic del ídolo de Boca que sueña con hacer

Matías Mayer es uno de los actores argentinos jóvenes más destacados de su generación. Entre sus trabajos más notables se encuentran Barrabrava, Argentina tierra de amor y venganza, Iosi el espía arrepentido, Historia de un clan, Un crimen argentino y ahora también El último gigante, la nueva apuesta de Netflix. Si bien la mayor parte de su vida gira en torno al cine y la televisión, también tiene una pasión que solo unos pocos conocían. En una reciente entrevista, reveló a qué leyenda de Boca Juniors le gustaría interpretar en una biopic y habló de su faceta como astrólogo.

El lunes 30 de marzo, Mayer estuvo en Antes que nadie (Luzu TV) y, entre varias otras cosas, habló de sus sueños actorales. Dijo que le divertiría hacer una biopic y, aunque primero se mostró dudoso sobre el personaje que le gustaría interpretar, finalmente admitió: “Me gustaría hacer de [Martín] Palermo”.

Matías Mayer estuvo en Antes que nadie y contó que sueña con interpretar a Martín Palermo en una biopic (Foto: Captura / Luzu TV)

Su revelación fue bien recibida en el estudio. “Tenés un aire, la podrías hacer”, sostuvo Diego Leuco, quien además aseguró que el exdelantero es su “ídolo máximo”. Por su parte, Martín Dardik, alias “El Trinche”, destacó el parecido del invitado con el Martín Palermo de 1998, que llevaba el cabello rapado.

Asimismo, también advirtió: “Todo rubio, para mí sos el Palermo que está en el video del gol de Estudiantes en el que aparece [Lionel] Scaloni”. Su comentario hizo referencia al festejo de Martín con el DT de la selección argentina el 3 de mayo de 1997 en la goleada de 4-1 de Estudiantes frente a River en el Monumental.

“Me muero, me encantaría. Primero tengo que preparar la zurda”, sostuvo el actor de 35 años sobre la posibilidad de interpretar al ídolo de Boca, equipo del que es hincha. Aunque no hay ningún proyecto audiovisual del exjugador de la selección argentina en vistas, si en un futuro se trabaja en ello, seguramente Mayer será el primero en anotarse.

"Me encantaría. Primero tengo que preparar la zurda", dijo Mayer sobre su sueño de interpretar a Palermo (Foto: Instagram @matiasmayer / Archivo)

Por otro lado, durante la entrevista también salió a la luz una faceta de Mayer que solo unos pocos conocían. “Mati es astrólogo”, reveló Yoyi Fracella, quien trabajó con él en la nueva película de Netflix. “¿Sos astrólogo literal? No sabía", comentó Mica Vázquez sorprendida. El actor admitió que no es algo que mantiene oculto, simplemente que lo menciona poco.

Fracella sostuvo que es “muy buen astrólogo” y que tiene la carta de cada persona con la que trabajó. “Tengo todo guardado”, aseguró Mayer.

Matías Mayer habló de su pasión por la astrología

En una entrevista con LA NACION en mayo de 2022, Mayer contó que su interés por la astrología comenzó durante la pandemia. Primero se inscribió en los talleres que daba una amiga y de poco empezó a interiorizarse cada vez más hasta que en 2021 se anotó en una escuela para formalizar un poco más su formación.

“Recién arranco y lo hago porque me gusta estudiar, aprender y es un tema que me sorprendió. Por el momento, es puro disfrute. No sé si me imagino trabajando de eso y definitivamente no tomo decisiones apoyadas en la astrología. Justamente, lo que me gusta es que no tiene nada que ver con mi trabajo y no lo hago con un fin. Estudié canto, danzas, todo orientado a mi carrera como actor, y tuve mi desliz con una carrera universitaria que, la verdad, nunca usé hasta ahora, Administración de Empresas”, contó en aquel momento.

Cómo es El último gigante, la nueva película de Matías Mayer

Seis días después de su estreno en algunas salas de cine, el miércoles 1 de abril llega a Netflix El último gigante, una producción argentina escrita y dirigida por Marcos Carnevale. La historia gira en torno a Boris (Mayer), un guía turístico de las Cataratas del Iguazú que recibe la visita de su padre, quien lo abandonó cuando era niño. Este reencuentro los enfrenta cara a cara con el pasado, con los vínculos familiares, con el sentimiento de culpa y con la pregunta de si es posible recomponer el vínculo de padre e hijo.

El último gigante (adelanto)

Se filmó en el Parque Nacional Iguazú, está protagonizado por Mayer, Oscar Martínez, Inés Estévez, Luis Luque, Silvia Kutika, Yoyi Francella y Alexia Moyano. Tiene una duración de 101 minutos y estará disponible en Netflix desde el 1 de abril.