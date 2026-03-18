San Lorenzo: Martín Palermo es el principal candidato a ser el nuevo director técnico

Son horas convulsionadas las que vive San Lorenzo. El 5-2 sufrido a manos de Defensa y Justicia en el Pedro Bidegain dejó heridos, y el que pagó fue Damián Ayude, que dejó de ser el entrenador del Ciclón. La noticia le fue comunicada por Sergio Costantino y Pablo Barrientos, presidente transitorio del club y presidente del departamento de fútbol profesional, respectivamente.

El Ciclón jugará un partido traicionero este viernes a las 21 en el estadio de Quilmes contra Deportivo Rincón. En ese treintaidosavo de final por Copa Argentina dirigirá Alan Capobianco; mientras tanto, la dirigencia busca entrenador. El que más consenso generaba en la comisión directiva era Hernán Crespo, despedido hace pocos días de São Paulo, de Brasil. El ex delantero aceptó el llamado, escuchó la propuesta y agradeció el interés, pero declinó, y desde Boedo tuvieron que dar vuelta la página rápidamente. Y en ese contexto, cuando Cristian ‘Kily’ González aparecía con fuerza en escena, sonó el teléfono de alguien importante de San Lorenzo, que mencionó a otro: Martín Palermo.

Cristian 'Kily' González es una alternativa para los dirigentes de San Lorenzo, pero pierde fuerza frente a Palermo. Fotobaires

El ‘Titán’ viene de dirigir a Fortaleza en Brasil y sostuvo una reunión en la tarde de este martes. En CASLA el perfil del ex futbolista de Estudiantes, Boca y Villarreal gusta y mucho. El encuentro fue altamente positivo, a tal punto que está todo dado para que en las próximas horas sea anunciado como el nuevo director técnico.

La danza de nombres durante la mañana de este martes había sido frenética. Se mencionó al vasco Iker Muniain (DT de Derio, club del ascenso en España), Néstor Gorosito y Leandro Romagnoli, que fueron vistos en los últimos partidos de San Lorenzo como local. Pero no son del gusto de la comisión directiva. También, aunque con menos consideración, fueron ofrecidos –y desestimados– Ariel Holan, Julio Vaccari, Juan Ramón Carrasco, Gustavo Álvarez y Martín Lasarte. En total hubo una decena de entrenadores propuestos.

Hoy por la mañana se le comunicó a Damián Ayude que ha dejado de ser el entrenador de San Lorenzo. Fue la persona que se hizo cargo del plantel en un momento muy difícil para la institución, quien supo potenciar a nuestros juveniles tanto en Reserva como en Primera y, por sobre… pic.twitter.com/6yKgCtz9qn — San Lorenzo (@SanLorenzo) March 17, 2026

Respecto a la salida de Ayude, aún no está claro cuánto se le abonará por el tiempo remanente del contrato, que finalizaba en diciembre próximo. El club anunció en las redes sociales su despido cerca del mediodía del martes: “Por la mañana se le comunicó a Damián Ayude que ha dejado de ser el entrenador de San Lorenzo. Fue la persona que se hizo cargo del plantel en un momento muy difícil para la institución, quien supo potenciar a nuestros juveniles tanto en Reserva como en Primera y, por sobre todas las cosas, demostró respeto y cariño por el Club en todo momento. Lamentamos que los últimos resultados no hayan sido los esperados, valoramos su paso por la institución y le deseamos tanto a él como a su cuerpo técnico todo el éxito”. Así, con ese escueto comunicado, San Lorenzo confirmó lo que se prevía: que Ayude dejaría de ser el preparador del Ciclón tras el 2-5 en casa.

“Me voy tranquilo. Agradecido con la gente. No quiero hablar mucho. Pido disculpas. Prefiero irme a ver a mi vieja y a mis hermanas”, dijo el DT, conmovido, al dejar el entrenamiento del martes por la mañana, que no llegó a encabezar. Era vox populi que Ayude no continuaría, por el resultado abultado y por un ciclo gastado, sobre todo luego del 0-1 ante Huracán en Parque Patricios en la fecha 4. La gente silbó al equipo y la dirigencia, de manera unánime, tomó la decisión de cesantear al entrenador.

San Lorenzo recibió 5 goles de Defensa y Justicia y se fue silbado este lunes; al día siguiente se quedó sin director técnico, por decisión de su comisión directiva. JUAN MANUEL BAEZ

Barrientos y Costantino le comunicaron que no seguiría al frente del equipo y anunciaron que Capobianco, de 32 años y quien dirige la reserva, se haría cargo de manera interina del plantel de la primera división hasta que se encontrara un reemplazante. “Va a hacerse cargo hasta el viernes, cuando se jugará con Deportivo Rincón. Será el director técnico por Copa Argentina”, confiaron para LA NACION desde la comisión directiva.

La elección de autoridades del 30 de mayo juega en esta decisión sobre el nuevo entrenador. Parte de la oposición se expresó en las redes sociales sobre el tema. El varias veces postulante a presidente César Francis escribió: “El oficialismo del club debe entender, de una buena vez, que es un gobierno transitorio, por ende, no puede ni debe arrogarse la potestad de contratar un DT sin un consenso con quienes somos candidatos a presidir el club a partir del 30/5, tanto, respecto al nombre como a los términos económicos del acuerdo”.

ANTE LA SALIDA DE AYUDE: El oficialismo del club debe entender, de una buena vez, que es un gobierno transitorio, por ende, no puede ni debe arrogarse la potestad de contratar un DT sin un consenso con quienes somos candidatos a presidir el club a partir del 30/5, tanto,… — Cesar Francis (@drcesarfrancis) March 17, 2026

¿Acordará un nombre la dirigencia con la oposición? Parece difícil.