Fuente: Archivo

No son días fáciles para Lionel Messi. Es un crack, es un fuera de serie y, para miles de fanáticos, el mejor futbolista de todos los tiempos. Sin embargo, sufre demasiado las derrotas, no sabe cómo digerirlas. La caída por 4 a 0 frente a Liverpool, derivó en la eliminación de Barcelona en las semifinales de la Champions League, luego de haber ganado 3-0 en el primer encuentro. Con dos goles de Messi, el segundo, un tiro libre magistral. Cayó, entonces, en una depresión, que provocó la derrota y algunas reacciones negativas de un reducido grupo de fanáticos catalanes. De algún modo, sintió en su casa todo lo que suele sufrir en el seleccionado, sin títulos y con críticas ácidas.

El fútbol siempre da revancha, lógicamente. Leo se consagró otra vez campeón en la Liga de España, con un Barcelona colosal y está cerca de sumar otra estrella: el próximo 25 definirá con Valencia la Copa del Rey. En el mientras tanto, se entrena para cerrar la liga frente a Eibar -este domingo, a las 11-15 de nuestro país- y sueña con un título con la selección. La Copa América de Brasil está a la vuelta de la esquina: empezará el 14 de junio. No será una revancha del fracaso en el Mundial de Rusia pero, al menos, será un excelente punto de partida para reencontrarse con el afecto mayúsculo del público argentino.

Y esa búsqueda de afecto, una imagen fue viral y causó un impacto extraordinario. Por un lado, por su vestimenta. Pero, sobre todo, porque se lo vio sonriente, al lado de un argentino que lo idolatra, todo un símbolo para estos tiempos. ¿Cómo se dio el encuentro?

El hincha cumplió el sueño de su vida luego de esperarlo cerca de su casa ubicada en el barrio de Castelldefels. Compartió la foto en las redes sociales con un texto que llegó al corazón de Leo y de sus admiradores, aunque lo que llamó la atención fue el llamativo pantalón que llevaba puesto el crack. La publicación de Santiago Alberione se hizo viral con más de 3.000 "likes" y cientos de comentarios. ¿Tenía puesto un pantalón de pijama? Lo cierto es que su indumentaria quedó a un lado: su simpatía causó furor en las redes sociales, a partir de la publicación del hincha, que le dedicó estas palabras:

"15/05/2019 un día inolvidable para una persona que cree en un deportista.

Si sos AntiMessi espero que ni si quiera estés leyendo esto.

Hoy cumplí uno de mis grandes sueños, hoy conocí a Lionel Andrés Messi, tuve la fortuna de sacarme una foto con él y llevarme un regalo a casa que va a ser lo más simbólico e histórico que puedo llegar a tener relacionado al deporte.

El momento deseado llegó en Casteldefels alrededor de las 9am, veo a este enano con su pantalón medio extraño cruzando la calle y acercándose hacia donde estaba parado yo (sabía que él iba a pasar por ahí, GRACIAS MAESTRO @elpibeplay ), el corazón me latía a más de 8 pulsaciones por segundo, la garganta seca y la voz media extraña cuando me dije -ahí viene La Pulga, siiii es Messi !!!!!!. Acto seguido con mucho respeto le pido sacarme una foto con él, pidiéndole disculpas primero si estaba invadiendo su espacio privado; con una sonrisa en la cara me dice que sí y que no me preocupara, que no era molestia, luego firmó la remera y me pregunta si era cordobés, a lo que le contesté también como pregunta si tanto se me notaba, con risa y ojos vidriosos. Y una carcajada sublime y HUMILDE me dice - "si jaja" Luego le volví a agradecer y reitero mis disculpas por molestarlo. Con una sonrisa me dice no te preocupes, CUÍDATE, abrazo, mano bien dada y a casa .

Fueron aproximadamente 60 segundos, pero que los sentí como una eternidad; obviamente después que se me cayeron las lágrimas de emoción. Conocí al mejor jugador de TODOS LOS TIEMPOS (a criterio mío, no para generar debate). Hoy cumplí un sueño de muchos y que pocos entenderán. Hoy conocí a Messi, hoy soy el tipo más feliz del universo .

Te amo Pulga, gracias por ser argentino. Pd: mi cara de no sé si estoy soñando o estoy vivo... Sin duda es la mejor foto que tengo en mis 24 años. Eternamente agradecido @leomessi.

Además, Messi recibió hoy de manos del presidente de la comunidad autónoma de Cataluña, Quim Torra, la Cruz de Sant Jordi, como reconocimiento del gobierno catalán por los valores de "humildad y honestidad". El genio fue homenajeado y reconocido como "el mejor futbolista de todos los tiempos", además de representar valores tan estimados como "la humildad, la honestidad, el aprendizaje, la creatividad, el sentido de equipo y respeto". Messi también fue distinguido por su donación al Hospital San Juan de Dios para la construcción del "Pediatric Cancer Center", según cita la agencia EFE.

Es el segundo futbolista en la historia galardonado con este premio, junto con Johan Cruyff, que fue condecorado por el gobierno catalán en 2006. La Cruz de Sant Jordi que se entrega desde 1981, fue recibida por otras 27 personalidades y unas 15 entidades que se destacaron por sus méritos y servicios prestados a Cataluña.