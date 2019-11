La despedida: Tevez podría haber jugado su último encuentro el domingo pasado

La goleada del domingo ante Arsenal (5-1) bien pudo haber sido el último compromiso de Carlos Tevez con la camiseta de Boca. Las casualidades quisieron, tal vez, que aquel mediodía hiciera una linda pirueta en el área para abrir el marcador y, a la par, marcar el que pudo ser su último grito en su amado club. Porque -esta tarde- desde la institución informaron que Carlitos sufrió un desgarro grado 1 en el aductor mayor izquierdo, un músculo complejo de recuperar. Así, será muy difícil que pueda jugar uno de los cuatro encuentros que le queda al elenco de Gustavo Alfaro.

Claro, todo está sujeto a especulaciones por lo que pueda pasar el 8 de diciembre: los socios elegirán al nuevo presidente que sucederá a Daniel Angelici tras ocho años de mandato y tendrá, entre sus decisiones principales, qué hacer con el ídolo, al que se le termina el contrato a fin de año. Las versiones desde un lado como del otro son varias: tanto en el oficialismo como en los diferentes frentes opositores algunos aseguran que su estado futbolístico no da para más y, otros, que tiene las puertas abiertas para hacer lo que él desee. El N°10, mientras tanto, ya puso el grito en el cielo luego de su buena actuación ante el Viaducto: "Obvio que quiero seguir, me muero por vestir esta camiseta, pero ya no queda en mí. Son cuestiones políticas del club y las respeto. Boca tiene cosas más importantes que hacer antes que mirar si me renuevan o no".

El último gol: una preciosa pirueta contra Arsenal, el domingo por la mañana Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

El Apache ya venía con problemas. Aquellos días previos a la revancha de semifinales de Libertadores ante River, en los que era muy fuerte el rumor de que sería titular como finalmente ocurrió, había tenido jornadas en las que el cuerpo técnico decidió bajarle la intensidad de entrenamiento (Alfaro aprovechó la fecha FIFA de ese entonces para que el plantel haga doble turno) y otras en las que directamente no pudo practicar por diversas molestias. Y así continuó. De hecho, antes del partido del domingo pasado también había hecho movimientos diferenciados. Hasta hoy. Se hizo estudios y arrojaron una lesión que le quitará posibilidades de volver a entrar al campo con la camiseta azul y oro. Al menos, en lo inmediato.

Desde ya, Tevez está descartado para visitar a Vélez en el José Amalfitani, el domingo, a partir de las 20. Luego se vendrá un nuevo parate por fecha de selecciones nacionales que podría darle un cierto margen para aspirar a regresar a tiempo. Sin embargo, el plazo de recuperación estaría finalizando -con mucha suerte- sobre el duelo importante que existirá ante uno de los animadores de la Superliga: Argentinos (uno de los punteros momentáneos), en la Bombonera. Aunque ahí hay un punto importante. También se habría perdido, una semana antes, el compromiso ante Unión, también en condición de local. ¿Qué significa? En caso de no renovar su vínculo en diciembre, hay que dar por hecho que, al menos, pisó la Bombonera por última vez ante Arsenal. Y se verá si los tiempos le dan como para regresar ante Rosario Central, en Arroyito, el 8 de diciembre, algo muy complicado. Sí, el mismo día en el que se votará en Brandsen 805.

238 encuentros oficiales disputados, con 79 goles. Esos son los números que Carlitos ostenta en el club de sus amores. ¿Podrá aumentarlos? Todo depende, primero, de una hipotética y "milagrosa" recuperación, y -segundo- si el nuevo mandamás decide o no su continuidad.