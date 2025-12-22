Fixture de Boca en el Torneo Apertura 2026: contra quién debuta y todas las fechas

Boca ya conoce el fixture para el Torneo Apertura 2026, el primer certamen de la temporada en la Primera División del fútbol argentino, en el que iniciará su participación el fin de semana del 25 de enero. Tras un 2025 en el que nuevamente no consiguió títulos, el xeneize sabe que está obligado a conseguir buenos resultados para satisfacer a sus hinchas, que los exigen con urgencia.

El calendario de los torneos locales es similar al del año pasado, aunque con algunas copas extra. Habrá Apertura, que se jugará en el primer semestre, y Clausura. Lo que se mantiene es que, más allá de que ambos lleven el rótulo de liga y que cuenten como tal a la hora de enumerar los títulos, tienen formato de copa, con dos zonas de 15 equipos (idénticas y con la localía invertida entre torneo y torneo), 16 fechas -una interzonal y una por equipo contra su clásico rival o club “pareja”- y rondas de eliminación directa de octavos de final en adelante con los mejores ocho de cada grupo.

Tras un nuevo año sin títulos, Boca intentará llevarle alegría a sus hinchas en 2026 Manuel Cortina

Boca integra la zona A junto a Deportivo Riestra, Talleres (Córdoba), Instituto (Córdoba), Platense, Estudiantes (La Plata), Gimnasia (Mendoza), Vélez, Newell’s, Unión (Santa Fe), Lanús, Central Córdoba (Santiago del Estero) y Defensa y Justicia. Debutará frente al Malevo, como local, el fin de semana del 25 de enero. En la fecha 6, la interzonal, se verá las caras con Racing en la Bombonera, mientras que el Superclásico ante River será en la 15° jornada.

Fixture de Boca en el Torneo Apertura 2026

Fecha 1 : Boca vs. Deportivo Riestra - Fin de semana del 25 de enero

: Boca vs. Deportivo Riestra - Fin de semana del 25 de enero Fecha 2 : Estudiantes (LP) vs. Boca - Semana del 28 de enero

: Estudiantes (LP) vs. Boca - Semana del 28 de enero Fecha 3 : Boca vs. Newells - Fin de semana del 1° de febrero

: Boca vs. Newells - Fin de semana del 1° de febrero Fecha 4 : Vélez vs. Boca - Fin de semana del 8 de febrero

: Vélez vs. Boca - Fin de semana del 8 de febrero Fecha 5 : Boca vs. Platense - Fin de semana del 15 de febrero

: Boca vs. Platense - Fin de semana del 15 de febrero Fecha 6 : Boca vs. Racing (Interzonal) - Fin de semana del 22 de febrero

: Boca vs. Racing (Interzonal) - Fin de semana del 22 de febrero Fecha 7 : Lanús vs. Boca - Semana del 25 de febrero

: Lanús vs. Boca - Semana del 25 de febrero Fecha 8 : Boca vs. Gimnasia (M) - Fin de semana del 1° de marzo

: Boca vs. Gimnasia (M) - Fin de semana del 1° de marzo Fecha 9 : Central Córdoba vs. Boca - Fin de semana del 8 de marzo

: Central Córdoba vs. Boca - Fin de semana del 8 de marzo Fecha 10 : Boca vs. San Lorenzo - Semana del 11 de marzo

: Boca vs. San Lorenzo - Semana del 11 de marzo Fecha 11 : Unión vs. Boca - Fin de semana del 15 de marzo

: Unión vs. Boca - Fin de semana del 15 de marzo Fecha 12 : Boca vs. Instituto - Fin de semana del 22 de marzo

: Boca vs. Instituto - Fin de semana del 22 de marzo Fecha 13 : Talleres vs. Boca - Fin de semana del 5 de abril

: Talleres vs. Boca - Fin de semana del 5 de abril Fecha 14 : Boca vs. Independiente - Fin de semana del 12 de abril

: Boca vs. Independiente - Fin de semana del 12 de abril Fecha 15 : River vs. Boca (Interzonal) - Fin de semana del 19 de abril

: River vs. Boca (Interzonal) - Fin de semana del 19 de abril Fecha 16: Defensa y Justicia vs. Boca - Fin de semana del 26 de abril