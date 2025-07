Mastantuono habló de su salida de River: qué opina del enojo de los hinchas y de la llegada a Real Madrid

Franco Mastantuono habló tras su salida de River. El futbolista de 17 años, que se pondrá en breve la camiseta de Real Madrid, se refirió a cómo fue su salida del Millonario y al amor por el club. También, hizo referencia a la carta de despedida que escribió tras el Mundial de Clubes y a la desilusión de los fanáticos por su decisión. “Me quedan muchas cosas pendientes, sobre todo ganar títulos”, aseguró. En cuanto a su futuro equipo manifestó qué pensó cuando apareció la propuesta desde España y reveló qué le dijo Xabi Alonso en una llamada por teléfono.

En la charla con TyC Sports, el joven habló de todo. En primer lugar reveló cómo fue el primer contacto de Real Madrid. “Yo había tenido una charla con ellos hace un año, un año y medio. No había llegado a más. Luego renové con River. Estuve todo el año pasado jugando. Ahora, la verdad, si vos me decías a principio de año, mi intención era jugar en River, no tenía otra cosa en la cabeza, pero, a mitad de año apareció Real Madrid, que obviamente me cambió las ideas, me hizo pensar y me demostró el afecto que me tenían y las ganas de que esté allá. Para mí era un sueño, lo veía como un reto muy personal y muy lindo. Ahí fue donde tomé la decisión. Fue a mitad de año, se resolvió en pocos días, pero fue algo muy lindo", contó en primer lugar.

La última imagen de Mastantuono con la ropa de River fue al borde del llanto, tras la eliminación del Mundial de Clubes ante Inter

Xabi Alonso, flamante entrenador de Real Madrid tras la salida de Carlo Ancelotti llamó a Mastantuono y el futbolista contó que esa conversación fue muy importante para que tome una determinación sobre su futuro: “La verdad que él se portó muy bien conmigo. La charla que tuve con él me motivó mucho también a tomar la decisión. Irse de River no es fácil. Eso lo sabemos todos. Pero se me hizo un poquito más fácil en el sentido de que él me haya llamado de la forma en que lo hizo, y por eso también tomé la decisión".

Por otra parte, comentó con la madurez que manejó la situación a pesar de su edad, teniendo en cuenta que además de Real Madrid también lo quiso PSG: “No fue jodida, porque yo, como me manejo en la vida, siempre trato de estar en el lugar donde físicamente estoy. Entonces, al estar en River y competir por cosas muy importantes, yo siempre estuve ahí. Obviamente que cuando llegan estas cosas uno abre la cabeza y se pone a pensar en otras cosas, pero siempre que jugué para River tuve la cabeza ahí. Nunca estuve ansioso, nunca estuve apurado para tomar una decisión. Siempre traté de hacer lo que estaba haciendo, de jugar en River, que por eso se había hablado de mí. Después, cuando llegó la hora de sentarse en una mesa a hablar de cómo seguía mi vida, ahí sí puse la cabeza en eso".

Franco Mastantuono habló del amor por River y de la cuenta pendiente que tiene con el Millonario Gustavo Garello - AP

A punto de cumplir 18 años y tras apenas 64 partidos con la camiseta de River, Franco Mastantuono ejecutó la cláusula de rescisión de 45 millones de euros para jugar en Real Madrid. A pesar de haber sido la transferencia más importante en la historia del club, los fanáticos millonarios se quedaron con un sabor amargo y hasta con cierta bronca por su partida, confirmada antes del Mundial de Clubes.

En ese contexto, el jugador escribió una carta y dijo cómo fue todo ese momento: “La carta la hice en el avión cuando volvíamos del Mundial de Clubes. Mi vieja me ayudó mucho, porque ella lo vivió todo muy personal. Escribí, borré, decía: ‘¿esto lo digo o no lo digo?’, ‘¿cómo hago para que suene de verdad como lo siento?’ Porque era algo que me pasaba, que me pasa. Yo por redes no suelo mostrarme, entonces creo que este era un momento para poder decir unas palabras que sentía, que tenía adentro, que me gustaba, que la gente escuche. Porque estaba tomando una decisión de vida que no era fácil, y la quería comunicar. Creo que fue todo de corazón y lo que me salió en el momento”.

En cuanto la bronca de varios fanáticos de River por su salida, respondió comprendiendo lo que pasaba: “Entiendo a muchos hinchas que por ahí están enojados con la situación, con la decisión que tomé. Los entiendo, porque como hincha de River uno siempre piensa en el club, no en el jugador. No me duele que piensen así, yo sé que no están en mi lugar, entonces no pueden saber lo que me pasó ni cómo fue la situación realmente. Los entiendo como hincha de River, que no quieren que se vaya un jugador. Pero bueno, yo me quedo con los que me apoyaron, con los que me bancaron todo este tiempo, que para mí fue muy importante".

Uno de los úlltimos entrenamientos de Franco Mastantuono en River, en la acción con Enzo Pérez, en el Mundial de Clubes BUDA MENDES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Por último se mostró agradecido a los fanáticos del Millonario: “El hincha de River me brindó un apoyo incondicional. Cuando debuté, sin saber quién era yo, la gente me aplaudió. Para mí fue un plus. Todo eso, desde que jugué el último partido en el Mundial de Clubes, lo sentí. Claramente eso es un plus para el jugador: que la gente te aplauda, que te quiera, que te salude por la calle y te felicite. Eso le suma un voto de confianza al jugador que es muy importante. La gente de River me trató como soñaba”.

Mastantuono se irá de River en agosto, cuando cumpla los 18 años que le permitan tener la mayoría de edad para firmar su contrato con Real Madrid. de todos modos, al joven futbolista le quedó algo pendiente en el club de Núñez. “Me tocó estar en la Supercopa contra Estudiantes, que no jugué, pero imaginate que llevaba 20 días en River y lo que festejé ese título… Me quedan muchas cosas pendientes, sobre todo eso de ganar títulos, porque eso en River se disfruta mucho".