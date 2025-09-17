Mateo del Blanco, la revelación de Unión, un inesperado líder en el torneo Clausura

Con el viejo manual del contraataque bajo el brazo izquierdo, pasa la mitad de la cancha y viaja hacia el gol, cabeza levantada, por la banda, entre marcas platenses confundidas. Va, va y va. Y como nadie le sale a estorbar, apunta y establece, tal vez, el gol más bonito de la octava fecha del torneo Clausura.

Mateo Del Blanco, de 21 años, un lateral izquierdo que juega como un 10 (fue volante, también extremo), clava la pelota en un ángulo en la tarde del Bosque. El primer grito de los tres de Unión, que le gana 3-1 a Gimnasia y se sube a la cúspide del Grupo A, con los mismos 15 puntos que Barracas Central, aunque con una mejor diferencia de gol, y dos puntos más que Boca.

¡LE PRENDIÓ MECHA Y LA CLAVÓ AL ÁNGULO! Mateo Del Blanco marcó este golazo infernal para abrir el marcador en el triunfo de Unión por 3-1 ante Gimnasia en el Bosque. pic.twitter.com/WEqe6VOZ3u — SportsCenter (@SC_ESPN) September 14, 2025

El fútbol argentino es un milagro. La cantidad de partidos es un despropósito, las dos zonas ofrecen todo tipo de recompensas, los arbitrajes son señalados, el estado de los campos -en su mayoría- son típicos del ascenso de otro tiempo y la mitad de los escenarios no suelen estar a tope.

Y, más allá de los problemas crónicos de desarrollo juvenil, siempre aparece un joven que levanta la mano. Que saca la cabeza del pozo y merece un aplauso. El caso de Mateo, sin ir más lejos. La revelación... de la revelación del torneo.

El santafesino, de 1,70m, arrancó su aventura en el fútbol en su etapa formativa en el ya desaparecido Corinthians Santa Fe, hasta que en 2014 se sumó a las divisiones inferiores de Unión, club del que es hincha.

La alegría de Mateo del Blanco, en el Bosque Instagram @_mateodelblanco

“Se lo dediqué a mi abuelo, ya que hoy se cumplen cinco años de su fallecimiento. Fue un golcito para él, para el cielo”, contó más tarde, emocionado. Suele apoyarse en Leonardo Madelón (62), una suerte de padre futbolero. “Nos pide que seamos humildes, compañeros y que en la cancha nos sintamos como hermanos. Eso se refleja en nuestro rendimiento y nos permite aprovechar las oportunidades, como en los goles. Nos sentimos bien, seguimos trabajando y siempre hay cosas por mejorar”, suscribe uno de los tantos pibes de oro que andan dando vueltas por nuestro fútbol.

Días atrás, el club tatengue le mejoró el contrato y suscribió una prórroga, hasta diciembre de 2028. Sabe que, desde ahora, lo quieren (casi) todos. El celular oficial explota. “Esto es un logro para mí y para mi familia”, describe la joya, que hace 9 años que está en la entidad roja y blanca.

🇦🇹☄️ ASISTENCIA de Mateo Del Blanco en el empate de Unión por 1-1 ante Huracán



Es el segundo pase gol CONSECUTIVO para el lateral izquierdo de 21 años ⚡️pic.twitter.com/6ALeGNqOj6 — Historias de Inferiores (@HisDeInferiores) August 24, 2025

Ocho partidos, cinco asistencias y un gol en el Torneo Clausura. El año pasado también dispuso de cuatro asistencias. “Más allá de no hacer goles, él venía asistiendo. Es un chico que era volante y ahora se acostumbró a jugar de lateral izquierdo, acostumbrándose a pasar al ataque. Tiene que marcar y marca. Estoy contento porque él merecía un gol de estos. Hizo un golazo. Tiene un futuro muy promisorio, no sé hasta cuándo se va a quedar si sigue rindiendo así”, sostiene el veterano conductor.

El pibe integra una defensa juvenil, dentro de un contexto experimentado, sobre todo del mediocampo hacia adelante. Como si fueran dos equipos en uno. “Estoy contento porque hoy el hincha de Unión está bien, estamos saliendo con consistencia del plano donde estábamos abajo y estamos mejor. El equipo jugó intenso, metedor, ordenado, con muy buena actitud. Jugamos todos los partidos igual, podés cambiar jugadores; a veces la táctica, pero hay un corazón enorme”, asume Madelón, un viejo guerrero de las causas (no tan) perdidas.

Como los jóvenes de su generación, Del Blanco sufrió picos de ansiedad. Un remolino de vueltas, un frenético sube y baja. Pensó en colgar los botines a los 16, cuando el cuerpo (su contextura es pequeña) pedía una vuelta de rosca en el gimnasio. “No jugaba y pensé en largar todo. En ir a estudiar”, reflexiona a la distancia.

“Al principio me costó bastante desde lo físico, pero estuve haciendo doble turno y gimnasio, eso me ayudó bastante”, contaba uno de sus secretos. El otro era ver de cerca a Kevin Zenón, el zurdo que al parecer no tiene espacio en Boca.

Mateo del Blanco besa el escudo de Unión Instagram @_mateodelblanco

Tiempo atrás, en una entrevista en TikTok, siempre con una sonrisa, reflexionaba sobre el juego y la vida. Y sus palabras invitan a la pausa en el vértigo del espectáculo. “Cuando era chico, yo soñaba con jugar en el club de mis amores, hay pocas personas que lo cumplen y yo soy un afortunado”, advertía.

“Es difícil tomar la decisión de enfocarte en jugar a los 15, 16 años, al fútbol. No estaba jugando tanto en las inferiores, jugaba para la liga (santafesina), no tanto en AFA y tu cabeza te pregunta... ¿sigo jugando? Por suerte, fui fuerte de la cabeza“, asume, ahora, con naturalidad. La misma que ofrece sobre el césped.

En @tino_carballo abrió su corazón más que nunca. Tiempos pasados, al borde del descenso. “Nosotros pasamos momentos muy malos, casi que no podíamos salir de casa, de la vergüenza que teníamos porque no se nos daban los resultados. La gente piensa que ser futbolista es... no sé, ser millonario o vivir una vida de lujo. Y la verdad que no es así”, sostiene.

Lo suscribe un chico de 21 años, con una zurda pícara y la mentalidad de estudiante de carrera universitaria.