Mateo Klimowicz: ADN cordobés, hijo de goleador y campeón Sub 21 de Europa con Alemania

Tiene 20 años. Es cordobés. Su padre Diego es el goleador histórico de Instituto. Su ídolo es Lionel Messi. Y esta tarde de domingo se consagró campeón de la Euro Sub 21 con el seleccionado de Alemania. La curiosa historia de Mateo Klimowicz se puede resumir en esa suma de highligths, Sin embargo, su camino es más interesante.

El chico ya había hecho historia el año pasado, al convertirse en el primer argentino convocado a la selección de Alemania. El técnico Stefan Kuntz fue el que revolucionó a la familia de futbolistas con ADN cordobés cuando citó al volante para el Sub 21.

Lo mejor de la final ante Portugal

Es diestro, puede jugar como mediapunta o delantero, y se destaca por su velocidad y por un muy buen manejo con ambas piernas. “Siempre le presté atención a mi papá y él es la primera persona que me da consejos sobre el fútbol. Además de él, soy argentino así que mi ídolo es Lionel Messi, no importa cuánto nos diferenciemos como jugadores. Es mi ídolo desde que tengo 10 años”, contó alguna vez.

Su relación con la pelota comenzó desde que estaba en la panza de su madre. Nació el 6 de julio de 2000, mientras Diego Klimowicz rompía redes rivales defendiendo la camiseta de Lanús y sus tíos Javier y Nicolás jugaban en Instituto.

A los 24 meses emigró con su familia a Alemania. El Granadero dejó huella: entre 2002 y 2010 jugó en Wolfsburgo, Borussia Dortmund y Bochum y se convirtió en el argentino que más goles marcó en el fútbol germano.

Mateo Klimowicz celebra la Euro Sub 21 lograda con Alemania junto a Lukas Nmecha, autor del 1 a 0 que sentenció el triunfo alemán en la final contra Portugal Tullio Puglia - UEFA / UEFA vía Getty Images - La Nación

El flamante campeón Sub 21 de Europa debutó en Instituto con solo 16 años . El DT era Claudio De María y la Gloria cayó ese día 2 a 1 ante Juventud Unida de Gualeguaychú, por entonces B Nacional. Después de 35 partidos en el ascenso, emigró al Stuttgart. Instituto lo vendió a cambio de 1.500.000 de euros por el 90 por ciento de su ficha (se guardó el 10% restante), con una cláusula de 400.000 euros extra por un mínimo de partidos jugados en la primera temporada.

En las primeras temporadas compartió equipo con Santiago Ascacíbar, Emiliano Insúa y Nicolás González, el único que sigue con él en el plantel. Stuttgart logró ascender a la Bundesliga a mediados de 2020. Desde entonces, su vidriera es otra. Jugó más de 30 partidos y debutó en las redes germanas en septiembre de 2020, por la segunda fecha, en una goleada 4 a 1 ante el Mainz 05. En octubre lo eligieron como el mejor futbolista joven del mes.

Mientras en la Gloria juegan en la actualidad sus primos y uno de sus hermanos, Mateo se ilusiona con jugar al lado de su ídolo. El hecho de que forme parte del seleccionado Sub 21 alemán no le impide que pueda hacerlo para la Argentina en el futuro. Sólo los partidos oficiales a nivel de mayores “aseguran” a los jugadores.

Diego Klimowicz, el papá de Mateo, fue una figura destacada en el fútbol alemán, donde se convirtió en el argentino más goleador de la historia de la Bundesliga CHRISTOF STACHE - AP

Si bien había trascendido el dato de que su auspiciosa aparición en la Bundesliga despertó el interés de Fernando Batista, e incluso se dijo que el entrenador lo había llamado en varias ocasiones para sumarlo, sin éxito, al plantel olímpico que competirá en Tokio 2021.

Sin embargo, en abril de este año su tío Javier (hermano de Diego) dio una versión muy distinta de los hechos. “Estar en la selección de Alemania lo ha madurado bastante. Pero no es que él eligió Alemania por sobre Argentina. Mateo se muere por jugar en la selección argentina”, reconoció en el programa Tercer Tiempo, que se emite por radio Mitre Córdoba. Y luego amplió: “De Argentina lo llamaron cuando ya estaba en la lista de Alemania. Es mentira que lo estaban siguiendo. No quiero hablar. Pero él se moría por estar en la selección argentina… Los alemanes no son tan tontos, no ponen jugadores por poner . Es feo leer que eligió Alemania, porque él no eligió”.

Mientras, Mateo Klimowicz disfruta de un hecho inédito: es el primer argentino campeón de la Euro Sub 21 con el seleccionado de Alemania. Y en su familia de futbolistas, son horas de inmensa felicidad.