Mateo Pellegrino y un golazo en el empate de Parma ante Sassuolo por la Serie A de Italia

Mateo Pellegrino marcó este sábado su quinto gol en la temporada para Parma jugando por la Serie A de Italia. El delantero anotó desde afuera del área en el empate 1-1 como visitante de su equipo ante Sassuolo en la continuidad de la fecha 18.

Doce minutos después de que el noruego Kristian Thorstvedt abriera el marcador para el local, el jugador nacido en Valencia y nacionalizado argentino puso la igualdad, que no se rompería otra vez, con una muy buena intervención individual.

El festejo de Mateo Pellegrino tras su gol para Parma en Reggio Emilia, al visitar al Sassuolo por la Serie A de Italia. ap - LaPresse�

Iban 24 de la primera etapa cuando la pelota volvió hacia atrás en una salida con un mal control y Pellegrino tuvo reflejos para bajar a buscar la pelota y protegerla con el cuerpo ante su marcador, dejándola correr en dirección hacia el arco. Con técnica, ya se ubicó en una posición favorable.

De zurda, la adelantó con un primer toque y antes del cruce del otro central, todavía sin llegar a la media luna del área, el número 9 sacó el remate que viajó con potencia y precisión para meterse junto al palo derecho del arquero kosovar Arijanet Muric.

El golazo de Mateo Pellegrino

De 24 años, formado en Vélez y con pasos a préstamo por Estudiantes de La Plata y Platense antes de emigrar, Pellegrino había marcado por última vez el 23 de noviembre, cuando convirtió los dos goles en el 2-1 como visitante ante Hellas Verona, en uno de los cuatro triunfos que registra el conjunto de Emilia Romagna en el certamen. Antes, también había señalado los dos tantos en el éxito por 2-1 como local sobre Torino.

El gol fue significativo para el resultado, pero además tuvo un valor simbólico: fue el primero de un argentino en 2026 en Primera División. Si bien el viernes Tomás Valdecantos marcó para la Reserva del Al Ain en el triunfo ante Al Jazira por la Pro League Sub 21 de los Emiratos Árabes, el tanto de Pellegrino adquiere un peso especial por tratarse de la máxima categoría.

Lo mejor de Sassuolo vs. Parma

En la vigente temporada, además de los cinco goles por la Serie A, donde fue titular en todos los partidos jugados por Parma, Mateo anotó tres por la Copa de Italia -dos a Pescara y uno a Spezia- y no jugó en la eliminación en octavos de final ante Bologna.

Las posiciones