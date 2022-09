Mateo Retegui y Equi Fernández: Tigre venció 2-1 a Lanús con un muy buen gol de dos jugadores que Boca pretende recuperar en diciembre

Tigre venció este sábado por 2-1 a Lanús como visitante, en un partido de la jornada 17 de la Liga Profesional Argentina. Para el local el gol fue marcado por Lautaro Acosta (a los 46 minutos), mientras que para el Matador convirtieron Mateo Retegui (a los 3 minutos) y Alexis Castro (a los 86 minutos). Mateo Retegui está imparable, es el goleador del campeonato con 12 anotaciones , ganándole la pulseada hasta el momento a artilleros con más cartel como Darío Benedetto, Enzo Copetti o Miguel Borja.

El triunfo de ayer fue la confirmación del rédito que le está sacando Tigre a futbolistas surgidos de las divisiones inferiores del Xeneize. En el estadio Granate, además, se lucieron en la fórmula del primer gol Ezequiel Fernández, con una asistencia de las que ponía Juan Román Riquelme, y la definición de Retegui, con un remate a la carrera y entrando como centrodelantero. Justo se da la situación en la que Boca buscará repatriarlos a ambos en diciembre. Ambos incluso fueron titulares en la final que Boca le ganó a Tigre en Córdoba, por la Copa de la Liga 2022.

Mateo Retegui y (más atrás) Equi Fernández), la fórmula del primer gol de Tigre a Lanús en el Sur Prensa Tigre

¿Cuál es la situación de Retegui? Boca es dueño del 100 por ciento del pase. Retegui tiene contrato con el club de la Ribera hasta diciembre de 2024 y está a préstamo en el equipo de Victoria, que tiene la opción de comprar el 50 por ciento de la ficha por 2.300.000 dólares. Ezequiel Melaraña, presidente de Tigre, tiene intención de adquirir el pase de Retegui, aunque también destacó que no sabe si pueden afrontar “el acuerdo contractual con el jugador si tiene ofertas del exterior”. De todas formas, todo sería negociable en caso de que Riquelme, de manera firme, lo pretende de nuevo.

Equi Fernández en acción ante River; es casi seguro que el volante central tendrá revancha en Boca desde diciembre Prensa Tigre

El Consejo de Fútbol liderado por Riquelme hace tiempo que analiza alternativas pensando en el plantel que buscará ganar la Copa Libertadores y el volante central tiene la chance de regresar, al igual que el hijo del Chapa Retegui. La salida de Jorman Campuzano al fútbol turco le abrió un cupo en la mitad de la cancha, un sector que -como mediocampista central- Boca se quedó con Alan Varela (el titular hoy) y luego Esteban Rolón , que nunca logró tener rendimientos como los que había tenido en Argentinos, donde había sido compañero de Riquelme.

Lo mejor del partido

Equi Fernández tuvo un pasado en la selección Argentina Sub 15 y Sub 17, fue figura de la Reserva campeona el año pasado y es uno de los juveniles a los que el Consejo dio a préstamo para adquirir rodaje y minutos que no iba a poner tener en la Bombonera. Está a préstamo en Tigre desde enero de 2022 y también podría regresar a Boca para 2023, “A veces hay que salir de los flashes de Boca para sumar experiencia. Y luego volver, si toca, con más experiencia y estar listo”, había dicho Fernández cuando se dio el pase.

Además de Equi Fernández y Retegui, Tigre cuenta con otros futbolistas con pasado xeneize. Manuel Roffo, arquero que quedó en libertad de acción de Boca, Facundo Colidio, delantero que también está haciendo un muy buen campeonato en dupla con Retegui, y Agustín Obando, mediocampista zurdo que había sido tenido en cuenta por Miguel Angel Russo.

Gol de Retegui, de penal, ante River; el delantero de Tigre es el goleador de la Liga Profesiona Mauro Alfieri

En la próxima fecha, Tigre tendrá como rival a Huracán. E equipo de Diego Martínez buscará seguir sumando puntos mientras que Boca tiene otra necesidad: un seguimiento a dos futbolistas que pretende recuperar en breve.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.

Clasificación a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2023

Argentina dispone de seis lugares para la Copa Libertadores 2023. Boca ya obtuvo el primer boleto por haber ganado la Copa de la Liga Profesional. El campeón del Torneo 2022 se clasificará de manera directa. Lo mismo conseguirá el equipo que se quede con la Copa Argentina. Los restantes lugares los obtendrán los tres primeros equipos de la tabla general anual, que contempla los puntos obtenidos en la fase de grupos de la Copa de la LPF (13 partidos) y el torneo 2021 (total: 40 encuentros). En este caso, el tercer equipo accederá al Repechaje de la Copa.

En tanto, a la Sudamericana 2023 irán otros seis equipos, que saldrán de esa misma tabla general y serán los seis ubicados después de los clasificados a la Copa Libertadores. Si se repite un equipo ya clasificado por otra instancia, el lugar será para el siguiente conjunto de esta misma tabla.