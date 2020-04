Fondato y una muestra de su arte: las pinturas de Ansaldi

La carrera futbolística de Matías Fondato es seguramente desconocida para el hincha común, salvo excepciones. Debutó en Newell´s, equipo del cual es hincha fanático, y luego tuvo un paso por Paraguay, Grecia, Colombia, Bélgica y el ascenso argentino. Formó parte de las selecciones juveniles de José Pekerman, una credencial que lleva con orgullo. Las lesiones le pusieron freno a una carrera prometedora.

Pero ese futbolista que hoy tiene 37 años, le dejó paso a una persona con diferentes roles. Además de trabajar en las inferiores del Newcastle, y de trabajar con agentes de jugadores en la inserción de los futbolistas en el ámbito profesional inglés, tanto en la Premier League como en el Championship, Fondato es un artista que pinta retratos y es furor en Inglaterra y mas allá de las islas británicas.

Lionel Messi también fue llevado al lienzo por el artista santafecino

De hecho, Raheem Sterling, el jamaiquino figura de la selección de Inglaterra, que explotó en el Liverpool y es titular en el Manchester City de Pep Guardiola, le pidió que pintara un cuadro en el que está con sus amigos de la infancia. Se lo entregó personalmente en su cumpleaños en una gran fiesta. Un sello de calidad que lo distingue y lo terminó de poner en la vidriera.

Matías pinta en acrílico en bastidores. "Soy un intuitivo, respeto mucho eso. Me gusta trabajar con colores en los rostros, porque consigo reflejar mejor las expresiones", cuenta con su tranquilidad habitual. Sus primeros encargos fueron de parte de los jugadores y luego amplió sus horizontes. "Cuando empecé con esto, me conecté con gente del arte para aprender y escucharlas. Los futbolistas suelen comprar obras de arte por lo que me fueron contactando y así mejorar mi trabajo", recuerda con humildad. "El boca a boca fue mi mejor publicidad". Reconoce que pinta cuando está de buen humor, aunque no tenga un horario preestablecido: "Puedo levantarme y pintar con un café o un mate, o quedarme hasta las 4 de la mañana. Soy un amante de la libertad".

Fondato y una imagen icónica: Maradona en el Mundial de México 86

Matías Fondato mantiene una coherencia. Fue un "5" con panorama y buen toque. Casi un artista con los pies, aunque tampoco le esquivaba a rasparse en el campo. A la par del fútbol, el chico nacido en General Gelly, una pequeña localidad de Santa Fe, cerca de Rosario, aprendió inglés desde pequeño y siempre tuvo inclinación por el arte. Por eso, viajar y llegar a lugares desconocidos nunca le causó problemas de adaptación. Incluso el desorden institucional del Ionikos de Grecia, del que aún espera cobrar una deuda a través de la FIFA, se compensó con vivir en Atenas. O incluso su doble etapa en Bélgica, en Royal Antwerp y el KV Turnout, también fue placentera. Manejar el inglés a la perfección le abrió muchas puertas.

Otro momento importante que vivió en este nuevo camino del arte, fue cuando le donó un retrato de Sir Bobby Robson a la fundación que preside la viuda del entrenador inglés, en la lucha contra el cáncer, y que fue rematado en una gala benéfica. "Fue un momento muy cálido. Soy seguidor del Bobby desde cuando estuvo en Barcelona y el Porto. Charlé un rato largo con su esposa y lo único que hice fue preguntarle por él".

Aquí, con el Tata Gerardo Martino

La llegada a Newcastle tuvo un responsable. Fue Fabricio Coloccini , su amigo, quien lo invitó unos días, que se extendieron mas de la cuenta, y luego, de manera inesperada, surgió la posibilidad de trabajar en las inferiores del club, en infantiles y menores, que son de características mas recreativas.

"Soy un aventurero", le cuenta a LA NACION desde su casa en Newcastle, donde también tiene su estudio. A la par de hacer el curso de director técnico, de trabajar para la fundación del club, de entrenar a los chicos, y de jugar en el equipo amateur, también hizo un master de coaching profesional. Primero por iniciativa personal, y luego de manera mas profesional, Matías se encarga de recibir a los jugadores que necesitan acompañamiento en los primeros tiempos en esa ciudad. Así lo hizo con el paraguayo Miguel Almirón, de recordado paso por Lanús, y de gran desempeño en la selección de su país. "Al principio lo hice por mi cuenta, porque mi experiencia me decía que eso ocurre poco en el fútbol. Luego me fueron conectando algunos agentes que contrataron mis servicios. Desde saber manejar, usar el transporte público, conocer lugares para comer, y todo lo que tiene que ver con manejarse tranquilo en una ciudad que al principio es desconocida para vos".

El mundo del fútbol demanda el arte de este santafecino. Deandre Yedlin juega en el Newcastle y es el lateral derecho de la selección de los Estados Unidos, y amante del arte también. Fondato le hizo un retrato y el jugador quedó fascinado. Allí forjaron también una gran amistad, y a partir de allí también comenzaron a llegarle al artista pedidos desde la MLS. Otro fan suyo es N'golo Kante, el cerebro y eje central del Chelsea y de la selección francesa campeona en Rusia en 2018. "Para mi es el mejor número 5 que vi en este tiempo", asevera de su colega en el mediocampo.

La nómina de amigos del fútbol que se sintieron atraídos por su arte incluye a Mohamed Diame, capitán de Senegal, con pasado en West Ham, Hull City, Newcastle, Rayo Vallecano y hoy en el Al-Ahli de Qatar, donde está armando su museo y Fondato aportará los retratos de Diame en todos los clubes por donde pasó. "Estuve con él en Doha en diciembre pasado y la pasamos muy bien Es uno de los mejores amigos que me dio la profesión", acota. Hoy está en camino de sus pinceles Alessandro del Piero, con su característico gesto de gritar el gol sacando la lengua.

N´golo Kanté, otro ferviente seguidor del arte de Fondato

Por los pinceles de Matías Fondato pasaron Fabricio Coloccini, Jonás Gutierrez, Willy Caballero, Gerardo Martino, el Colo Ansaldi, Coco Lamela, Mauricio Pochettino, Mariano Isco, el brasileño Kennedy, y Rafa Benítez. "Uno de mis mayores orgullos es haberle dado un retrato a Messi antes del Mundial de Rusia. Que el mejor de todos tenga uno en su casa me da mucha alegría". Cada uno de los cuantiosos amigos de la lepra tienen el suyo: Nicolás Spolli, el Gato Mauro Formica, el Tano Luciano Vella, Ignacio Scocco, Fernando Belluschi, y tantos otros.

En este momento también trabaja para la solidaridad. Junto con un par de jugadores de los "Black White Army" están con la idea de preparar una subasta con cuadros para donar lo recaudado a instituciones que trabajan en la lucha contra el Covid 19 y que asisten a muchas personas con graves problemas sociales y económicos. De Rosario a Newcastle, Fondato se convirtió en un futbolista que pudo ser un artista con los pies, pero terminó por dejar su marca sobre el blanco lienzo.