Vélez vs. River, por el Torneo Apertura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Vélez y River se enfrentan este domingo en un partido correspondiente a la fecha 6 del Torneo Apertura 2026. Ambos equipos atraviesan realidades diferentes, con el local invicto en lo que va del certamen y con el visitante en medio de una crisis futbolística. El encuentro está programado para las 19.15 en el estadio José Amalfitani, con arbitraje de Darío Herrera y televisación de ESPN Premium. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El Fortín, que viene de empatar 1 a 1 con Defensa y Justicia, es uno de los seis clubes invictos que le quedan al Apertura y se mantiene como el único líder de la tabla de posiciones del Grupo A con 11 puntos. El Millonario, por su parte, está octavo en la clasificación general de la zona B con siete unidades y en la última jornada perdió por la mínima diferencia con Argentinos Juniors como visitante.

Vélez está invicto en lo que va del Apertura y lidera la tabla de posiciones del Grupo A JUAN MANUEL BAEZ - FOTOBAIRES

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 16 de noviembre del año pasado, cuando empataron 0 a 0 en Liniers en el marco de la última fecha de la etapa de grupos del Torneo Clausura 2025. Vélez no le gana a River desde el 2 de septiembre de 2023, cuando lo venció por 2 a 0 en la tercera fecha de la Copa de la Liga. En los últimos 10 cruces entre ambos hubo cinco empates, tres victorias del Millonario y dos del conjunto de Liniers.

Vélez vs. River: todo lo que hay que saber

Fecha 6 del Torneo Apertura 2026.

Día : Domingo 22 de febrero.

: Domingo 22 de febrero. Hora : 19.15.

: 19.15. Estadio : José Amalfitani.

: José Amalfitani. Árbitro: Darío Herrera.

Vélez vs. River: cómo ver online

El partido está programado para este domingo a las 19.15 en el barrio porteño de Liniers y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

ESPN Premium.

Flow - ESPN Premium.

Telecentro Play - ESPN Premium.

DGO - ESPN Premium.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con una ligera ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.75 contra los 2.92 que se repagan por un hipotético triunfo de Vélez. El empate, por su parte, cotiza cerca de 2.95.