A qué hora juega hoy River vs. Vélez y por dónde se puede ver en vivo el Torneo Apertura 2026

Vélez Sarsfield y River Plate protagonizan este domingo el partido más trascendente de la jornada en la sexta fecha del Torneo Apertura 2026, la de los interzonales, en el estadio José Amalfitani del barrio porteño de Liniers y con arbitraje de Darío Herrera.

El encuentro inicia a las 19.15 y se transmite en vivo por TV únicamente a través de ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Marcelo Gallardo tiene la misión de hacer funcionar a su River Plate Marcelo Aguilar - LA NACION

La previa de Vélez vs. River Plate

El Fortín quiere recuperar la cima de la tabla de posiciones del Grupo A que Estudiantes de La Plata le sacó con su triunfo 1 a 0 Sarmiento de Junín. El Pincha tiene 12 puntos, uno más que el elenco de Guillermo Barros Schelotto que aspira a sumar para volver a ser líder. Si iguala, compartirá el lugar de privilegio con el combinado platense y, si gana, quedará en lo más alto en soledad.

Vélez es uno de los cuatro invictos que le quedan al campeonato junto a Estudiantes, Tigre y Belgrano de Córdoba. El DT tiene una duda en el mediocampo para reemplazar al lesionado Diego Valdés y es entre Rodrigo Aliendro o Lucas Robertone.

El Millonario atraviesa un mal momento y la ajustada victoria 1 a 0 sobre Ciudad de Bolívar entre semana por la primera ronda de la Copa Argentina 2026 evitó lo que hubiese sido un golpe difícil asimilar. En el Apertura acumula dos cáidas seguidas -vs. Tigre 4 a 1 y Argentinos Juniors 1 a 0- y necesita imperiosamente un triunfo para escalar ubicaciones en una tabla que lo tiene décimo con siete tantos producto de dos triunfos, un empate y dos caídas.

Sin Marcos Acuña, lo positivo para Marcelo Gallardo es el regreso de Franco Armani. El capitán se recuperó de una lesión y es titular por primera vez en lugar de un Santiago Beltrán que cumplió con creces su función. Además, Agustín Ruberto tiene una oportunidad desde el arranque y la duda es si lo acompañará Maximiliano Salas o Facundo Colidio.

Posibles formaciones

Vélez: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Tobías Andrada, Rodrigo Aliendro o Lucas Robertone; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini y Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Tobías Andrada, Rodrigo Aliendro o Lucas Robertone; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini y Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto. River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Matías Viña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas o Facundo Colidio y Agustín Ruberto. DT: Marcelo Gallardo.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 2.87 contra 3.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del local. El empate llega a 2.95.

Ambos equipos se enfrentaron el 16 de novimebre del año pasado por el Torneo Clausura 2025, por la última fecha de la etapa de grupos, y empataron sin goles en Liniers. Vélez no le gana a River desde el 2 de septiembre de 2023, cuando lo venció por 2 a 0 en la tercera fecha de la Copa de la Liga. En los últimos 10 cruces entre ambos hubo cinco empates, tres victorias del Millonario y dos del conjunto de Liniers.