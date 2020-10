Matías Lammens contó qué cree que sucedió en aquella votación del 38-38 Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de octubre de 2020 • 13:31

Una historia que no puede olvidarse y un capítulo triste para el fútbol argentino. Aquella votación del 3 de diciembre de 2015 para determinar quién iba a conducir a la AFA resultó un auténtico bochorno, ya que Luis Segura y Marcelo Tinelli, los dos candidatos, fueron las referencias de una votación que finalizó 38-38. El registro imposible, ya que eran 75 los dirigentes que podían votar. La mirada de Matías Lammens, que acompañaba a Tinelli, sobre aquella lamentable jornada: "Nosotros éramos muy voluntaristas y peleábamos contra un aparato tremendo, de sindicatos, de muchos años de fútbol, de mucha maña, teníamos poca gimnasia electoral".

En el programa PH, de Telefe, Lammens, Ministro de Turismo y Deporte, recordó lo que sucedió en aquella votación y ofreció algunos detalles del tema: "Siempre cuento la anécdota de que había un presidente de un club que por mail les confirmó a los dos, Tinelli y Segura, que los votaba a ellos para asumir como presidentes... Y así había un montón. Antes de ir a la elección nos juntamos en lugares diferentes los dos sectores y yo tenía un muy amigo en el otro sector al que le pregunté: '¿Cuántos votos tienen?' Me dice 41 y nosotros teníamos los mismos, esa cuenta daba 82 y eran 75 los que votaban... Imaginate el escenario", le dijo Lammens a Andy Kusnetzoff.

Y ante la insistencia del conductor por querer saber qué creía Lammens que había sucedido aquel día, el ex presidente de San Lorenzo, dijo: "Creo que ellos tenían un experiencia que nosotros no. Entiendo que ellos marcaron los votos. Que les decían a los dirigentes: 'si me votás a mí el papelito doblalo así y así', lo que permitía identificar a quién habías votado. Otra de las formas era poner dos sobre en una boleta y había varios así. Casi todos los de dos sobres era los votos de ellos. Yo creo que se quedó traspapelado... Y eso dio 38 a 38".

Y Lammens continuó: "Después vino todo lo del FIFA Gate y todo lo que sucedió. Y hay muchas cosas que siguieron igual como si no hubiera pasado nada. No me deja de asombrar". La pregunta de Andy fue inmediata: "¿Creés que podés cambiar algo o que te van a cambiar?" y Ministro fue rápido en su devolución: "Sí creo que puedo cambiar algo y no me van a cambiar a mí. Y cuando me metí puse las condiciones que creo que deben ser y me las respetaron".

Conforme a los criterios de Más información