Matías Rojas, el eje de una posesión en Racing que los Nº 9 no disfrutan

Matías Rojas (en el centro) recibe el saludo de Lolo Miranda; el zurdo desequilibra por el centro del juego de Racing Fuente: Télam

23 de febrero de 2020 • 00:30

Racing, a partir de las características de los jugadores que ubica Sebastián Beccacece, suele dominar la posesión del balón. En la Superliga la tiene más que el rival. A veces es una tenencia en exceso, que no sirve para abrir defensas ni filtrar pases o generar situaciones de riesgo, como se vio con San Lorenzo o en encuentros anteriores. Frente al Ciclón, la Academia tuvo una posesión del 60 %, pero el gol fue de pelota parada (valen igual, claro) y las chances claras no fueron tantas.

Más allá de esas versatilidades que busca Beccacece para los jugadores y el cambio de posiciones, dentro del 4-1-4-1 el más desequilibrante es Matías Rojas, un volante zurdo con asistencias y gol. Hay despliegue de Zaracho y Montoya (que está recuperando el nivel de Central), buena ubicación de Miranda y el Chelo Díaz, suben Pillud y Mena, pero el futbolista que le da un salto de calidad a los avances es Matías Rojas.

Ante San Lorenzo estuvo cerca del gol dos veces (un remate en el palo y otro que salvó Sebastián Torrico en gran reacción). Puede arrancar por afuera, pero su mejor versión se ve por adentro. Lo de Rojas es muy bueno, pero al equipo le faltan variantes.

Quienes (hasta ahora) no disfrutan de esa posesión son los Nº 9. Lisandro López fue suplente y, contando su ingreso ayer, solo remató 3 veces en los últimos 5 partidos. Nicolás Reniero tampoco logró sumar disparos ayer. Ese juego de tenencia por momentos es bueno, pero las situaciones no son tantas ni tan claras y los 9 no solo no reciben juego sino que siguen sin patear al arco.