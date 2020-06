Mauricio Pineda denunció los malos manejos del fútbol italiano

El exfutbolista Mauricio Pineda confesó haber recibido propuestas de coimas durante su paso por el fútbol italiano, con el objetivo de que sus equipos pierdan, en un momento en que Juventus ganaba todo. Una etapa en la que, tras comprobarse el arreglo de partidos, la Vecchia Signora descendería sanciones y la pérdida de la categoría.

"Estuve seis años en Italia (temporadas 1997-2002) y en aquel momento Juventus ganaba todo. Yo no estaba acostumbrado. En Argentina sabían de la incentivación. Pero en Italia era para ir para atrás. La Juve descendió tres categorías y fue por ese motivo. Me pasó que el técnico decía: 'Vamos para atrás, vamos a jugar despacito'", señaló a TNT Sports el exdefensor sobre aquella época.

"Me pasó en los tres clubes (Udinese, Napoli y Cagliari). Pero yo decía (hablando con sus compañeros): 'Muchachos yo no voy a hacer un papelón' y el jueves decía 'me tiró' (simulando un desgarro) y no jugaba. Siempre fui claro y mis compañeros entendían. Nunca tuve miedo de decir lo que pensaba. En Cagliari, por ejemplo, me escuchaban. Era más grande. Y no fuimos para atrás de ninguna manera. En el fútbol italiano estuvo todo comprobado. Faltando unas fechas, los últimos partidos no estaban disponibles para las apuestas. Y no era poca plata. Ellos (Juventus) tenían el poder económico. Hoy es más difícil, todo queda registrado", agrego Pineda.

"Era una locura, nos ofrecían mucha plata y nosotros nos estábamos jugando el ascenso . Era algo increíble lo que nos planteaban algunos. Decís la pucha, te matás jugando, entrenando y hay otros que están viendo todo el esfuerzo que se hizo durante un año por plata y adelante de tu público. Por esto llega un momento en que vos pensas que ya no es más un juego, es un negocio y ahí es donde hay cosas que no te terminan de gustar y me hicieron alejarme un poquito de todo"

Héctor Mauricio Pineda: Con solo 12 partidos disputados con la Selección Nacional logró convertir un gol en el único Mundial que disputó, frente a Croacia en 1998. Fuente: Archivo - Crédito: AFP

El mundialista en Francia 1998, que debutó en Huracán y tuvo un breve paso por Boca entre 1996 y 1997, afirmó: "La incentivación me alejó del fútbol. Hoy yo me desmayo cuando me voy a dormir -remarca para aclarar que tiene la conciencia tranquila-. Me hacía el lesionado para no jugar por las coimas. En Argentina jamás escuche el rumor de ir para atrás. Y no me tuve que ir de los clubes por ese motivo porque siempre fui claro".

"Esa Juventus no lo necesitaba. Allí jugaban Edgard Davids, Zinedine Zidane", cierra el exfutbolista que reside en Santo Tomé, Corrientes, y se dedica a la ganadería. En aquel Mundial de Francia, dirigido por Daniel Passarella, le convirtió un gol a Croacia en su única participación por Copa del Mundo con la camiseta argentina.