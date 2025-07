Mauricio Pinilla, entre la depresión y las adicciones: “Quise quitarme la vida”

Mauricio Pinilla vuelve a estar en el centro de la escena. Pero esta vez, no por una frase contra la selección argentina, Lionel Messi o Emiliano Martínez, sino por una confesión sincera y devastadora.

“Quise quitarme la vida”, dijo el exdelantero chileno, campeón de América en 2015 y 2016, en una entrevista sin filtros en el canal de YouTube Sin editar. La frase fue el cierre de un relato cargado de dolor, en el que abordó su depresión, su adicción al alcohol, el impacto de su divorcio y su desconexión emocional con sus hijos.

“Estuve con una depre súper grande, con crisis de pánico. Entraba al estudio y me bajaba la crisis de pánico. Se me aceleraba el corazón, me sudaban las manos, no podía hablar, no podía expresarme. Hubo muchos programas en los que llegaba al canal y me tenía que ir a casa”, relató con los ojos vidriosos. Y agregó su hundimiento en el alcohol: “Lloré un montón. Me estaba volviendo loco. Me aislé, me encerré con mi mamá que tenía cáncer de laringe, no salía, no hacía vida social. Me ponía a chupar solo en casa”.

“Mis niños lo estaban pasando mal”, señaló su esposa Gissella Gallardo. Y agregó que sus hijos sufrieron bastante: “Estaba enfermo mi papá, su padre había desaparecido, como cuenta él, no tenía ganas de verlos... se vino todo junto”.

Las declaraciones sacudieron a Chile, pero también al mundo del fútbol sudamericano. Porque Pinilla no es un hombre cualquiera. Es el autor del recordado disparo al travesaño que pudo cambiar la historia de su país en los cuartos de final del Mundial de Brasil 2014 ante el anfitrión. El mismo que se tatuó ese instante en la piel, como una cicatriz hecha tinta y que nunca temió decir lo que pensaba, aunque fuera políticamente incorrecto.

Retirado en 2021, Pinilla se desempeña como comentarista en Radio Agricultura y panelista en distintos programas televisivos. El exdelantero integró el plantel de la generación dorada de Chile, que logró lo que su país nunca había conseguido: ganar la Copa América. Y fue por duplicado. En 2015, como local, y en 2016, en la edición Centenario disputada en Estados Unidos, la Roja venció en ambas finales a la Argentina de Messi por penales. Y aunque no fue protagonista principal dentro de la cancha, el exdelantero de Universidad de Chile, Atalanta y Cagliari, entre otros, fue un actor de reparto ruidoso y siempre presente en las fotos del festejo.

Nueve años después de aquella gesta, Pinilla recuerda la hazaña con el mismo tono desafiante: “Para nosotros esa Copa América era como un caramelo para dárselo a Argentina, pero dijimos: ‘llegamos hasta acá, estamos listos. Hay que arrebatarles la alegría’. Habían inventado un trofeo para ellos y se los arrebatamos”.

El tatuaje que se hizo Mauricio Pinilla con su casi gol a Brasil en el Mundial 2014: "Un centímetro de la gloria"

Sin embargo, detrás de esa euforia se escondía una fragilidad que ni los títulos ni la fama podían disimular. El final de su carrera, las dificultades para adaptarse a la vida post fútbol, la separación de su esposa Gissella Gallardo, la enfermedad de su madre y el aislamiento lo empujaron al abismo. “Se me juntó todo. Me porté como el culo. Llegué a un punto en que dije: ‘quiero recuperar a mi familia, a mis chicos, quiero dar vuelta la página’, y me pagué el tratamiento”, cerró con emoción.

El eterno rival de la Argentina

Su historia personal contrasta con el personaje polémico que se construyó en torno al fútbol argentino. Desde hace años, Pinilla es un crítico constante de Messi, de Dibu Martínez y de la Argentina en general.

Tras la obtención del Mundial de Qatar 2022, fue especialmente duro con el arquero marplatense: “¿Quién es Dibu Martínez para burlarse de Mbappé? Le clavó cuatro. Cuatro veces le pateó y cuatro goles le hizo. Yo no andaría con una guagüita con la cara de alguien que me metió cuatro tiros”, dijo en ESPN Chile, en referencia al polémico muñeco con la cara de Kylian Mbappé que el arquero argentino alzó en la caravana de celebración por Buenos Aires tras la conquista de la tercera copa del mundo en suelo árabe.

"Pinilla":

Por sus declaraciones sobre Emiliano Martínez pic.twitter.com/MFRxYiqEuU — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) December 26, 2022

Pero sus críticas no terminaron ahí. Un año más tarde, cuando Messi ganó su octavo Balón de Oro, Pinilla disparó con ironía y desdén: “Si ganás el Balón de Oro jugando en la MLS, significa que estamos todos locos. Está bien la importancia del Mundial, pero en el global no me parece que haya sido el mejor”.

"Pinilla":

Por sus comentarios sobre Lionel Messi y Emiliano Martínez pic.twitter.com/uGXnT7GC4R — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 31, 2023

En ese mismo programa fue incluso más lejos, al calificar como “ridículo” el premio a Dibu Martínez como mejor arquero del mundo: “No sé para qué vamos a hacer premios de todo un año si finalmente va a contar solo una competición”.