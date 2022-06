Mauricio Pochettino está en la lista de la limpieza de PSG y aseguran que “tiene los días contados”

Nada de tibiezas. No parece haber margen para dudas. A la nueva cúpula deportiva de París Saint Germain no le temblará el pulso. En Francia la limpieza está en marcha y aparecen nuevos objetivos en el horizonte de Luis Campos y en particular de Antero Henrique, los dos encargados de la renovación. Y las señales son claras, porque cuando tuvieron que sacar a la calle a Leonardo, el director deportivo, no hubo contemplaciones. Ahora estaría en la mira Mauricio Pochettino, a tal punto, que ya estaría casi resuelto quién ocuparía su lugar: Christophe Galtier, que dirige a Niza.

Cada ficha que se mueve en PSG está vinculada al desembarco de Campos y Henrique. Mientras el primero parece tener avanzadas las gestiones por Galtier, Henrique se encarga del trabajo sucio. El ex director deportivo portugués fue el encargado de ganar la extensión de Kylian Mbappé y tiene la tarea de ponerles el cartel de venta a los jugadores “no deseados”, entre ellos Leandro Paredes y Mauro Icardi. Pero también es quien dejó todo el escenario preparado, según L’Equipe y LeParisien, para que al regreso a Francia del dueño del club, Nasser Al Khelafi, se le ponga punto final al ciclo de Pochettino.

Mauricio Pochettino no está en los planes de Luis Campos, el nuevo director deportivo de PSG Tim Clayton - Corbis - Corbis Sport

Incluso, los medios locales aseguran que el entrenador argentino “tiene los día contados” y que Luis Campos ya elaboró una terna de sucesores. Estiman que si logran sacar a una “decenas de futbolistas” y ponen fin al proceso de Pochettino podrían ganarle cerca de 20.000.000 de euros a un presupuesto de 80 millones que actualmente tiene para salir al mercado para reforzar al equipo para la próxima temporada. Sin embargo, desde Francia creen que todavía están evaluando la situación del entrenador, ya que su potencial despido (y el de su staff) le costaría a PSG nada menos que unos 20 millones de euros.

La incertidumbre en torno al futuro del DT argentino también se traduce en ciertos gesto del propio protagonista. Si bien en la última charla del técnico con TV3 lanzó alguna frase que lo pone en una situación de seguridad, en las últimas horas dejó una frase que permite comprender que conoce la inestabilidad que lo rodea. “Todavía tengo un año de contrato y hay muchos rumores. Cada semana me despedían. El PSG está intentando reinventarse y el presidente explicará pronto su nuevo proyecto, pero yo estoy tranquilo”.

Mas allá de estas palabras, una situación particular puso a Pochettino en evidencia respecto a lo incierto de su futuro. Durante sus vacaciones en Barcelona se encontró en un acto con el grupo Los Palmeras, uno de los integrantes de la banda argentina le pidió en un tono jocoso al DT de PSG que mueva sus influencias para que ellos den un show en el Parque de los Príncipes similar al que hicieron en la previa de la final de la Copa Sudamericana 2019 entre Colón e Independiente del Valle. En medio de esa situación, el DT disparó una frase que quedó retumbando: “Si el año que viene estamos, lo hacemos. Si estamos...”.

Según cuentan los medios franceses todo se dilató debido a un problema familiar de Nasser al-Khelaïfi. Pero al presidente del PSG ya tiene agendadas reuniones con el resto de dirigentes para este viernes. Se mantiene la tendencia de que Pochettino se vaya, pero entran en juego varios parámetros y uno de ellos es el económico.

Mauricio Pochettino se muestra seguro, pero entre bromas, dejó claro que conoce que es inestable su situación en PSG SEBASTIEN SALOM-GOMIS - AFP

El asunto es que Galtier, el elegido por Campos, tiene contrato con Niza hasta 2024 y el club pagó por este entrenador 4 millones de euros a Lille en 2021 en concepto de indemnización para quedarse con sus servicios. Por lo tanto, se especula que Niza querrá, al menos, recuperar esos costos. La indemnización se estima entre 5 y 10 millones de euros. Es decir que entre la salida de Pochettino podría superar los 10 millones de euros, si se cuentan ambas indemnizaciones. Es por eso que podría demorarse un poco todo y hasta que se busque a otro candidato que no sea Galtier.

“Los días del ex técnico del Tottenham, que llegó a la capital francesa en diciembre de 2020, están contados”, escribió Le Parisien, en su sitio web. Además, citan una frase de Pochettino y la cierran de una manera contundente: “‘La tormenta empezó tras la eliminación con Real Madrid. Me gusta el City porque le dio tiempo a Guardiola de construir. En el PSG también se necesita un periodo así. Dándole tranquilidad a este proyecto, vamos a estar cerca de ganar la Champions’ Pero será sin él”.

El ciclo de Pochettino en PSG

“No veo por qué no seguir un año mas aquí”, dijo Pochettino hace algunas semanas. La eliminación de Champions League ante Real Madrid es lo que dinamitó su proceso. Es que desde las estadísticas, los números como entrenador d PSG no son malos, ya que se quedó con la Supercopa de Francia y la Copa de Francia en 2021 y en 2022 cerró la temporada con la conquista de la Liga.

Los números duros del ciclo del entrenador argentino cuentan con 84 partidos al frente de PSG, con 55 victorias, 15 empates, 14 derrotas, 186 goles a favor y 78 goles en contra