Copa Argentina: el tuit provocador de Agropecuario a Boca y cómo sigue la llave para el club xeneize

Ya desde su etapa moderna en 2011, la Copa Argentina dio resultados sorpresa entre equipos de distintas divisiones. El último impacto lo dio Agropecuario, que anoche eliminó a Racing por 2 a 1 tras encontrarse en desventaja, victoria que le provocó a la Academia su tercer cimbronazo consecutivo, después de perder la Copa de la Liga y quedar fuera de la Copa Sudamericana. Ahora, el club comandado por Bernardo Grobocopatel se anima a más y, ya instalado en octavos de final, desafió a Boca, su próximo rival: a través de sus redes sociales, refirió a los xeneizes y citó una histórica frase de Rodolfo D’Onofrio, expresidente de River. “No tengas miedo, Boca. No somos tan buenos”, expresó en su cuenta de Twitter. la entidad fundada hace 10 años.

En el tuit, Agropecuario se hizo eco de una recordada declaración del extitular del Millonario, cuando avivó la polémica ante Boca y le apuntó al entonces Daniel Angelici durante el cortocircuito entre ambos presidentes por la suspendida final de vuelta de la Copa Libertadores 2018, que no se disputó en Núñez por incidentes en el Monumental. “Lo pido encarecidamente: Angelici, vení a jugar, vení a jugar. No somos tan buenos, jueguen, nos pueden ganar. Si el presidente de Boca me está escuchando: Vení a jugar, respetá tu palabra. Basta de presentar carillas, no inventes más nada. Hay que tener valores”, disparó D’Onofrio en aquella ocasión.

No tengas miedo @BocaJrsOficial no somos tan buenos 😎 pic.twitter.com/I9ELM8Hu3V — Club Agropecuario (@Agropecuario_Of) June 9, 2022

¿Cómo sigue la llave por el lado de Boca y Agropecuario? El ganador de este partido, que todavía no tiene fecha ni lugar confirmados, se enfrentará con el equipo que surja de los cruces entre Rosario Central-Quilmes y de Deportivo Madryn ante el clasificado entre Tigre y Los Andes, que tienen su partido suspendido porque el equipo de Lomas de Zamora no se presentó a jugar.

La llave de la Copa Argentina

Un triunfo previsible y el gran campanazo

Este último miércoles, Boca volvió a hacerlo, como en cada mano a mano de los últimos tiempos: en La Rioja, venció 1-0 a Ferro para la clasificación a los octavos de final de la Copa Argentina. El equipo de Battaglia se acostumbró a surfear una dinámica negativa, entre problemas internos y judiciales, que debería atentar contra su estabilidad y posibilidades futbolísticas. Y un día después de que una fiscal pidiera la detención de Sebastián Villa por la denuncia de abuso sexual, el colombiano le dio el triunfo al Xeneize con un gol cuando faltaban 12 minutos para el final del partido.

La lucha por la pelota en Racing vs Agropecuario Twitter

Unas horas después, la noche en Jujuy pintaba como para que Racing consiguiera pronta revancha de la eliminación a manos de Boca, como para dejar atrás la frustración con la que había terminado un primer semestre en el que había tenido un muy buen andar. Pero ocurrió exactamente lo contrario. La Academia volvió a tropezar con su peor pesadilla y quedó eliminada de la Copa Argentina en los dieciseisavos de final, frente a Agropecuario, que participa en la primera Nacional y anotó por intermedio de Brian Blando en dos oportunidades. Como le había ocurrido en la Copa Sudamericana, en un encuentro que lo tenía en ventaja, el equipo de Avellaneda erró muchas situaciones de gol y terminó con las manos vacías, ante un adversario que tuvo al arquero Williams Barlasina como gran figura. Hasta los protagonistas parecían repetir lo de aquella fatídica noche con River, de Uruguay: el delantero Javier Correa tuvo seis oportunidades claras de anotar, pero en todas salió victorioso el Nº 1.