Mauro Icardi volvió a jugar luego de nueve meses y selló la goleada de Galatasaray

Mauro Icardi volvió a jugar al fútbol, luego de su rotura de ligamentos cruzado anterior y meniscos de su rodilla derecha, que lo alejó de las canchas por 281 días, y convirtió en el 3-0 de Galatasaray a Karagumruk, en la segunda fecha de la Superliga turca. El delantero de 32 años, que no actuaba desde noviembre de 2024 por una lesión que le demandó más tiempo de recuperación que el previsto, ingresó como suplente en el segundo tiempo, a los 36 minutos, y tardó apenas seis minutos en marcar.

El gol no le requirió mucho esfuerzo: luego de una presión del equipo, y una recuperación muy arriba por parte del uruguayo Lucas Torreira, solo tuvo que empujar la pelota para sellar el resultado. Varios compañeros fueron abrazarlo y felicitarlo. Su retorno había generado expectativa, y el tanto pareció darle la razón al entrenador turco Okan Buruk, que lo incluyó en la convocatoria pese a que el rosarino no estaba al ciento por ciento en lo físico.

El gol de Icardi

El el equipo de Estambul, que se desempeñó como local, intenta revalidar el título de campeópn en la liga de Turquía. Los otros dos goles fueron del turco Baris Alper Yilmaz, en la primera parte, y Fatih Kurucuk en contra. Además, fue expulsado Marius Doh en el conjunto visitante a los 23 minutos.

El público se sobresaltó después de que el delantero argentino saliera a realizar el calentamiento a un costado del campo de juego. Tras el partido, el ex atacante de Sampdoria, Internazionale y Paris Saint-Germain, publicó un posteo en Instagram, feliz por su regreso.

En lo estrictamente futbolístico el retorno del nacido en Rosario representa una buena noticia para Galatasaray, que inicia una temporada exigente, con participación en la Champions League y el objetivo de mantener la supremacía local. En dos partidos del campeonato turco suma todo el puntaje posible.

Icardi acumula 62 goles y 22 asistencias en 88 partidos oficiales con la camiseta del club de Estambul y es una de las principales figuras del plantel. Además, ganó cinco trofeos en menos de tres años en Turquía.

Resumen de Galatasaray 3 vs. Karagumruk 0

El foco inmediato para el argentino estará en mantenerse en forma y consolidarse nuevamente como goleador, en una liga que lo tuvo como máximo anotador en la temporada pasada. Su próximo partido será recién el domingo 24, cuando visitará a Kayserispor.