Mauro Zárate tiene una certeza en Boca: recuperó una consideración muy preciada desde la llegada de Miguel Ángel Russo a la dirección técnica. O, al revés, Boca recobró una pieza que puede ser fundamental en el futuro. La elecciones en club de la Ribera, aunque cada una de las partes se tomó su buen tiempo, aclararon varias situaciones que parecían bajo un cono de sombra. El futuro de Zárate era una de ellas. Pero todo cambió de repente.

Boca se juega el título. Y Zárate tiene la gran oportunidad de volverse decisivo en la conquista. ¿Por qué? Por muchas razones. La principal es el buen rendimiento durante los amistos en San Juan, en los que marcó dos goles en el éxitos ante Atlético Paranaense, de Brasil, por 3 a 1.

Lo que pocos recuerdan es que Russo alguna vez eligió a Zárate como Nº 9 bien definido. ¿Cuando? Es solo cuestión de revisar el archivo.

Russo ya lo había utilizado en esa posición en 2005, en Vélez, en el que el conjunto de Liniers se consagró campeón en el torneo Clausura.

Festeja Zárate. La falta de refuerzos y los vaivenes físicos de Wanchope Ábila le abrieron una puerta al ex delantero de Vélez Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

Los imponderables jugaron a favor de Zárate. Todo hacía indicar que Russo elegiría a Ramón Ábila como centrodelantero definido y que Zárate disputaría el lugar con Carlos Tevez, para jugar unos metros atrás. Pero los constantes problemas musculares de Ábila le recortaron posibilidades y todo indica que, a partir de su recuperación, tendrá que luchar un lugar desde atrás. Eso sin contar que a Russo no le gustó nada la expulsión de Wanchope frente a Universitario. De hecho, el entrenador habló públicamente en una conferencia de prensa.

"No me gusta que me echen jugadores, no es bueno que terminemos con diez. Después en el medio hay otras cositas que tendremos que hablar más en la intimidad y tiene que ver con todo esto. La idea es arrancar y mirar de acá para adelante y no mirar para atrás. Cuando me lo explicaron los compañeros, lo entendí. Para no tener contratiempos dejemos lo pasado y pensemos de acá para adelante", aseguró Russo.

El entrenador deja ver muchas cosas entre líneas sin ser determinante. Esa es una de las cuestiones que lo separan de su antecesor, Gustavo Alfaro, y que quedaron en claro con el presidente Jorge Amor Ameal: nada de declaraciones estridentes.

Russo encontró una solución para el ataque en la efectividad de Zárate Fuente: FotoBAIRES

Russo, igual, dice sin decir. "A un jugador como Mauro siempre le voy a pedir más. A todos les voy a pedir un poco más, esa es la idea. Si pierde en la individual, pierde: el problema es si no lo intenta. Mauro entiende por qué le pedimos un plus en cada jugada".

Zárate estuvo a punto de irse de Boca, según pudo averiguar LA NACION. De haber continuado el manager Nicolás Burdisso y, por ende, el entrenador Gustavo Alfaro, no le veían una posible reinserción en el equipo. Algunos gestos no habían caído del todo bien en el vestuario.

El potencial mercado de pases en la Argentina estaba cerrado. Vélez ya no lo recibiría y ningún club en el país sería capaz de pagar su contrato. Como también es cierto que un par de clubes de Brasil se vieron tentados por Zárate, aunque no profundizaron en sus intentos.

Boca sabe que está en una época de plena ebullición. Russo, el DT que puede ser campeón en siete partido. Ameal, el presidente que tomó las decisiones correctas a la luz de una vuelta olímpica. Y Riquelme, el ídolo que hoy es invisible, pero que, seguramente, como vicepresidente a cargo del fútbol, tiene mucho para ganar tras sus muchas decisiones encubiertas.