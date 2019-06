Tras anotar su penal, Zárate se desahogó con un grito muy prolongado frente a Vélez Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

Pasaron casi tres semanas del duelo por los cuartos de final de la Copa de la Superliga entre Boca y Vélez en el que, más allá de la clasificación de los xeneizes por penales, Mauro Zárate quedó en el centro de la escena por sus actitudes y declaraciones. Ahora, el futbolista salió a bajarle el tono a la polémica que quedó flotando en el ambiente tras señalar que "pasó el equipo grande", lo que poco después repitieron Darío Benedetto y Nahitán Nández.

"Del festejo del gol (en la definición por penales) no me arrepiento, porque era un partido muy difícil y queríamos ganar la Copa. Lo festejé como me salió. De la frase sí, porque era un momento de calentura, de desahogo, y me salió eso que no tendría que haber dicho. Ya está. Pedir disculpas no cambia nada. Nunca pedí que me entiendan", indicó Zárate, sobre el enfrentamiento ante su exclub, del que se había ido de golpe, tras declararle amor eterno.

El duelo entre Boca y Vélez tuvo a Zárate en primer plano

"Pasaron muchas cosas que no tengo ganas de decirlas para victimizarla y que la gente siga pensando lo que quiera. Luego del primer partido se habló mucho, se dijo que Boca jugó como equipo chico y el grupo estaba muy caliente con esas declaraciones. Eso se notó al final. Pero todo jugador tiene derecho a gritar sus goles", profundizó el futbolista, en Fox Sports. El cruce fue con los jugadores de El Fortín, muchos de ellos compañeros hasta un año antes.

Sobre el momento previo a la premiación tras la final, cuando se saludó con solo algunos jugadores de Tigre, que había vencido por 2-1 en la definición en el estadio Mario Alberto Kempes, Zárate explicó, algo molesto: "Se encontraron con dos goles y lo supieron manejar. Siempre se va a hablar de lo que vende. Saludé a los chicos que conocía, a Pipo Gorosito... Pero los últimos cinco o seis metros me fui recontra recaliente, agarré la medalla y esperé que levanten la copa. Aplaudí y me fui para adentro. Pero obviamente, no van a hablar de que con Argentinos terminó el partido y fui uno de los pocos que fue a saludar a todos. Pero eso no se dice porque no vende".

En lo estrictamente deportivo, el atacante señaló: "La bronca no se te pasa, no se te va. Perdés un partido así y hasta hoy seguís pensando que perdiste la oportunidad de ganar otro título y te seguís maquinando. Nosotros estábamos metidos en sacar esta final adelante. Por eso la bronca de terminar este semestre así". Y descartó que el título de River en la Recopa, tres días antes, haya tenido alguna influencia, o siga dando vueltas aquella derrota en la cabeza.

"Me siento más cómodo jugando libre en la cancha. No me sentí incómodo por izquierda, pero el desgaste es otro. Cuando jugamos juntos con (Carlos) Tévez, por momentos se hizo bien y por momentos se corría mucho y nos costaba un poco a mí, a Pavón o a Seba Villa. Había partidos que Gustavo (Alfaro) decidió armar el equipo de esa manera", añadió sobre su rol individual.

"Ahora me siento más importante que antes, por los minutos que jugué y el rol en el equipo. Me lo han preguntado antes, porque no fui titular en la final de la Copa Libertadores con River o merecía jugar más el semestre anterior, pero tal vez no tenía el nivel para ser titular y hay que bancársela", agregó. "Ahora hay que estar preparados para lo que venga, que estamos en octavos de final", completó.