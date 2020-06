Otra vez Maxi López involucrado en una situación de racismo en el fútbol de Brasil. Fuente: Archivo - Crédito: Shutterstock

La compleja situación que se vive en el mundo por los actos de racismo no son nuevos y no se detienen. El caso de George Floyd no hizo más que darle más visibilidad al problema. En ese contextose elevaron muchas voces del mundo del deporte, pero lo que resultó sorprendente es que el defensor de Botafogo, Marcelo Benevenuto , denunció al delantero argentino Maxi López , que juega ahora en Crotone, de la Serie B de Italia, de racista por un episodio en 2019 durante un clásico ante Vasco da Gama.

En una charla con el Canal TF, el defensor de Botafogo, contó: "Respiré profundo para no ser expulsado. Si hubiera podido jugar contra él de nuevo no sé qué hubiese pasado. Lo marqué todo el partido, nos empujamos en el área, él me empujó algunas veces pero después, empezó a decirme que era un negro de mie... ".

Es un momento muy delicado y las palabras de Benvenuto no pasan para inadvertidas en este contexto: "Fue el jugador más estúpido contra el que jugué. Respiré hondo muchas veces. No le hice nada en el partido y esto no lo hablé con nadie. Y me controlé todo el partido, pero cuando llegué a mi casa, me senté y pensé: 'Si jugamos de nuevo contra Vasco, me voy expulsado'".

No es la primera vez que Maxi López queda en el centro de la escena por un acto de racismo, ya que en 2009, también en Brasil, durante la semifinal de la Copa Libertadores entre Gremio y Cruzeiro, el atacante argentino fue demorada en una comisaría porque el volante de Cruzeiro Elicarlos, lo denunció porque le dijo "mono", en medio de una discusión dentro de la cancha.