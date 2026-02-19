Después de cenar juntos, Maxi López apuntó muy duro contra Guido, el hermano de Mauro Icardi

El pasado miércoles 18 de febrero, Guido Icardi, el hermano menor de Mauro Icardi, sorprendió a toda la audiencia al presentarse por primera vez en vivo en un programa de televisión. Durante su participación en Intrusos (América TV) contó detalles de las internas familiares, su vínculo con Wanda Nara y la China Suárez, y reveló que desde hace diez años la comunicación con su hermano es casi nula.

Tras sus declaraciones, el joven fue invitado por la propia Wanda a pasar la tarde junto a sus hijas, Francesca e Isabella. Pero según trascendió por fotos en redes sociales, Guido también tuvo la oportunidad de conocer a Maxi López, Nora Colosimo y Martín Migueles, con quienes se tomó algunas imágenes en la que todos parecían muy alegres.

Sin embargo, no todo sería color de rosas y el más molesto con la presencia del joven habría sido Maxi López. La incomodidad se habría generado después de escuchar decir que sus hijos le decían “papá” a Mauro, ya que él no era un padre presente. “Lo llamaban papá porque él se lo ganó, porque obviamente al final el que fue la figura paterna fue él”, exclamó Guido Icardi, lo que hizo estallar en ira a Maxi López.

Maxi López y Guido Icardi compartieron una cena en el edificio Chateau Libertador (Instagram @guidoicardi)

Al ser consultado por Intrusos sobre estos dichos, López exclamó: “Yo estuve los 15 años que estuvieron en Europa. Así que me parece que no está bien informado. Está completamente errado”.

“¿Te duele que haya dicho eso?“, insistió el cronista. ”Es que no lo conozco. Me dolería si lo dijera alguien de mi círculo íntimo. Mis hijos saben que yo siempre estuve ahí para ellos. Y esa es la única palabra que a mí me importa", sentenció.

Las explosivas revelaciones de Guido, el hermano de Mauro Icardi

Si bien gran cantidad de personas esperaban que Guido Icardi brindara información sobre la vida actual de su hermano, el joven sorprendió al revelar que su contacto con él es casi nulo desde hace años. “Lo conozco muy poco y creo que lo desconozco totalmente”, comenzó al explicar el vínculo actual con el futbolista.

Sobre la historia familiar, detalló: “Todos nosotros somos de Rosario, pero en el 2002 viajamos a Gran Canaria y después en el 2011 empieza la interna en mi casa. Mis viejos se separan, Mauro se va a jugar afuera y en el 2013 yo volví a la Argentina con mi papá”.

Guido, el hermano de Mauro Icardi, reveló cómo es el jugador en la intimidad

Desde entonces, el contacto fue mínimo y esto llevó a que perdieran casi en su totalidad el trato diario. “Nos habremos visto en alguna Navidad, cumpleaños, una vez que estaba en Suiza, que él tenía un partido de Champions. No hemos hablado mucho”, recordó sobre los últimos años.

En relación a cómo es Mauro en la vida real, el joven reconoció que el deportista es tal cual se lo ve en televisión. “Él tiene una personalidad muy fuerte. Un carácter muy fuerte. Es una persona que cuando se le mete algo en la cabeza siempre quiere que las cosas sean a su modo”, señaló.

También se refirió a las versiones que durante años señalaron a Wanda Nara como responsable de cambios en la actitud de Mauro: “Wanda no lo cambió. Yo creo que él al alcanzar la fama, el éxito... ahí es cuando se muestra cada uno cómo es.Él es como lo ven en la tele. Con sus respuestas picantes, con sus puestas en lugares a la gente”. Y agregó: “Él es muy obsesivo, siempre de querer controlar las cosas”.