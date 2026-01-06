Mbappé quedó fuera de la convocatoria de Real Madrid para jugar la Supercopa de España

La noticia estaba al caer, pero necesitaba confirmación. Y llegó. Real Madrid confirmó la lista de convocados para viajar a Arabia Saudita para la disputa de la Supercopa de España y en ella se destaca la ausencia de Kylian Mbappé. El delantero francés no se recupera aún de un esguince de rodilla y seguirá sin sumar minutos. El conjunto merengue jugará este jueves en Yedá frente a Atlético de Madrid, por la semifinal.

Mbappé no participó del último entrenamiento en la ciudad deportiva de Valdebebas, a las afueras de la capital española, por lo que se preveía el desenlace.

Kylian Mbappé se quedará terminando su recuperación en Madrid @realmadrid

El atacante jugó por última vez un partido oficial el 20 de diciembre, en el triunfo por 2 a 0 ante Sevilla (anotó uno de los goles). Luego, llegó la lesión. La idea del cuerpo médico de Real Madrid era que llegase a poder estar en la final del domingo, si es que superan el escollo del Atlético. Sin embargo, esto quedó descartado.

Mbappé lleva 83 partidos con la camiseta de Real Madrid, con una impresionante marca de 73 goles. Su lugar en el ataque seguirá ocupado por Gonzalo García, el joven de 21 años que el último fin de semana anotó un hat trick en la goleada frente a Betis.

Los convocados del Real Madrid

Arqueros: Courtois, Lunin y Fran González.

Defensores: Carvajal, Alaba, Trent, Asencio, Carreras, Fran García, Rüdiger, Mendy, Huijsen y David Jiménez.

Mediocampistas: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Ceballos y Thiago.

Delanteros: Vinicius, Rodrygo, Gonzalo y Mastantuono.