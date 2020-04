Crédito: Javier Ramirez /MEXSPORT

Punto final para la carrera como entrenador de Ricardo La Volpe . A los 68 años, tras un último paso durante el año pasado por Toluca de México , el argentino anunció su retiro mientras la pandemia de coronavirus mantiene en pausa el deporte mundial. "Me cansé", argumentó el histórico DT, que acumuló 36 años consecutivos trabajando.

"Ya no quiero dirigir más, me cansé. Después de lo que pasó en Toluca, ya no voy a volver a dirigir", explicó La Volpe en una entrevista con el programa Fútbol Picante de ESPN. "Ya se me pasó la edad, se me pasó esa presión y no me llevo bien con los periodistas ni con los profesionales. Ahora quiero ir a donde considere yo y estoy eligiendo ser director deportivo", agregó acerca de su futuro.

A los 68 años, La Volpe quiere dedicarse a ser director deportivo Fuente: Archivo

Después de su etapa como arquero entre 1971 y 1983 en la que fue campeón mundial con la Argentina en el Mundial 1978 y tuvo pasos por Banfield, San Lorenzo, Atalante y Oaxtepec, el "Bigotón" inició su carrera como entrenador justamente en Oaxtepec. Allí, en México, se radicó e inició un extenso currículum como DT con varios pasos por 10 clubes diferentes: Oaxtepec, Ángeles de Puebla, Atalante en tres oportunidades, Guadalajara en dos ocasiones, Querétaro, América en dos ciclos, Atlas, Toluca también dos veces, Monterrey y Chiapas. Pese a todo, solo pudo ser campeón de la Liga en 1992/93 con Atlante.

Además, entre 2002 y 2006, dirigió a la Selección de México, con la que celebró la Copa de Oro de la Concacaf en 2003 y el Preolímpico de la Concacaf con el equipo Sub-23 en 2004, pero fue eliminado en octavos de final del Mundial de Alemania 2006 por la Argentina. Por otro lado, en el país dirigió a Boca en 2006, a Vélez en 2007 y a Banfield en 2011 y también tuvo experiencias con la Selección de Costa Rica (2010-2011) y Pyramids FC de Egipto en 2018.

Su paso por Boca todavía hoy es recordado: tomó el equipo en la sexta fecha del Apertura 2006 -cuando Alfio Basile lo dejó para irse a dirigir a la selección- y no logró el objetivo de salir campeón, a pesar de haber llegado a las últimas dos fechas con seis puntos de ventaja sobre Estudiantes. Dos derrotas en ese cierre (ante Belgrano en Córdoba y Lanús, de local) lo obligaron a jugar un desempate contra el equipo platense, que se quedó con el título. Inmediatamente, La Volpe renunció.

Su corto paso por Boca es recordado por no haber logrado un tricampeonato que parecía estar al alcance de la mano Fuente: LA NACION

Apasionado por el fútbol y la táctica, La Volpe construyó un estilo particular que siempre lo hizo sobresalir del resto más allá de no tener un amplio palmarés. Impulsivo, detallista y didáctico en su forma de dar indicaciones, en México se supo construir el "lavolpismo", una corriente futbolística con tintes de menottismo con un marcado estilo ofensivo, un constante deseo por la posesión de la pelota, la marcada salida desde el fondo con la pelota al piso y una fuerte disciplina táctica.

Su último ciclo se cerró en noviembre de 2019 cuando fue despedido por Toluca una fecha antes del final del Apertura 2019 tras una serie de malos resultados que lo dejaron al margen de la Liguilla por el campeonato. La Volpe había asumido en marzo para afrontar su segunda etapa en el club, pero acumuló 25 partidos con ocho triunfos, siete empates y diez derrotas y nunca pudo enfilar el rumbo del equipo.