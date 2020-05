"Me quedé blanco", recordó Patricio Toranzo, cuando Teo Gutiérrez le puso el arma en la frente en el vestuario de Racing. Fuente: Archivo

El exvolante de Racing Club , Patricio Toranzo , revivió el caso Teo Gutiérrez , cuando el futbolista colombiano sacó un revólver en el vestuario .

En diálogo con TyC Sports, el actual jugador de Club Atlético Ciclón, en la segunda división de Bolivia, contó: "En el vestuario, lo agarró Saja, que era bravo, y lo invitó a pelear. Hubo un par de piñas y en un momento el colombiano fue hasta su mochila, yo lo seguí y sacó un revólver".

"No sé si era de juguete o de verdad pero me quedé blanco porque me lo puso en la frente y me dijo que me corra", agregó el futbolista de 38 años. Además, contó que en el plantel le habían dicho "que no se haga echar" porque el rival era Independiente". "Íbamos ganando 1-0 y lo echaron. Perdimos 4-1" , recordó. Al mismo tiempo, valoró las cualidades deportivas del delantero colombiano: dijo que fue "el mejor delantero" con el que jugó, que "era guapo y tenía una calidad bárbara".

Tras esa temporada, "Pato" se fue a All Boys. Ese mismo día, en tanto, el entrenador Coco Basile renunció a su cargo. Gutiérrez, por su parte, nunca más vestiría la camiseta de la Academia.