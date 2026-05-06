El poder de Gremio aplastó con una goleada a la pobre realidad de Deportivo Riestra

La Copa Sudamericana expone de manera incómoda las diferencias estructurales del fútbol en el continente. En ese escenario, el cruce entre Gremio y Deportivo Riestra desnudó con crudeza una brecha que no sólo es deportiva, sino también económica y de desarrollo institucional. Y si bien en el fútbol las cuestiones externas no siempre definen un resultado, en este caso, las distancias son tan grandes que resultaron determinantes para que el conjunto brasileño dominase los cruces. En el Arena de Gremio fue 1-0 y en San Lorenzo, donde el Guapo hace de local, todavía impuso más condiciones y se quedó con la victoria por 3-0.

Desde lo deportivo, Gremio llegó con una lógica consolidada. Su recorrido internacional —con títulos en la Copa Libertadores— le otorga un oficio competitivo que se traduce en planteles profundos, jerarquía individual y una identidad de juego reconocible. La doble competencia no es una anomalía, sino parte de su rutina. Mientras que Riestra, en cambio, apoya este presente en un crecimiento acelerado que lo depositó en un escenario al que parece que todavía le queda lejano.

La falta de experiencia internacional se manifiesta en los detalles: dificultades para sostener intensidades y una menor capacidad de recambio. Para comprender el contexto, en la tercera jornada de la Sudamericana venció 2-1 a Montevideo City Torque, en lo que fue el primer triunfo internacional en la historia del club.

Pero es en el plano económico donde la distancia adquiere volumen y precisión. El plantel de Gremio está valuado en torno a los 100 millones de euros, según estimaciones del sitio Transfermarket, mientras que el de Riestra se ubica entre los 7 y 9 millones: una diferencia superior a diez veces. Esa brecha se replica en los presupuestos: el club brasileño se mueve en una escala que ronda los 80 a 120 millones de dólares anuales, contra una estructura que en el caso argentino difícilmente supere los 10 millones.

Los ingresos que distribuye la Conmebol también ayudan a dimensionar el contraste. La etapa de grupos de la Sudamericana otorga cerca de 900 mil dólares, con bonos adicionales por partido ganado y premios crecientes en las instancias eliminatorias que pueden llevar al campeón a embolsar alrededor de 6 millones. En ese contexto, lo que para Riestra representa un ingreso capaz de incidir de manera directa en su economía anual, para Gremio funciona más como un complemento dentro de una estructura financiera ya consolidada.

Y cuando aparecen en escena jugadores como el extremo Tete, tasado en torno a los 11 millones de euros, en el banco de los suplentes o nombres de recorrido europeo como Arthur Melo o variantes ofensivas como Willian, Carlos Vinícius, todos jugadores que se ubican en la franja de los 7 millones de euros, empujan un plantel que supera los 100 millones de euros. Para comprender mejor, Chelsea, en 2024, ofreció 24 millones de euros por Gabriel Mec, con apenas 17 años, y Gremio rechazó la oferta. Y en Deportivo Riestra, la escala es distinta: el arquero Ignacio Arce aparece como una de las referencias con un valor cercano al millón de euros, dentro de un plantel que apenas ronda los 9,5 millones en total.

En ese contexto, para el equipo de Guillermo Duró, se volvió casi una misión imposible estar a la altura de un rival que con esta goleada, que hasta contó con dos tantos de jugadores europeos, el danés ex Barcelona Martin Braithwaite y el belga Francis Amuzu, se mantiene firme en lo más alto del Grupo F (suma 7 puntos), mientras que Riestra quedó tercero (4) y, por el momento, está afuera de la clasificación a la siguiente etapa de la Sudamericana.

Una escena clara, un poder tan dominante, que dejó al desnudo las distancias entre dos ligas diferentes, entre dos economías dispares. En definitiva, no puede haber equivalencias aunque el fútbol sea, como se dijo una y mil veces, la dinámica de lo impensado. Anoche, en Boedo, sólo dominó la lógica.