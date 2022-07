Mercado de pases: el único titular del seleccionado que tiene su futuro en el aire y cuál podría ser su (viejo) nuevo destino

Giovani Lo Celso es el único futbolista titular del seleccionado argentino con su futuro en el aire. El resto de la formación base de Lionel Scaloni para Qatar 2022 ya tienen nuevo equipo o saben que continuarán en el plantel actual. Todos, con minutos; todos, con certezas. Salvo el mediocampista formado en Rosario Central, cuyo pase pertenece a Tottenham, de la Premier League, y con contrato vigente hasta junio de 2025. Sin embargo, no cuenta para el entrenador de los Spurs, Antonio Conte. En este sentido, sólo tiene una opción si es que quiere llegar en ritmo de competencia a la Copa del Mundo: salir de Inglaterra.

En este sentido, la primera opción es Villarreal, el equipo donde estuvo el último semestre y para el que jugó 22 partidos. Lo Celso deslumbró a media Europa con sus actuaciones en la Champions, sobre todo ante Juventus y Bayern, ambas eliminatorias ganadas por el equipo castellonense. El problema para su regreso a tierra española es económico: Tottenham invirtió 32 millones de euros en 2020 para comprarlo a Betis y pretende recuperar parte de ese dinero. La ficha del argentino está valorada en torno a los 20 millones de la moneda europea.

Lo Celso, durante sus vacaciones en Ibiza con Di María

Y Villarreal (que también busca al uruguayo Edinson Cavani para ser la referencia ofensiva del equipo junto a Gerard Moreno) no tiene dinero. En su plantel hay dos jugadores por los que preguntaron desde el exterior: el defensor central del seleccionado español Pau Torres y el extremo neerlandés Arnaut Danjuma. Entre ambos suman cerca de 100 millones de euros, según la cotización del portal especializado Transfermarkt. Por Danjuma se interesó West Ham, de la Premier League, pero no hubo acuerdo con el jugador, que permanecería en el estadio de la Cerámica. Por Torres hubo sondeos desde Italia (Napoli, por ejemplo). Entonces, mientras Villarreal no pueda vender, no comprará a nadie. Tampoco a Lo Celso, por más que lo quiera.

El contexto actual, entonces, apunta a un préstamo con una opción (u obligación) de compra, cláusula que no existía en el convenio entre Tottenham y Villarreal firmado a principios de año. La prensa inglesa asegura que Tottenham pretende ofertas en concreto por sus futbolistas para generar liquidez y compensar la inversión que ya realizó en este mercado (se destaca la llegada del brasileño Richarlison, adquirido a Everton en 60 millones de euros, y la reciente contratación del joven lateral inglés Djed Spence, llegado desde Middlesborough a cambio de 20 millones de euros).

Lo Celso, con la camiseta de Tottenham

Es más, el diario londinense The Times informa que Tottenham rechazó en las últimas horas una propuesta de Fiorentina por Lo Celso. Era un préstamo, y Antonio Conte, el entrenador que no cuenta con el rosarino de 26 años, quiere una venta. El tiempo corre a favor del italiano que dirige al equipo inglés: queda un mes y medio de mercado y el mediocampista argentino precisa un equipo para llegar con rodaje al Mundial, su máximo objetivo. Tendrá que buscarlo. Y acercar una propuesta. De lo contrario, será suplente. O, tal vez, ni eso: desde que llegó Conte a Londres, el ex Rosario Central no disputó ni un minuto con la camiseta blanca de Tottenham. Señal inequívoca de que no lo tendrá en cuenta, como a otros futbolistas como los laterales Emerson Royal y Sergio Reguilón, que al igual que Lo Celso tampoco viajaron a la gira de pretemporada por Asia.

Tagliafico, ¿a Lyon?

El diario francés L’Equipe asegura que Nicolás Tagliafico, quien se disputa el lateral izquierdo del seleccionado argentino en Qatar 2022 con Marcos Acuña (Sevilla), jugará en Lyon las próximas tres temporadas. El medio parisino comunica que “hay una negociación avanzada” para concretar la transferencia: Lyon pagaría a a Ajax unos cuatro millones de euros por el futbolista formado en Banfield, y que llegó a Europa luego de jugar en Independiente. Lyon acaba de vender a otro de sus laterales, el brasileño Leo Dubois al fútbol turco: jugará en Galatasaray, de ese país, y busca a Tagliafico para reemplazarlo.

Nicolás Tagliafico festeja un gol con la camiseta de Ajax, su club en los Países Bajos; su futuro estaría en Lyon, de Francia Twitter Ajax