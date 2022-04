Villarreal eliminó a Bayern Munich de la Champions League: el equipo de los argentinos Giovani Lo Celso, Juan Foyth y Gerónimo Rulli empató cerca del final y sacó del torneo al gigante alemán

Villarreal dio otro golpe en la Champions League. Después de sacarse de encima a Juventus en los octavos de final, este martes eliminó en cuartos a otro gigante europeo, Bayern Munich, y ya está en las semifinales. El equipo de los argentinos Gerónimo Rulli, Giovani Lo Celso y Juan Foyth llegó al empate como visitante a siete minutos del final en el Allianz Arena y este 1-1 como visitante le permitió clasificarse después de haber ganado por 1-0 en el partido de ida y verse contra las cuerdas casi todo el segundo tiempo de este encuentro de vuelta.

El resumen de Bayern Munich - Villarreal

El primer tiempo transcurrió con un equipo, el español, intentando agruparse de manera de no darle demasiados espacios al rival al momento de defenderse, aunque muy retrasados y con poco juego en ataque. En ese contexto, los alemanes, adelantados en el campo por su ambición habitual y la obligación a vencer para no quedar por el camino en el torneo, no podían penetrar y apostaron seguido a los centros al área ante las dificultades para llegar al arco, lo que derivó en pocas acciones de peligro.

Rulli estuvo bien parado en el cabezazo del juvenil Jamal Musiala a los 29, tras un envío cruzado desde la derecha de Leon Goretzka. El arquero controló sin dar rebote y volvió a tener una intervención llegando a los 40, al despejar con los puños. Después, sólo un reto del árbitro por hacer tiempo en el inicio del tiempo adicionado.

Guillermo Rulli se anticipa a Robert Lewandowski y a su compañero Daniel Parejo, ante la mirada de Juan Foyth JOSE JORDAN - AFP

Villarreal tuvo una sola chance en esos 45 minutos iniciales: un remate desviado de Gerard Moreno, tras recibir el balón y girar dentro del área ante la presión de su marcador. El remate pegó del lado exterior de la red.

La segunda etapa comenzó con una alerta inmediata para los españoles. Rulli debió ir hacia un costado para tapar a Musiala, que ingresaba sin marca. En menos de cinco minutos, Bayern Munich había llegado cuatro veces, incluido un remate de Dayot Upamecano, de cara al arco y sin marca en un centro atrás, que se fue por encima del travesaño. En la perseverancia llegó el gol, de Lewandowski, tras una mala salida de los visitantes, que perdieron la pelota en un pase que quedó corto en el propio campo ante mediocampistas muy atentos. La definición pasó entre las piernas de Pau Torres y se metió pegando en la base de un palo. Iban siete minutos.

El gol de Lewandowski para Bayern Munich (1-0)

Menos organizado, sin pasar la mitad de cancha y en una actitud netamente defensiva, a Villarreal se le hacía cuesta arriba el partido. Verlos en el campo rival era un hallazgo. No había sociedades. Lo Celso, a diferencia del encuentro de ida, tenía que correr y marcar mucho más de lo que podía jugar. Foyth, amonestado y al límite, sufría con los avances por su costado. De cabeza, Muller le erró al arco cara a cara con Rulli a los 25, perfectamente habilitado. Kingsley Coman probó de media distancia y se fue cerca. Con el cansancio, los espacios comenzaban a hacerse más notorios para los locales.

Robert Lewandowski convirtió el 1-0 para Bayern Munich ante Villarreal por la Champions League Matthias Schrader - AP

A nueve del final se generó la primera llegada del segundo tiempo para el Submarino Amarillo, con Arnaut Danjuma resolviendo de primera y cruzado luego de ingresar al área cuando le peinaron la pelota en un pase largo. Fue un aviso para Manuel Neuer y una muestra de que también podía haber espacio para algún contraataque.

A dos del cierre, cuando el juego parecía camino al alargue, una salida clara y audaz de Dani Parejo sí encontró a un Lo Celso todavía con energías e ideas suficientes como para habilitar de manera impecable a Moreno. Y éste, lejos de enceguecerse y buscar el arco, abrió la pelota para Samuel Chukwueze, que ingresó en soledad por la derecha para definir y decretar un empate con gusto a victoria.

El empate de Villarreal (1-1)

Por segundo año seguido, Bayern Munich se queda en los cuartos, decepcionado e impotente. En cambio, el pequeño Villarreal se hace gigante, y esta vez no necesitó demasiado para ello. Sólo tenerse fe para cuando llegara la oportunidad. Y así lo hizo. Con efectividad y dientes apretados más que con juego esta vez. Lo suficiente como para poner de rodillas a otro múltiple campeón y esperar ilusionado la siguiente instancia ante el vencedor de la serie que se cerrará este miércoles entre Liverpool y Benfica.