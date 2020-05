El festejo de Messi en su primer gol en Barcelona; pasaron ya 15 años y el astro sigue vigente

1 de mayo de 2020

Las vidas de Lionel Messi y Barcelona cambiaron notoriamente hace exactamente 15 años. Hubo un antes y un después en la historia del fútbol desde aquel 1° de mayo de 2005. Quedará grabada a fuego como la jornada en la que el astro rosarino marcó su primer gol oficial con la camiseta catalana.

Resultó el primero de sus 627 tantos con el equipo culé. Lo hizo en La Liga, ante el Albacete, en un partido en el que había entrado al terreno de juego en el minuto 87 en reemplazo de Samuel Eto'o. El gol fue una muestra de su enorme calidad, tras un pase exquisito de su amigo Ronaldinho. De emboquillada, Leo, con la camiseta número 30 en la espalda, superó al arquero Raúl Valbuena.

La conquista ante el Albacete que selló el 2-0 en el Camp Nou fue sólo el primero de los 438 goles que anotó el argentino en La Liga, convirtiéndose en el máximo goleador histórico en la competición. En el camino del mencionado encuentro aparece otra curiosidad: antes, a los 44 minutos, el árbitro Velasco Carballo anuló a instancias del juez de línea un tanto muy similar que debió ser válido.

En aquel encuentro, correspondiente a la fecha 34º del campeonato, Barcelona dio un paso grande hacia el título, que finalmente logró para cortar con seis años de sequía. En tanto que la Pulga con 17 años, 10 meses y siete días, se convirtió en el jugador más joven en festejar hasta ese entonces en el club catalán. "Ronnie me puso una pelota estupenda y vi al arquero adelantado antes de definir. Estoy disfrutando mucho por mi primer gol oficial y la verdad es que estoy muy contento", destacó posteriormente el argentino. "El festejo nació de manera natural, yo no sabía qué hacer en ese momento y Ronaldinho me subió en su espalda", siguió.

En la campaña de su debut, 2004-2005, Messi sólo disputó siete encuentros y su único gol fue el que anotó ante el Albacete. El argentino fue creciendo temporada a temporada y a partir de la 2008-2009 marcó al menos 20 en La Liga en cada una de ellas, sin contar la presente 2019-2020, pendiente de finalizar.

De ahí en adelante, los números del argentino superaron todo tipo de registros. Según datos de Opta, en todas las competiciones, Messi ha jugado 718 partidos con el Barcelona de los que ganó 505, empató 132 y cayó en 81. Dentro de eso, además de los 627 goles, dio 245 asistencias. Todo eso en un marco ya legendario de 34 títulos y seis balones de Oro.

El recordado primer festejo de Messi junto con Ronaldinho, quien le dio el pase

Valbuena, el arquero vencido aquel día, supo interpretar y poner en contexto el valor de esa definición: "Fue un gol más, pero me di cuenta de que, si era capaz de hacer eso con 17 años, haría todo lo que se propusiera", dijo. "Hemos pensado que era el momento correcto para que entrara un chico joven como Messi, por ejemplo", analizó el DT Frank Rijkaard.

Las voces se fueron sumando. "Leo llegó siendo diferente a todos los demás y hablamos con Rijkaard para que viniera a entrenarse con nosotros, fue todo muy rápido. Tuve la suerte de darle el pase de su primer gol. Con el tiempo, es muy bonito ver de tan cerca a alguien que empieza y que luego conquista el mundo", recordó Ronaldinho hace poco tiempo.

Un año antes de su primera conquista oficial Messi había marcado un gol, pero en un compromiso amistoso. Barcelona jugó ante Palamós el 20 de julio de 2004 y la Pulga celebró el cuarto tanto a 15 minutos del final. El partido terminó 6-0 y, además, anotaron Gerard López, Andrés Iniesta, Luis García, Verdú y Ludovic Giuly.

El recuerdo de Messi en Instagram

Este viernes, a propósito del aniversario, Messi recordó aquel tanto en su cuenta de Instagram: "Qué rápido pasa el tiempo... ¡15 años! Abrazo a todos", escribió.