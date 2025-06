Messi, con la clase de siempre y la colaboración de todos para un gran triunfo de Inter Miami

Los últimos rostros de Lionel Messi en Inter Miami eran de preocupación, como si el equipo no lo acompañara al ritmo que él pretende. En la MLS y en el arranque del Mundial de Clubes ante Al Ahly (0-0), encuentro en el que Oscar Ustari fue la figura atajando varias pelotas, entre ellos un penal. Él, que el martes próximo cumplirá 38 años, mantiene el espíritu competitivo pero necesita sentirse respaldado, como lo hace en la selección argentina. El equipo de Scaloni demostró que puede ganar sin él, pero se sigue potenciando cuando el capitán arranca entre los once. Messi venía ofreciendo caras de incomodidad porque Busquets no es Enzo Fernández, Weigandt no es Molina, Allen no es Tagliafico, Allende no es De Paul y este Suárez no llena los casilleros que ofrece Julián Álvarez en la actualidad. Sin embargo, este jueves fue como si todos se iluminaran para responder como si hubiera sido un partido de la selección. El triunfo ante Porto por 2-1, por la segunda fecha del Grupo A, dice mucho tanto desde lo futbolístico como desde lo espiritual. Y, de repente, el equipo “invitado” (clasificado por sumar la mayor cantidad de puntos en la etapa regular de la MLS en 2024) quedó con cuatro puntos como Palmeiras y se ilusiona con ir más allá de solo “participar”. Fue además la primera derrota de un europeo en el Mundial de Clubes (más allá del 0-4 del Aleti ante PSG, el campeón de la Champions). Y Messi un día volvió a sonreír con la camiseta rosa. Fue determinante con un golazo de tiro libre de una falta que además le habían cometido a él, pero por sobre todas las cosas rindió bien de principio a fin.

El 10 también venía arrastrando distintas molestias musculares que en la previa necesitaron de la confirmación de Mascherano para saber si iba a ser de la partida ante Porto. Arrancó como si nada tuviera, moviéndose suelto en un 4-4-2, muy activo en un Inter Miami que pretendió achicar los espacios lejos de su arquero y que contó con las inclusiones de Marcelo Weigandt (como lateral derecho) y Benjamín Cremaschi (al lado de Busquets) desde el arranque con respecto al equipo que había igualado sin tantos con Al Ahly, de Egipto.

Messi, Suárez, Cremaschi y todo Inter Miami celebran el gol de tiro libre del capitán argentino ALEX GRIMM - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Al minuto de juego, Messi buscó con su clase a Luis Suárez y el 9 remató pero estaba en posición adelantada, más allá que el balón también era desviado por el arquero. Y a los 3 minutos tuvo que volver a revolcarse el arquero Claudio Ramos luego de un pase filtrado. A los 19, otra aceleración de Messi dejó a Suárez mano a mano con Ramos, pero volvió a ganar el arquero del equipo del Viejo Continente. La movilidad de Telasco Segovia, el empuje de Cremaschi y las buenas conexiones entre Messi y Lucho Suárez lo hicieron superior desde el juego a Inter Miami, aunque el destino le tenía guardado un inicio con sufrimiento.

Porto, que jugó 3-4-2-1, lastimó en la primera que tuvo, con el error de los árbitros, sancionando un penal que no existió: iban 8 minutos cuando el conjunto europeo reclamó una infracción de Allen sobre Joao Mario dentro del área. El juez Cristián Marcelo Garay Reyes fue llamado por el VAR y, tras ver la acción en el monitor, le dijo por los micrófonos a todo el estadio que era “penal”. Eso generó la queja de Mascherano, entendiendo que la jugada se debía más a un roce normal que a una infracción. Y el DT de Inter Miami pareció tener razón: A Samu Aghehowa no le importó y marcó el 1-0 con un derechazo cruzado que estuvo cerca de desviar Ustari, la alcanzó a rozar. El enojo de Mascherano con el árbitro chileno continuó: “¡No fue penal!“, le gritó varias veces.

Pese al 0-1, Messi e Inter siguieron dominando el partido desde una mayor tenencia del balón pero también generando aproximaciones al área rival. Aunque Porto siempre mantenía afilados a sus delanteros, sobre todo un Rodrigo Mora que había arrancado impreciso pero que cuando empezó a gambetear demostró su habilidad. El delantero de 18 años tuvo el 2-0 tras una gran jugada colectiva desde la izquierda al centro y el pivoteo de Samu, pero salvó Falcón en la línea de su arco, cuando ya Ustari estaba vencido. Fue una de las jugadas del partido.

A los 34 minutos se le negó otra chance a Inter, con otra gran atajada de Ramos ante Cremaschi, que había rematado cruzado luego de un centro desde la izquierda de Segovia que cruzó todo el área. Pero al no convertir, también se expuso a los contraataques veloces de Porto. A pura electricidad, Samu aceleró en un avance 2 vs. 2 y Ustari salvó el mano a mano. Y enseguida Alan Varela, el exmediocampista de Boca, metió un gran remate desde afuera del área que dio en el palo izquierdo del arquero.

Lo dio vuelta

En el arranque del segundo tiempo, Inter encontró su merecido premio con un golazo. Una gran jugada colectiva del centro a la derecha finalizó con una asistencia de Weigandt para el derechazo al ángulo de Telasco Segovia. Y antes de los diez minutos, tras otra acción colectiva y elaborada por el centro entre el propio Messi y Suárez, llegó la falta en la puerta del área de Iván Marcano sobre el 10. Y Messi convirtió con otra genialidad de tiro libre directo, al ángulo superior izquierdo de Ramos.

Messi intenta atacar ante la marca de Francisco Moura, de Porto; gran partido del 10 argentino FEDERICO PARRA - AFP

Porto insistió con las modificaciones de Anselmi, pero más allá de alguna aproximación, nunca pudo imponer su juego.

“Se hizo un gran partido, no sólo defendiendo sino también atacando. Estoy muy contento porque nos habíamos quedado con un sabor amargo en el primer partido. Una victoria importante y para disfrutar. Queremos competir y hoy lo hicimos con un equipo europeo muy bueno”, dijo Messi luego del partido en declaraciones a DAZN. Y agregó: “El otro día regalamos el primer tiempo, pero hoy nos asentamos más. Vamos a tratar de hacer nuestro juego. Éramos inferiores en la previa ante Porto, pero nosotros también tenemos nuestras armas. Ahora se viene Palmeiras, que será otro partido difícil, pero seguimos creciendo”.

En los minutos finales, hasta Ustari estuvo firme para controlar centros y dar seguridad. Pero ingresó Jordi Alba, también Redondo y Toto Avilés. Fafa entró y, a puro empuje, tuvo el tercero. Y Suárez, todo dolorido, siguió aguantando la pelota y mostrando oficio. Messi puso la clase, pero entre todos colaboraron para que Inter Miami de un golpe sobre la mesa en el Mundial de Clubes y se anime a ser mucho más que un “invitado de honor”.