Di María, sobre Cristiano: "Una vez me preguntaron si Cris era humilde, y yo dije que sí, porque dentro del vestuario, el pibe es uno más"

En tiempos de aislamiento, recurrir a los rankings es un buen pasatiempo. Encienden el debate, invitan a la discusión. Un formato que nunca decepciona a los fanáticos. Habrá que reconocerle a la revista inglesa 'FourFourTwo', una publicación mensual especializada en fútbol, que su más reciente producción es irremediablemente atrapante: un sondeo entre sus lectores distinguió a los 25 mejores futbolistas de los últimos 25 años. Lionel Messi gobierna la clasificación de cracks, y Gabriel Batistuta , en el casillero 17, es el otro criollo de la lista.

Con un corte en los diez primeros elegidos, LA NACION se propuso buscarle un anclaje albiceleste a este directorio de estrellas. ¿Cuál? Del segundo al décimo, es decir, Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, Ronaldo, Ronaldinho, Thierry Henry, Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Paolo Maldini y Roberto Baggio , en algún pasaje de sus carreras jugaron con un futbolista argentino. Un compañero que, a pedido de este medio, describe cómo fue convivir, en una cancha y afuera, con esos apellidos que distinguieron este deporte en el último cuarto de siglo.

"¿Qué más hay que decir?", se preguntó la revista 'FourFourTwo' para explicar el reinado de Messi. Y recordó algunos números: 603 goles en 687 partidos en Barcelona, hasta que el coronavirus cerró las canchas. Único futbolista de la historia con seis Balones de Oro, único con seis Botines de Oro también. Y 36 títulos, y goleador de todos los tiempos de la selección. Acaricia la unanimidad, se escapa de la disyuntiva para habitar en la dimensión desconocida. El resto, los terrenales, son fabulosos. Y por cada uno de ellos, un argentino que lo conoció bien de cerca, comparte sus sensaciones para LA NACION .

2.- Cristiano Ronaldo, por Ángel Di María

Ángel Di María es amigo de Messi. Alguna vez bromeó, en su Instagram: "Qué suerte tuvieron estos pibes, jajajajajajajaja", escribió. Y subió fotos de él con Leo, Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo, Neymar y Rooney. Sí, jugó con todos. Y más adelante también podría agregar a Mbappé. Pero de todos los astros extranjeros, con el portugués fue con el que más partidos compartió: 169. En total, sumó 119 victorias, 29 empates y 21 derrotas. "Una vez me preguntaron si Cristiano era humilde. Porque viste que él muestra sus casas, sus autos, sus cosas, y porque nadie creería que lo es al ver sus gestos en la cancha. Pero yo dije que sí, porque dentro del vestuario el pibe es uno más. Dentro de la cancha vemos otra cosa porque él llegó siendo así. Como Leo llegó casi sin hablar, demostrando todo en la cancha, hay otros que necesitan mostrar más, y es el caso de Cris, que también demuestra quién es cuando hace goles con sus gritos, sus poses y sus bíceps. Cada uno es como es. Pero fuera de la cancha, yo lo he invitado a mis cumpleaños y Cris ha venido. Son cosas chiquititas, pero ahí notás verdaderamente cómo es cada uno", confió Di María. Pero ante la consulta de este diario, desde su cuarentena familiar en el parisino barrio de Passy, se apresuró por aclarar: "Ahora, si bien Cristiano es un monstruo, un jugador muy especial, Messi es de otro planeta".

Cambiasso, sobre Zidane: "Veía en la cancha lo que otros sólo ven desde la tribuna" Fuente: AFP - Crédito: PASCAL GUYOT

3.- Zinedine Zidane, por Esteban Cambiasso

"Menos mal que de muchas cosas uno no tomaba dimensión cuando ocurrían. Porque si uno tomaba conciencia de lo que estaba jugando, y con quiénes estaba jugando, se podrían haber generado bloqueos que naturalmente hubiesen sido contraproducentes", abre la charla Cambiasso. Sincero. Jugó con 'los galácticos' de Real Madrid, sí: Casillas, Figo, Roberto Carlos, Raúl, Beckham, Ronaldo... y Zidane.

Y confiesa lo que le despertaba el francés: "Zidane veía en la cancha lo que otros sólo ven desde la tribuna. Ya sabía todo antes de recibir la pelota. Luego, como entrenador, fue la consagración de un proceso. Se tomó su tiempo para conocer al club desde varias posiciones y tener el mejor panorama. Es una persona muy inteligente. Estuvo como jugador y fue el mejor o uno de los mejores y le tocó ganar todo. Estuvo al lado del presidente por un tiempo y sabe cómo gira el lado dirigencial. Acompañó a Ancelotti. Y después se fue al filial para hacer experiencia como entrenador. Después tuvo la bravura de poder metabolizarlo en el juego. Consiguió que los jugadores lo sigan, y cuando tuvo que tomar decisiones, las tomó".

Simeone, sobre Ronaldo: "Tuve con él una buena relación, de mucho respeto, que se extiende hasta hoy" Fuente: Reuters - Crédito: Stefano Rellandini

4.- Ronaldo, por Diego Simeone

Desde la periferia de Madrid, en su casa de Pozuelo de Alarcón, Simeone recuerda aquellas dos temporadas con Ronaldo..., el 'Gordo', el brasileño. "Llegamos juntos a Inter, en el '97, en medio de una revolución que hacia el club. Y esa iba a ser una temporada importantísima. Él estaba en un momento de total crecimiento, percibías en los entrenamientos que era muy determinante. Fue uno de los futbolistas más resolutivos que conocí; sabíamos que en cualquier instante en el que él dispusiera de la posibilidad de lastimar, terminaría creando peligro. Era un tipo divertido, alegre, transparente para actuar en el vestuario. Yo tuve con él una buena relación, de mucho respeto, que se extiende hasta hoy".

Heinze, sobre Ronaldinho: "Es pura risa, de su vida hizo su fútbol: si no estaba contento no jugaba bien, y si era feliz la descosía" Fuente: Archivo

5.- Ronaldinho, por Gabriel Heinze

Heinze jugó con casi todos los mejores en una carrera fascinante por los grandes clubes de Europa. Le toca opinar sobre Ronaldinho. Compartieron el París Saint Germain entre 2001 y 2003, y luego fueron rivales nada menos que en el clásico de España. "Lo conozco como persona y es un chico muy agradable. Ronaldinho es pura risa, de su vida hizo su fútbol: si no estaba contento no jugaba bien, y si era feliz la descosía", le describió a Heinze LA NACION, desde su residencia en las afueras de Rosario.

6.- Thierry Henry, por Nelson Vivas

El recuerdo le despierta admiración y una sonrisa a Nelson Vivas. Lo revive desde Madrid: "Llegó en mi segundo año en el Arsenal de Wenger y me sorprendió su contextura física. Venía de la Juventus y tenía un cuerpo muy trabajado en el tren superior, a diferencia de nosotros, los sudamericanos. Tuve la suerte de jugar con fenómenos y súper estrellas, y a 'Tití' lo ubico entre los mejores. Era sumamente hábil y rápido; recibía y tenía la capacidad de acelerar o desacelerar, que es muy difícil, porque muchos rápidos tardan en frenar. Pero él lo hacía, entonces podía atacar o conseguir mejor los espacios. Para el Arsenal, por votación, fue de los mejores de su historia; después iba a integrar una de las delanteras espectaculares de Europa, con Eto'o y Messi. Un tipo muy agradable, simpático y sociable, más allá de que fueron él y el sueco Ljungberg los que me bautizaron 'The kicking machine', sí, la 'Máquina de pegar patadas...', y era verdad, no les perdonaba una a ninguno en las prácticas".

Gabriel Milito, sobre Xavi: "Con él en la cancha tenía la sensación de que no podíamos perder" Fuente: AFP - Crédito: / JOSEP LAGO

7.- Xavi, por Gabriel Milito

Gabriel Milito estará siempre muy asociando con Barcelona. Por su afinidad con Pep Guardiola, por sus lesiones y la contención que el club catalán siempre le ofreció. Y Xavi Hernández..., es Barcelona. "Con él en la cancha tenía la sensación de que no podíamos perder. Pero aun el día que no ganábamos, era imposible que Xavi jugara mal. Nunca ningún rival pudo anularlo. Si nos faltaba Henry lo disimulábamos, pero si faltaba Xavi era como si faltara Leo: el equipo era otro", destaca el ex zaguero.

8.- Andrés Iniesta, por Javier Saviola

Desde Andorra, se sorprende Saviola porque la consulta de LA NACION le llega minutos después de cortar una charla telefónica con... Andrés Iniesta. Ese grado de intimidad conservan. "Nos llevábamos de maravilla, quizás, porque somos parecidos en la personalidad, un poco tímidos e introvertidos. Como jugador fue uno de los mejores de la historia; no de los últimos años, de la historia digo. Todos lo admirábamos en Barcelona. Cuando llegué al club, yo tenía 19 años y el 16, y Van Gaal lo fue promocionando y subiendo al primer equipo. Éramos muy jóvenes y teníamos una relación muy linda, entonces como de adolescentes, que se extiende hasta hoy. Futbolísticamente ya se veía que era distinto; desparpajo, habilidad, primer toque y una espectacular visión global del juego. Siempre fue muy profesional y desde chico se notaba que no tendría límites".

Ayala, sobre Maldini: "Un auténtico líder. Era tan elegante como firme para compartir sus determinaciones" Fuente: Reuters - Crédito: Carlo Ferraro

9.- Paolo Maldini, por Roberto Ayala

No duda: lo pone en el once de todos los tiempos de segundo marcador central. Ayala sólo jugó 35 encuentros en Milan, a finales de los '90, suficientes para admirar a Paolo Maldini. "Un elegido. Si me enfoco en sus cualidades futbolísticas, no puedo no distinguir su fortaleza para los duelos mano a mano y el manejo indistinto de sus piernas. Podías suponer que era derecho o zurdo, él nunca se complicaba. Y en el vestuario era un auténtico líder, desde las acciones y las palabras. Era tan elegante como firme para compartir sus determinaciones".

Zanetti, sobre Baggio: "Roby tenía una humildad única; nunca le conocí una actitud o un gesto desubicado" Fuente: Reuters - Crédito: Farinciacci

10.- Roberto Baggio, por Javier Zanetti

' Il Divino' Baggio estuvo dos años en Inter, y no fueron los mejores. La relación con Marcello Lippi condicionó la apuesta del club. Pero construyó con Zanetti una amistad que hasta derivó en visitas a la Argentina. Desde su residencia frente al lago de Como, el símbolo nerazzurro cuenta: "Roby fue un grande adentro y afuera de la cancha, siempre con una humildad única, pese a que él sabía muy bien todo lo que significa dentro del fútbol mundial. Nunca le conocí una actitud o un gesto desubicado. Tuvo una gran pasión por el fútbol, y amor propio para recuperarse de dos complicadas operaciones de la rodilla, cuando la recuperación de una operación de rodilla era mucho más traumática que hoy. Dueño de una clase enorme y una visión de juego única, tampoco hay que olvidarse de su mentalidad de hierro".

Solamente Éric Cantona no jugó con argentinos

Entre los 25 elegidos por la revista 'FourFourTwo', solamente un futbolista no tuvo compañeros argentinos en toda su carrera: el polémico y talentoso francés Éric Cantona. Por ejemplo, Heinze jugó con Fabio Cannavaro y con Sergio Ramos, en Real Madrid; también con Ryan Giggs, Wayne Rooney y Paul Scholes, en Manchester United. Y con CR7, claro. Con Kaká jugó Hernán Crespo, en Milan. Di María con casi todos, entre ellos Luka Modric, en Real Madrid. ¿Con Busquets? Gaby Milito. ¿Con Figo? Javier Saviola en Barcelona y Javier Zanetti en Inter. Esteban Cambiasso fue compañero de Raúl, como el 'Piojo' López y Fernando Cáceres de Romario, en Valencia. Con 'Gigi' Buffon han jugado Tevez, Higuaín y Dybala. Y con Rivaldo, desde Roberto Bonano en Barcelona, hasta Gabriel Schurrer en Olympiacos, de Grecia, y Rodolfo Arruabarrena en AEK Atenas.