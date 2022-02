Messi en París, el mejor plan B de la selección

El fútbol argentino se pasó más de una década preguntándose quién era el mejor reemplazante de Messi en la selección, por si acaso el crack se resfriara o (no podíamos imaginarlo dos años atrás) se enfermara de Covid. En ese discurrir, el 10 dio pocas oportunidades: no solo porque casi no se salteaba partidos –por amistosos que fueran-, sino porque nunca le gustó salir. Así que ni migajas dejaba para aquellos que querían probarse el cartelito…

Los triunfos ante Chile y Colombia en esta doble fecha de eliminatorias dejaron sellada la respuesta a aquella pregunta. Empoderado como nunca, Scaloni probó con éxito lo que él considera la mejor manera de solucionar el problema: sencillamente, a Messi lo reemplaza el equipo, no un nombre propio. Es un camino con dos vías virtuosas: le quita presión a aquel que ingrese al equipo por el capitán y hace del funcionamiento colectivo la manera adecuada de compensar una ausencia indisimulable. Irremplazable.

Walter Samuel, que ocupó el lugar de Scaloni ante Chile, da una indicación cerca de Di María, figura en esta doble jornada Esteban Felix - Pool AP

¿Quién jugó “de Messi” en estos partidos, mientras el hombre miraba por TV desde su casa, en París? Sin ponerle la capa de salvador, en ambas ocasiones el entrenador eligió a Di María como extremo por derecha (fue capitán, también), el factor de mayor desequilibrio individual. Lo muestran las estadísticas del duelo en el Kempes: fue el que más gambetas (tres) y más remates al arco (cinco) realizó, además de que perdió más pelotas (15) que cualquier compañero, justamente por arriesgar. Los tres rubros siempre los encabeza… Messi.

Con el respaldo de Lo Celso, que se movió por derecha, más el desdoble que le proponía Montiel, Di María disfrutó de constantes uno contra uno contra Mojica, que lo sufrió. Esa dinámica era parte del engranaje que también se vio en Calama unas noches atrás, con otros apellidos. A diferencia de cuando Messi juega detrás de Lautaro Martínez y el equipo se balancea en un 4-4-2, esta vez el técnico diseñó mucha amplitud por las bandas (Nicolás González ante Chile, Ocampos anoche, ocuparon la derecha). Y también dotó de volumen de juego al mediocampo: el citado Lo Celso y Papu Gómez, dos “número 10″, convivieron en esa línea por delante de Guido Rodríguez. La sala de máquinas, a pleno.

Paulo Dybala en acción: el cordobés acepta su rol Marcelo Endelli - Getty Images South America

La rueda de cambios –que incluyó a Dybala- removió posiciones, pero no la idea madre: lo mejor que le pudo pasar a la selección, paradójicamente, es haber tenido que jugar sin Messi. La única manera, al cabo, de descubrir que era posible identificar un plan B fiable.