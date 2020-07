Messi habló tras el partido y dijo que la victoria es importante por la actitud y el compromiso que demostró el equipo Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de julio de 2020 • 15:14

El capitán de Barcelona volvió a hablar. Esta vez lo hizo en un tono más tranquilo con el que se había dirigido a la transmisión oficial de TV tras la dura derrota ante Osasuna. Luego de la goleada de Barcelona ante Alavés por 5 a 0 en el último partido de la Liga que ya tiene a Real Madrid como campeón, Lionel Messi dejó su impresión y sus conclusiones.

El futbolista argentino, que anotó dos tantos que casi lo dejan como el máximo artillero de la temporada con 25 goles se refirió a la autocrítica de la que había hablado durante la semana: "la hicimos puertas adentro, como tiene que ser y nos dimos cuenta de un montón de cosas", comentó en primer lugar.

Las declaraciones de Messi tras la goleada ante Alavés

Además, otra vez dejó en claro lo hecho en el campeonato, pero también rescató lo que se vio este domingo en la victoria: "no hicimos una gran temporada a nivel de juego ni de resultado por lo que se vio. Hoy dimos un paso importante a nivel de actitud y compromiso que es lo que tiene que haber siempre". A ese pedido de mejora le agregó cierto optimismo: "las cosas te pueden salir o no, pero en las ganas no nos puede ganar ningún equipo y después el buen juego va a llegar a consecuencia de eso".

En cuanto a la gran goleada ante Alavés, dejó su impresión de la dificultad que tenía el partido de hoy: "más allá de la situación era un partido de difícil por lo que nos tocaba jugar, porque ya estaba todo definido, por la hora, por el calor". La importancia del triunfo también la rescató para lo que vendrá: "la victoria es importante, por la actitud y el compromiso del equipo, éste el camino a seguir y ahora nos vamos a descansar para lo que viene, que es muy importante".

El primer tanto de Messi en el triunfo ante Alavés

Cuando fue consultado por lo que significaría para él quedarse con el premio al máximo goleador de la Liga por haber llegado a los 25 tantos, Messi fue contundente: "es secundario el premio individual, me hubiese gustado que vaya acompañado de la Liga; igual pase lo que pase está bien". Vale destacar que para que el rosarino conquiste el Pichichi deberá esperar que Karim Benzema, que lleva 21 goles, no convierta cuatro goles o más en el partido en el que Real Madrid visita a Leaganes.

El segundo tanto de Messi con el que completó la goleada

De quedarse con el premio de máximo goleador, Messi llegará a su séptimo premio de Pichichi, superando a la vieja gloria de Athletic Bilbao, Telmo Zarra que lleva seis al igual que el capitán de Barcelona. Si el futbolista argentino se queda con el galardón será el cuarto de manera consecutiva. Los demás años en los que quedó como goleador del fútbol español fueron 2010, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019.