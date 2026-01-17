En qué canal pasan Real Madrid vs. Levante por la Liga de España 2025-2026 hoy

Este sábado, desde las 10 (hora argentina), Real Madrid y Levante se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 20 de LaLiga de España 2025-2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Miguel Sesma Espinosa, se disputa en el estadio Santiago Bernabéu y se puede ver en vivo por televisión únicamente a través de DSports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Merengue atraviesa un momento de crisis. Xabi Alonso fue destituido de su cargo como DT tras la derrota frente a Barcelona por 3 a 2 en la final de la Supercopa de España. Su reemplazante es Álvaro Arbeloa, exentrenador del Real Madrid Castilla, quien tuvo un debut para el olvido el pasado miércoles: perdió 3 a 2 frente a Albacete y quedó eliminado de la Copa del Rey en octavos de final a manos de un equipo que naufraga en la segunda división. En el plano liguero está segundo con 45 puntos, cuatro menos que el líder Barcelona, y en la última fecha goleó 3 a 0 a Athletic Bilbao.

Álvaro Arbeloa y un debut para el olvido: Real Madrid perdió 3 a 2 con Albacete en la Copa del Rey José Bretón - AP

El equipo dirigido por el portugués Luis Castro, por su parte, se mantiene en el penúltimo lugar de la clasificación general con apenas 14 unidades, producto de tres victorias, cinco empates y 10 derrotas. Viene de empatar 1 a 1 con Espanyol, como local, por los goles de Iker Losada -L- y Carlos Romero -E-. En la segunda mitad de LaLiga está obligado a conseguir mejores resultados para evitar el descenso a la segunda división.

Real Madrid vs. Levante: cómo ver online

El encuentro se disputa este sábado en Madrid, España, y se puede ver en vivo por televisión únicamente a través de DSports. Por su parte, quienes cuenten con DGO pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través de la plataforma (se requiere una suscripción activa). Además, también existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

DSports.

DGO - DSports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Real Madrid corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.20 contra los 16.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Levante. El empate en tiempo reglamentario cotiza cerca de 8.80.

Las casas de apuestas ponen a Real Madrid como favorito al triunfo en el encuentro frente a Levante Jose Breton - AP

Posibles formaciones