En qué canal pasan Real Madrid vs. Levante por la Liga de España 2025-2026 hoy

El encuentro se disputa este sábado a las 10 (horario argentino) en el estadio Santiago Bernabéu; Franco Mastantuono será suplente en el local
- 3 minutos de lectura'
Este sábado, desde las 10 (hora argentina), Real Madrid y Levante se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 20 de LaLiga de España 2025-2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Miguel Sesma Espinosa, se disputa en el estadio Santiago Bernabéu y se puede ver en vivo por televisión únicamente a través de DSports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
El Merengue atraviesa un momento de crisis. Xabi Alonso fue destituido de su cargo como DT tras la derrota frente a Barcelona por 3 a 2 en la final de la Supercopa de España. Su reemplazante es Álvaro Arbeloa, exentrenador del Real Madrid Castilla, quien tuvo un debut para el olvido el pasado miércoles: perdió 3 a 2 frente a Albacete y quedó eliminado de la Copa del Rey en octavos de final a manos de un equipo que naufraga en la segunda división. En el plano liguero está segundo con 45 puntos, cuatro menos que el líder Barcelona, y en la última fecha goleó 3 a 0 a Athletic Bilbao.
El equipo dirigido por el portugués Luis Castro, por su parte, se mantiene en el penúltimo lugar de la clasificación general con apenas 14 unidades, producto de tres victorias, cinco empates y 10 derrotas. Viene de empatar 1 a 1 con Espanyol, como local, por los goles de Iker Losada -L- y Carlos Romero -E-. En la segunda mitad de LaLiga está obligado a conseguir mejores resultados para evitar el descenso a la segunda división.
Real Madrid vs. Levante: cómo ver online
El encuentro se disputa este sábado en Madrid, España, y se puede ver en vivo por televisión únicamente a través de DSports. Por su parte, quienes cuenten con DGO pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través de la plataforma (se requiere una suscripción activa). Además, también existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- DSports.
- DGO - DSports.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Real Madrid corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.20 contra los 16.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Levante. El empate en tiempo reglamentario cotiza cerca de 8.80.
Posibles formaciones
- Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga; Kylian Mbappé, Vinicius Jr. y Gonzalo García.
- Levante: Mathew Ryan; Jeremy Toljan, Adrián de la Fuente, Alan Matturro, Manu Sánchez; Kervin Arriaga o Ugo Raghouber, Pablo Martínez; Kareem Tunde o Etta Yong, Carlos Álvarez, Iker Losada; e Iván Romero
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Liga de España
TV y streaming. Juegan River y San Lorenzo en Uruguay, el clásico de Manchester, más fútbol europeo y empieza el Australian Open
"Siempre soñé jugar acá". Atlético de Madrid blindó a Giuliano Simeone con una cláusula de rescisión astronómica
"Es bochornoso". Repudio masivo en España por los insultos racistas contra Vinícius Jr. antes del partido de Real Madrid
- 1
Argentina vs. España, por la Finalissima el 27 de marzo de 2026: horario, estadio y todo lo que se sabe
- 2
Boca Juniors vs. Olimpia, por un amistoso de verano 2026: día, horario, TV y cómo ver online
- 3
River Plate vs. Peñarol, por el torneo de verano 2026: día, horario, TV y cómo ver online
- 4
¿Vamos los Pibes? Los 41 juveniles que debutaron en Boca en la Era Riquelme, bajo la lupa