Copa Argentina: Facundo Farías se reencontró con el gol y Estudiantes aplastó a Ituzaingó

Y un día, Facundo Farías volvió con todo. Aquel habilidoso volante que deslumbraba en Colón de Santa Fe y luego sufrió una grave lesión, regresó a la acción en Estudiantes. Y empezó el 2026 de la mejor manera, con un gol para la cómoda victoria del Pincha por 3-0 sobre Ituzaingó, en un cotejo jugado la noche del lunes, en Banfield, por los 32avos de la Copa Argentina. En los 16avos de final, se enfrentará al ganador del cruce entre Rosario Central y Sportivo Belgrano, de San Francisco.

Farías, que había desembarcado en el Pincha hace un año desde Inter Miami, llevaba más de dos años sin anotar el gol, desde el 21 de septiembre de 2023, cuando vestía la camiseta de Inter Miami. Sin embargo, en las Garzas sufrió poco después una rotura de ligamentos cruzados de la rodilla izquierda, que lo dejó más de un año sin acción, y recién volvió a jugar en 2025. En el Pincha llevaba 30 partidos sin demasiada acción, con apenas un par de asistencias. Pero este lunes, Farías se reencontró con el gol: escapó en un contraataque y definió cruzado ante la salida del arquero Acevedo para señalar el tercero del equipo de Eduardo Domínguez.

🇦🇷🏆 ¡GOLEA EL PINCHA!



A los 63', Farías marcó el 3-0 para Estudiantes ante Ituzaingó. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/lfTfeAa3Nw — TyC Sports (@TyCSports) January 20, 2026

“Tuvimos un primer tiempo, pero nos costaba finalizar las jugadas. En el segundo fuimos más pacientes, más certeros, y así conseguimos la victoria y los tres puntos. Somos los campeones, todos nos van a querer ganar, pero nosotros tenemos que entrar a ganar en cada partido”, destacó Farías.

El abrazo de Ascacibar con Farías Xavi_Barreiro

Tal como contaba la figura de la noche, a Estudiantes le tomó un rato destrabar el debut en la Copa Argentina. No pudo anotar en la primera mitad, pero cuando encontró la llave, señaló tres goles en diez minutos, una ráfaga que dejó sin chance a Ituzaingó. A los 8 del segundo tiempo, Ascacibar desbordó por la derecha y mandó el centro atrás; Farías llegaba para empujarla, pero se anticipó Ezequiel Gayoso, que en su intento de despejar la mandó al fondo del arco. Cinco minutos después, Meza encontró espacio para escaparse de nuevo por la derecha, envió un centro que un defensa sacó como pudo, pero la pelota la quedó servida a Alexis Castro, que definió con un tiro rasante.

Poco después llegó el gol de Farías, en una muy buena acción individual, Castro asistió a Guido Carrillo, que se fue solo por el medio y a los 42 de la segunda mitad estampó el 4-0 definitivo.