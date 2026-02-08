Messi marcó un golazo en el empate de Inter Miami ante Barcelona de Ecuador

Inter Miami empató 2 a 2 con Barcelona de Ecuador este sábado por la noche en el Estadio Monumental de Guayaquil. Y si bien se trató de un partido amistoso de preparación para la próxima temporada de ambos equipos Lionel Messi lo enalteció con un golazo que desató una ovación en las tribunas.

El encuentro comenzó a las 21 (hora de la Argentina) y formó parte del tercer compromiso que abordó Inter Miami en el marco de la gira previa al inicio de la Major League Soccer (MLS). El conjunto que conduce Javier Mascherano llegaba tras una derrota ante Alianza Lima en Perú y un triunfo frente a Millonarios en Bogotá.

En Guayaquil, Messi fue ovacionado desde la entrada en calor X Inter Miami FC

Mascherano dispuso como formación inicial a Clair; Fray, Falcón, M. Silva, Allen; De Paul, Bright, Segovia; Silvetti, Messi y Berterame. El amistoso se enmarcó dentro de la preparación para un calendario que incluirá el estreno del nuevo estadio del club, previsto para abril.

Messi abrió el marcador a los 30 minutos. Tomó la pelota en tres cuartos de cancha, avanzó por el centro y dejó a tres rivales en el camino con dos amagues consecutivos antes de definir con potencia hacia el segundo palo. El arquero se estiró, pero no logró desviar el remate.

Golazo de Leo 😮‍💨 pic.twitter.com/8p8wbvNCXc — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 8, 2026

La respuesta del equipo ecuatoriano llegó en el minuto 40, cuando J. J. Rojas conectó de cabeza tras un tiro de esquina y aprovechó una salida imprecisa del arquero visitante.

Sin embargo, antes del descanso, el conjunto estadounidense volvió a adelantarse. A los 47, Messi condujo una réplica y abrió el juego hacia Germán Berterame, que eludió a su marca y definió para el 2-1 parcial.

MESSI ➡️ GERMAN 🤝🔥 pic.twitter.com/eH95XwvdrD — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 8, 2026

En el segundo tiempo, el astro rosarino dejó el campo a los 57 minutos y fue reemplazado por Luis Suárez por decisión del entrenador. Con el paso de los minutos, Barcelona empujó en busca de la igualdad y la consiguió a los 87 por intermedio de Tomás Martínez.

Por otra parte, con su llegada, Messi revolucionó a Ecuador. El contingente de Inter Miami, integrado por unas cien personas entre futbolistas, cuerpo técnico, auxiliares y hasta el chef del propio Messi, está blindado desde su llegada a Guayaquil. Lo protege un grupo integrado por 550 efectivos de seguridad. Y cuenta, además, con el respaldo de la Policía Nacional, el Ejército, agentes de tránsito y personal de seguridad del propio club.

Lionel Messi jugó como titular y fue reemplazo por Luis Suárez al minuto 57 X Inter Miami FC

“El equipo ocupa unas 100 habitaciones, pero tenemos 235, el resto están ocupadas por huéspedes a quienes les encantaría cruzarse en un ascensor con Messi. Hemos construido pasajes y paredes falsas para que los jugadores vayan a su salón, al restaurante y a la charla técnica, y no tengan que cruzarse con nadie”, contó Ricardo Ferri, gerente del hotel Oro Verde en el que se hospeda el Inter Miami, en una entrevista con el diario guayaquileño El Universo.