Marcelo Gallardo, tras la debacle de River ante Tigre en el Monumental: “Fue un mazazo impensado”

Marcelo Gallardo, entrenador de River, habló tras el 4-1 en contra ante Tigre en el estadio Monumental. “Impensado. Con relación a cómo veníamos evolucionando, nos salió todo mal“, comenzó el Muñeco en referencia al sorpresivo resultado por la 4° fecha del torneo Apertura. El DT mantuvo la calma en todo momento, aunque respondió un puñado de preguntas. La goleada ante su público no estaba en los planes de nadie. Ni en el más pesimista de los simpatizantes millonarios, que terminaron manifestándose con cantos reprobatorios y silbidos.

“Cometimos muchos errores y Tigre los aprovechó muy bien. Ellos fueron muy buenos y no tuvimos la continuidad en la mejora que veníamos mostrando”, agregó el Muñeco. E insistió en puntualizar lo vivido ante el conjunto de Victoria: “Una muy mala noche”. Y continuó: “Que generó no solamente la derrota, sino de la forma que perdimos”.

La comparación con el frustrante 2025 era una de las preguntas obvias. Ni el entrenador ni sus futbolistas ni, mucho menos, los hinchas, quieren vivir algo parecido esta temporada: “Particularmente ya hablé de lo que fue el año pasado. Las expectativas están renovadas. El equipo estaba mostrando muy buenas cosas. Estábamos siendo muy saludables. Las derrotas, más como la de esta noche, van a tener tendencia a traer lo que fue el año anterior. No me voy a quedar con esto, ni con lo pasado. Voy a agarrarme de lo bueno que veníamos a hacer, de lo malo que hicimos hoy para que no se vuelva a repetir”, recalcó.

“[El torneo] recién inicia y veníamos en evolución. Fue un mazazo impensado. El fútbol tiene estas cosas. Cuando el rival tiene la contundencia que tuvo, podemos perder como perdimos. No es aceptable, pero puede pasar. Analizaremos y seguiremos para adelante”, insistió Gallardo en medio de un funcionamiento defensivo endeble que pudo haber sufrido muchos más goles.

De todas maneras, y fiel a su estilo, el entrenador millonario no hizo nombres propios ni señaló a los futbolistas que considera responsables de la derrota. Está claro que no le deben haber gustado nada ni la expulsión de Fausto Vera ni el rendimiento del uruguayo Matías Viña, a quien reemplazó por Marcos Acuña en el entretiempo. “Los análisis, sobre todo cuando hay errores muy puntuales e individuales se hacen para adentro. Somos un equipo. El comportamiento del equipo hoy falló. Y si individualmente se cometen errores puntuales, quedás muy expuesto”, analizó.

También se refirió a lo que tienen que hacer sus futbolistas cuando reciben la desaprobación del público -hasta Maximiliano Salas recibió silbidos-: “El futbolista profesional tiene que convivir con esas cosas. La reprobación es parte del fútbol. Está en los futbolistas trabajar más duro para salir de esos momentos. El fútbol tiene estas cosas. A veces se es reprobado, a veces cuando no te salen las cosas como querés, hay que trabajar el doble. El fútbol tiene revancha todo el tiempo. No hay que quedarse en la frustración”, aleccionó Gallardo.

Por último, el entrenador millonario volvió al contraste entre el comienzo de este año y lo vivido en 2025. Sigue pensando que su equipo había mostrado cosas positivas en el arranque del torneo Apertura: “Hablaba del contagio positivo y de generar nuevas cosas a partir del inicio del año. Se venían dando. No estaba dentro de ninguno de nosotros tener este mal partido que nos ponga en la lupa. Venimos con otra energía. Hoy fue un mal partido y hay que aceptarlo. Que esto no genere una rueda negativa. Estamos con bronca, frustrados porque no lo esperábamos. El equipo venía funcionando bien. Te pegan una piña, listo. Levantarse, qué va a hacer”, concluyó.

La derrota ante Tigre privó a River de treparse a la cima del torneo, en la que quedó el Matador -tiene 10 puntos, uno más que Independiente Rivadavia de Mendoza-. Además, le rompió el invicto a Santiago Beltrán, el arquero millonario que hasta acá no había recibido goles. La caída con Tigre fue la quinta en los últimos seis partidos de local -el 2-0 a Gimnasia de La Plata, única victoria en ese lapso-. Además, hacía nueve años que River no recibía cuatro goles ante su gente: la última vez había sido en el 4-2 ante Boca de diciembre de 2016.

Gonzalo Montiel, uno de los referentes del plantel, opinó: “Le pedimos disculpas a la gente, que apoyó los 90 minutos. Sabemos que esto es River y tenemnos la obligación de ganar, que de local tenemos que ganar. Tenemos que hacernos cargo del resultado, que no estuvimos a la altura y debemos seguir trabajando para mejorar”.

En la misma línea fue Juanfer Quintero, quien fue el capitán de River ante la ausencia de Franco Armani: “No nos salió nada. Le pedimos disculpas a la gente. Perdimos la pelota en el medio, donde no debíamos, y ellos aprovecharon los contraataques. Esto recién empieza pero hay que mejorar. Es normal que la gente esté molesta, la exigencia es altísima y la nuestra también. Es algo que no pensábamos que podía pasar pero pasó y... ahora viene la autocrítica, pensar en frío y corregir cosas. Pero es un partido malo, seguro vamos a salir de esto”.