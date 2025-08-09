Messi quedó descartado para jugar el clásico entre Inter Miami y Orlando, según confirmó Mascherano

El regreso de Lionel Messi deberá esperar. El capitán de la selección argentina no viajará a Orlando, donde Inter Miami afrontará el clásico este domingo, a las 21 de nuestro país, en una nueva jornada de la MLS. Así lo confirmó este sábado Javier Mascherano, el DT del conjunto que tiene a Leo como figura excluyente.

“Leo está bien. Obviamente que sería una locura tomar algún riesgo de llevarlo mañana a Orlando por todo lo que se nos viene. Pero somos muy optimistas que pronto va a volver con nosotros”, expresó el técnico de Inter Miami.

Messi estuvo con su familia observando el triunfo por 3 a 1 de Inter Miami ante Pumas de México, el miércoles por la noche Rich Storry - Leagues Cup - MLS

Messi, de 38 años, sufrió una “lesión muscular leve” en la pierna derecha cuando había transcurrido apenas iniciado el partido de la primera ronda de la Leagues Cup ante Necaxa, en Fort Lauderdale. A los 11 minutos del primer tiempo, el rosarino dejó la cancha y fue reemplazado por Federico Redondo, en un encuentro que los de la Florida ganaron en la definición por penales.

Este sábado, Messi realizó trabajos diferenciados durante el entrenamiento que Inter Miami realizó en la cancha principal del Florida Blue Training Center, en una mañana lluviosa en Fort Lauderdale.

La recuperación de Messi también tiene en vilo a la selección argentina, que dentro de un mes afrontará los últimos compromisos de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026: ante Venezuela en Buenos Aires (4 de septiembre) y ante Ecuador en Quito (9 de septiembre).

En lo que va de 2025, Messi se perdió solo 5 partidos con la camiseta de Inter Miami. En marzo, faltó a una seguidilla de tres encuentros en seis días: Houston Dynamo, Cavalier de Jamaica (Concachampions) y Charlotte. El 27 de abril le dieron descanso para el duelo ante Dallas. El 27 de julio no pudo formar parte del equipo que se enfrentó con Cincinnati, debido a una sanción de la MLS por no haber participado del Juego de las Estrellas.