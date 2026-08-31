Messi reveló la fecha y las circunstancias en las que tomó la decisión de retirarse de la Selección: “Más convencido que antes”

Lionel Messi anunció este lunes su retiro de la selección argentina por medio de una extensa y emotiva carta en la que repasó sus 20 años con la camiseta albiceleste. En el mensaje, el futbolista explicó que la decisión le provocó un profundo dolor, pero sostuvo que considera que llegó el momento de cerrar esa etapa.

Al final del texto, el capitán reveló un dato hasta entonces desconocido: había escrito esas palabras el 21 de julio, apenas dos días después de la final. Sin embargo, decidió comunicarlas más tarde y aseguró que una situación vinculada con su padre terminó de reafirmar su postura.

“Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy, después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”, expresó Messi.

La decisión de Messi y una despedida cargada de emoción

En el comienzo de la carta, el futbolista contó que necesitó un tiempo de reflexión antes de hacer pública la noticia. “Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección”, señaló.

Messi reconoció la dificultad de dar por concluido uno de los capítulos más importantes de su carrera y explicó por qué considera que llegó la hora de apartarse. “Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento”, manifestó.

A continuación, el capitán reivindicó su compromiso con la camiseta argentina durante las distintas etapas que atravesó en el seleccionado, incluso antes del período en el que llegaron los títulos. “Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo, antes también; y siempre peleé y dejé todo por esta camiseta”, escribió.

En ese sentido, aseguró que uno de sus principales objetivos fue generar alegría y orgullo entre los hinchas. Además, remarcó que su salida también abre un lugar para las nuevas generaciones de futbolistas.

“Queda poco y se van cerrando etapas, y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, sostuvo.

El llanto de Messi en la final del Mundial 2026 PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

El mensaje para los hinchas y los agradecimientos

En otro tramo de la despedida, Messi anticipó que extrañará vivir el aliento del público desde dentro del campo de juego. No obstante, afirmó que, a partir de ahora, acompañará al seleccionado como un simpatizante más.

“Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera; en las buenas y en las malas, mucho más”, expresó.

El futbolista también dedicó unas palabras a su familia, a la que agradeció por haberlo acompañado durante un recorrido que definió como “hermoso”, aunque también “difícil”. Luego hizo extensivo el reconocimiento a todas las personas con las que compartió su paso por la Selección.

“Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes con los que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos”, indicó.

Messi aseguró que se marcha con tranquilidad y orgullo por los logros alcanzados junto con sus compañeros y por las alegrías que pudieron brindarles a los argentinos. “Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero! Gracias Dios, por hacerme argentino. ¡Vamos, Argentina!”, concluyó.