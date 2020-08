Lo que dijo Lionel Messi sobre cumplir su sueño de jugar en Newell`s

Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de agosto de 2020 • 11:25

Luego de enviar el documento legal a Barcelona declarando que no quiere seguir en el club, se abre la incertidumbre sobre el futuro de Lionel Messi. En el programa Fox Sports Radio pasaron un video del jugador cuando, en mayo del año pasado, habló de la posibilidad de volver a jugar en Newell´s y de su admiración por Pep Guardiola, el actual entrenador de Manchester City.

Ayer se desató lo que nunca se creía que iba a pasar, la separación de Messi y Barcelona pareciera no tener vuelta atrás, luego de 16 años de profesionalismo y más de 20 en la institución.

Con este escenario incierto, una de las posibilidades lejanas que tiene el astro sería volver a la Argentina y vestir los colores del club de Rosario, donde hizo gran parte de las divisiones inferiores.

En referencia a la posibilidad de la vuelta al conjunto leproso, Messi dijo en aquel programa: "Mi sueño de chiquito era jugar en la primera de Newell´s, porque es donde jugaba, soy hincha e iba a la cancha a ver los partidos y quería estar ahí adentro"

"No sé qué puede llegar a pasar. Es algo pendiente para mí pero no se si realmente se va a dar o no. Hay muchas cosas en el medio para tomar esa decisión. Tengo una familia, dependo de mis hijos, Thiago ya es grande y tiene un grupo de amigos desde los tres que no quiero romper", expresó el jugador con respecto a las cuestiones que debería tener en cuenta antes de volver a la Argentina.

Lo que significa Pep Guardiola para su juego

"Tuve un maestro único. Crecí y aprendí mucho con Guardiola. Cada partido lo prepara diferente, te para el equipo, te decía lo que iba a pasar y después pasaba", dijo Messi el año pasado sobre la admiración que tiene por el técnico español con respecto a sus tácticas y visión de juego.

Posteriormente, Messi explicó cómo influyó el técnico en su juego: "Cuando llegó Guardiola al Barcelona, yo tenía 18 o 19 y jugaba de una manera. Pep me ordenó a mí y al resto del equipo, nos hizo jugar de una manera que después la vio todo el mundo".