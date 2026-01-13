Newell’s y un presente complejo: 35 millones de dólares de deuda y un plantel con salarios elevados

“Newell’s, carajo”, fue una frase de Marcelo Bielsa que enseñó convicción, fuerza e inspiración, aunque el paso del tiempo la reconvirtió en solo un slogan de marketing. Uno de las muchos que utiliza el club, que se preocupó en los últimos años más por parecer que a reordenarse para recuperar el brillo que logró en aquellos cuatro magníficos años, entre 1988 y 1992, con los dos títulos bajo la conducción del Loco y José Yudica y las finales de la Copa Libertadores. Aquel espejo ya no existe, se rompió, y sin dónde observar las imperfecciones, el caos y el descontrol envolvieron a la institución del Parque Independencia.

El 15 de diciembre del año pasado asumió Ignacio Boero, tras imponerse en las elecciones sobre Cristian D’Amico, Juan Cúneo y Guillermo Muñoz. Días antes del acto electoral, los dos principales candidatos –el ganador y D’Amico- visitaron a Claudio Chiqui Tapia, presidente de la AFA, que es investigado por múltiples actos de corrupción. Boero le obsequió una camiseta de Newell’s al titular del fútbol argentino, y también reaccionó en las redes sociales al mensaje de Tapia cuando el sanjuanino lo felicitó por el triunfo. No resultó el único encuentro.

Un gusto haber recibido, en el Predio Lionel Andrés Messi, a Ignacio Boero, a quien felicito nuevamente por su triunfo en el acto eleccionario y a quien le deseo el mayor de los éxitos en su gestión como presidente de @Newells. pic.twitter.com/SwhqHJMuQJ — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) December 22, 2025

El candidato derrotado -que fue vicepresidente entre 2016 y 2021, en el mandato de Eduardo Bermúdez- le regaló una mesa artesanal de madera y resina, con tres estrellas y el dibujo incrustado de la Copa del Mundo -la llevó personalmente-, que Tapia recibió y subió a las redes. Congraciarse tenía su razón: Newell’s está hundido futbolística y económicamente. En la primera exposición ante la prensa para informar el estado de situación, Boero y el tesorero Camilo Cristiá advirtieron de una deuda de 35 millones de dólares y calificaron el momento como “crítico”, con un club “hipotecado y devastado”.

“Encontramos en la AFA una buena recepción, les explicamos que el club no tiene recursos. Lo que tenemos son avales personales para pagar sueldos [hubo una reunión en el Ministerio de Trabajo de Santa Fe para regularizar la deuda de tres meses con los empleados]. El club estaba literalmente en cesación de pagos”, refirió Boero, que tras la victoria se reunió con el arco opositor, donde Julián González ofreció el crédito blando que tenía autorizado por el Banco Nación en el caso de ser el vencedor, y D’Amico se comprometió a aportar -si aceptan- fondos con avales personales, cuyo monto alcanzaría US$ 4.000.000.

El presidente Ignacio Boero y el tesorero Camilo Cristiá durante la conferencia de prensa en la que explicaron la situación económico-financiera de Newell's, con una deuda de 35 millones de dólares X @Newells

Anunciar el rojo de la tesorería e intervenir con sumas de relevancia en el mercado de pases es una operación que se repite en el fútbol argentino, y Newell’s no escapó a esa tentación. En la gestión anterior, el expresidente Ignacio Astore apuntó a la endeblez económica y financiera, pero hace un par de años sumó al plantel a Juan Ignacio Ramírez, por US$4.000.000. El goleador uruguayo rompió un contrato con Sport Recife (Brasil) para regresar en 2026 -también tuvo un paso por Everton (Chile)-, y fue la negociación que derivó en que la FIFA inhibiera en septiembre pasado a los rosarinos, tras un reclamo de Liverpool (Uruguay), que compartía el pase con Nacional. En octubre de 2025 hubo un acuerdo y la FIFA informó del “cierre del procedimiento”, aunque el actual vicepresidente 1°, Juan Manuel Medina, detalló que ya se pagaron 500 mil dólares para habilitar a los refuerzos en 2026.

Cristian Fabbiani, el exdirector técnico de Newell's reclama una deuda de 350 mil dólares; el vicepresidente 1° Juan Manuel Medina comentó que el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, les advirtió que el club pagaba salarios que rompían el mercado X

La abultada deuda y los reclamos no frenan: el ex director técnico y hasta hace meses ídolo, Cristian Fabiani, intimó la semana pasada a la institución por una suma que ronda los 350 mil dólares. El retraso de los pagos se estrella con el mercado de pases: Newell’s reforzó el plantel con el arquero Gabriel Arias, de 38 años, libre de Racing, y compró el pase de Matías Cóccaro, libre de Montreal Impact, de la MLS, en US$ 700.000.

En la nómina hay que incluir a Luciano Herrera, atacante del que el club hizo uso de la opción de compra que estableció Defensa y Justicia, por 1.000.000 por el 80% de los derechos económicos, y la oferta por Gonzalo Abrego, de Godoy Cruz, por la compra del 50% del pase también en un millón de dólares. El zaguero Bruno Cabrera, de Coquimbo Unido (Chile), es una negociación a punto de concretarse: los rojinegros pagarán US$ 500.000 por la cláusula de rescisión de contrato.

El arquero Gabriel Arias se sumó con el pase en su poder, libre de Racing; Newell's se reforzó con Matías Cóccaro e hizo uso de la opción de compra de Luciano Herrera: entre ambos desembolsó US$ 1.700.000 X @Newells

La cara opuesta a estas negociaciones son los restantes nombres que fue sumando la Lepra, con Roberto Sensini en el cargo de director deportivo. En su mayoría son incorporaciones, apuestas: los contratos son por productividad y por objetivos. La lista de jugadores que bajo esas condiciones estarán a disposición de la dupla técnica Fabio Orsi y Sergio Gómez -firmaron hasta diciembre de 2026; fueron campeones con Platense en 2025-, la integran:

Michael Hoyos , a préstamo por un año con opción de renovar por otra temporada; el delantero jugó el año pasado en Independiente del Valle (Ecuador) y anotó 15 goles en 41 partidos.

, a préstamo por un año con opción de renovar por otra temporada; el delantero jugó el año pasado en Independiente del Valle (Ecuador) y anotó 15 goles en 41 partidos. Nicolás Goitea , a préstamo y con opción de compra de US$ 350 mil por el 50% del pase, desde Mitre, de Santiago del Estero.

, a préstamo y con opción de compra de US$ 350 mil por el 50% del pase, desde Mitre, de Santiago del Estero. Franco García , libre de San Martín, de Tucumán, y con contrato por un año.

, libre de San Martín, de Tucumán, y con contrato por un año. Walter Núñez, a préstamo y con opción de compra del 70% del pase, desde City Torque (Uruguay).

La intención de acordar con Gabriel Risso Patrón, de reciente paso por Ponte Preta, de la B de Brasil, de concretarse se ejecutará bajo la misma regla.

Michael Hoyos y Nicolás Goitea, dos de los futbolistas que se incorporaron a Newell's tras aceptar el modelo de productividad y objetivos X @Newells

Los últimos presidentes agigantaron el desastre. El club adeuda US$6.000.000 a jugadores que no están en la institución, y la suma que se debe al plantel actual es de 5.000.000 de la moneda estadounidense. El gasto por el salario mensual del plantel estaba alejado de la realidad del fútbol argentino: 1.100.000 dólares. La intención es reducir a la mitad el monto de los salarios.

Las no renovaciones de Ever Banega, Darío Benedetto, Gonzalo Maroni, Lucas Hoyos, Juan Manuel García, Luciano Lollo y Carlos Cocoliso González ayudarán a oxigenar la tesorería. “En la primera reunión que tuvimos, Chiqui Tapia nos dijo que Newell’s pagaba salarios que rompían el mercado: un jugador que ganaba 10 mil dólares, en Newell’s cobraba US$ 40 mil”, declaró Medina, en una entrevista con La Capital, de Rosario.

Darío Benedetto y su breve y gris paso por Newell's: arribó en junio, jugó nueve partidos, erró un penal con Belgrano y rescindió el contrato en octubre del año pasado; era uno de los contratos más altos del plantel X

También las polémicas lo envolvieron. La aparición de la bandera de Los Monos en el partido homenaje a Maxi Rodríguez, que fue retirada ante la presencia del expresidente Astore del estadio al día siguiente del cotejo, el desembarco en la barra brava de personas que ocupaban el paravalanchas en Rosario Central y fueron marginados tras el asesinato de Andrés Pillín Bracamonte y el ascenso de allegados a la banda de Los Menores al liderazgo de la popular canalla. La suspensión de seis juveniles por tres meses por una foto con Ignacio Malcorra, medida que se retrotrajo tras el escándalo mediático, y una investigación en curso en Paraguay por sospecha de corrupción y lavado de dinero, que involucra a los rosarinos... algunos de los hechos que alimentaron el desorden.

El telón que hace referencia a Los Monos, la banda narcocriminal, desplegada en la popular de Newell's, detrás de los futbolistas que participaron del homenaje a Maxi Rodríguez en 2023 Marcelo Manera

En el caso de corrupción está involucrado el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison, y Newell’s fue uno de los clubes utilizados para las maniobras fraudulentas en 2018: el club fichó por entonces a Alfio Oviedo, Teodoro Paredes e Iván Piris. Todos llegaron a préstamo: el primero, por 150 mil dólares y los dos restantes sin cargo. En las tres operaciones se establecieron dos montos de opción de compra, dependiendo del porcentaje y de cuándo se ejecutaba la misma. En la investigación aparecen también representantes que eran utilizados para inflar los valores.

Para intentar acomodar la economía, Newell’s tiene lazos directos con Pablo Toviggino, tesorero y presidente del Consejo Federal de la AFA, investigado junto a Tapia. El nexo es Juan José Concina, un empresario que recibió una balacera en su local de repuestos en 2018, y que tres años después presentó la renuncia al cargo de secretario de los rojinegros. En 2021 también intentó liderar la lista de UNEN -la que ganó en 2025 con Boero-, pero su candidatura fue impugnada. Repentinamente, se unió a Central Córdoba, de Santiago del Estero, en el rol de secretario deportivo: sumó a Abel Balbo como entrenador del Ferroviario en 2022; al santafecino lo presentó como su mánager cuando tenía intenciones de ser presidente de Newell’s. Los que conocen las internas rojinegras no se sorprendieron al verlo el día de elecciones de diciembre último, y aunque no figuró en la lista de UNEN, aseveran que Concina opera desde las sombras en el mercado de pases en 2026.

La cúpula de la actual comisión directiva de Newell's junto al arco opositor; en la reunión, el presidente Ignacio Boero comentó la crítica situación económica-financiera X @Newells

Con el respaldo de la AFA y también apoyo político provincial y municipal. Boero es un hombre de la política y renunció a su banca en el Consejo Deliberante de Alvear -encabezó la lista de Unidos para Cambiar Santa Fe- para priorizar la tarea en el club. La cercanía con el gobernador Maximiliano Pullaro es conocida, al igual que la muy buena relación que mantiene con el intendente Pablo Javkin, que votó en las elecciones del club del año pasado. La pata peronista la cultiva Pablo Cerra, abogado de la Unión Obrera Metalúrgica y ahora vocal en Newell’s, aunque Boero buscó en un encuentro con Sergio Massa enseñar la apertura y convocatoria a todo el arco político. Y la tiene: el vicepresidente 1°, Medina, fue secretario de Agricultura de Miguel Lifschtiz en la provincia. Entre los vocales está Román Guajardo, presidente de la Unión Industrial Región Rosario y conductor del podcast La Fábrica; también Agustín Baclini, hijo de Jorge, juez de la Suprema Corte de Justicia santafecina.

Newell’s es un equipo con interlocutores del poder que necesita reordenar la economía y, a la vez, cumplir con la premisa deportiva de volver a ser para que los slogans de los ídolos mantengan vigencia y no los devore el marketing.