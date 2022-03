México: un video que muestra la complicidad de los agentes de seguridad y el mensaje del gobernador de Querétaro

“Muy buenas noches, me encuentro aquí en el hospital general para visitar a los que fueron salvajemente golpeados. Gracias a Dios no hay fallecidos”, asegura en un video el gobernador de Querétaro Mauricio Kuri. La autoridades no reconocen la muerte de personas, más allá de las terribles imágenes que circulan en las redes sociales tras los gravísimos incidentes ocurridos en el encuentro entre los Gallos Blancos y Atlas por el fútbol mexicano.

Los videos que dieron vuelta el mundo permiten ver cuerpos desnudos tendidos por varios rincones del estadio, charcos de sangre... imágenes escalofriantes. En un primer momento los medios locales hablaron de 17 muertos. Sin embargo horas después Kuri desmentía esa información.

“Hay 14 lesionados. Dos están en condiciones graves. El resto están estables. Repito: no hay ningún muerto”, dijo una y otra vez Kuri. Y aclaró: “En Querétaro la ley se impone. No vamos a permitir que unos maleantes hagan esto. A los que no son fanáticos, que son frenéticos, les vamos a dar con todo el peso de la ley”.

En el estadio La Corregidora, al promediar el segundo tiempo, simpatizantes de los Gallos Blancos agredieron a los de Atlas. Las fuerzas de seguridad, según el periódico Récord, se vieron “desbordadas por los hechos y optaron por hacer saltar a los aficionados al campo de juego, a manera de protección”.

La polémica fue en aumento cuando circuló un video en el que se ve a un encargado de seguridad abrir un portón que separaba a los hinchas de Querétaro de los de Atlas.

El video de la polémica

La seguridad del estadio le abre paso a los hincha de Querétaro

El mismo Kuri advirtió que la empresa encargada del estadio deberá responder por la gravísima situación, aunque aseguró que no tiene los datos finales de los hechos.

El periódico Diario de Querétaro informó esta mañana que hay 10 personas detenidas en un operativo realizado tras el encuentro por la Guardia Nacional y la policía estatal. Además, se indica que 24 presuntos implicados ya son buscados por las autoridades.

Los hinchas de Queretaro agreden a los de Atlas en el estadio Corregidora; el fútbol mundial quedó conmocionado por la violencia extrema que se desató en México STR - AFP

Mientras tanto, el Gobierno de Jalisco habilitó todos los helicópteros del Estado para apoyar en el traslado de los heridos en la trifulca. Y se ordenó un operativo de seguridad para que los aficionados de Atlas que regresan a Jalisco puedan ser escoltados en su regreso.

El Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, a través de sus redes sociales dio a conocer que funcionarios de Seguridad Pública mantienen estrecha comunicación con sus homólogos de Querétaro para ayudar en las investigaciones.

Violencia sin control y trofeos de guerra

En medio de semejante situación, muchísimos hinchas ingresaron al campo de juego y saquearon lo que encontraban a su paso. Un grupo de barras de Querétaro entró con navajas, cortó hasta las redes de los arcos y se las robaron. Más tarde, en cuentas de Twitter, los hinchas mostraron fotos de los trofeos de guerra, que incluyeron, también, camisetas y banderas de los hinchas de Atlas atacados.

Mikel Arriola Peñalosa, presidente ejecutivo de la Liga MX, dijo en sus redes sociales: “Inadmisible y lamentable la violencia en el estadio la Corregidora de Querétaro. Se castigará ejemplarmente a los responsables por la ausencia de seguridad en el estadio. La seguridad de nuestros jugadores y afición es prioridad. Seguiremos informando”.

Así comenzaron los incidentes

El comienzo de los graves incidentes en el fútbol mexicano

Querétaro puede ser desafiliado

En las últimas horas, medios mexicanos informaron que la Federación de Fútbol (FMF) podría desafiliar al club Querétaro tras el ataque de los hinchas del equipo local a un reducido grupo de simpatizantes del club de Guadalajara.

Un hincha de Atlas es retirado del estadio en grave estado Sergio Gonzalez - AP

”Un afiliado a la FMF perderá su afiliación si comete una falta grave y/o viole o incumpla en más de una ocasión cualquier disposición de este Reglamento, el Estatuto Social, las Directivas o las decisiones de FIFA, CONCACAF y/o la propia FMF”, señala el comunicado de la Federación difundido horas después del encuentro.

Por otra parte, la Fiscalía de Querétaro decidió abrir un expediente para investigar los hechos que fueron caratulados en principio como “tentativa de homicidio”.

Varios argentinos formaron parte del dramático encuentro, en el que Atlas se imponía por 1 a 0 con un gol de Julio Furch. Además, de Furch, en el conjunto de Guadalajara, dirigido por Diego Cocca, estaban presentes Hugo Nervo, Franco Troyansky y Gonzalo Maroni. En Querétaro, con la conducción de Hernán Cristiante, fue titular Leonardo Sequeira.