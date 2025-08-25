Russo elogió a Paredes, que también habló y se refirió a la importancia de que conviertan los delanteros

Boca derrotó a Banfield 2 a 0 en La Bombonera y obtuvo su segundo triunfo en fila en el campeonato Clausura. Esto le permite al Xeneize trepar en las tablas y soñar con mucho más. Miguel Ángel Russo habló en conferencia de prensa y se refirió a lo que dejó la victoria. Habló de Leandro Paredes, a quien calificó como uno de los mejores jugadores que dirigió en su carrera. El volante, que fue la gran figura, también dio declaraciones luego del partido y dejó en claro la importancia de ganar y de que conviertan los delanteros para beneficio del equipo.

El entrenador de Boca fue consultado por Paredes, lo elogió y dijo cuál es la fortuna: “Tiene una categoría distinta, por suerte lo tenemos en Boca”, expresó en primer lugar. Luego, el DT, agregó: “Es uno de los mejores jugadores que tuve, resuelve todo simple con una velocidad distinta a los demás y es importante para el grupo porque es un líder, como en la selección argentina. Hay que saberlo llevar, hay que mantener su nivel y estoy agradecido de poder dirigirlo”.

Leandro Paredes fue la gran figura del partido y para Russo fue uno de los mejores jugadores que dirigió en su carrera Gonzalo Colini - LA NACION

El mediocampista campeón del mundo con la selección argentina también habló con la prensa. Luego del triunfo, en el que fue elegido como la figura, expresó qué sienten por las dos victorias en fila: “Más tranquilo con estos dos triunfos seguidos, afrontar una semana después de una victoria siempre es bueno para la mentalidad. Estos 15 días trabajamos muy bien para conseguir estas dos victorias, contra Racing creo que hicimos un gran partido, no pudimos conseguir la victoria, fuimos a Mendoza y lo hicimos otra vez hoy”.

Luego, Paredes se refirió a cómo deben estar sus compañeros para cada encuentro por el campeonato: “Tenemos que estar todos los jugadores del plantel al 100%, preparados para cuando nos toque jugar, hacerlo de la mejor manera, tratar de ayudar al que tenemos al lado, creo que lo venimos trabajando y haciendo muy bien. Este grupo se lo merecía”. En línea con esto, Russo agregó: “Hay competencia sana entre todos, eso es muy bueno, es lo que buscamos y lo que queremos, pero cada uno tiene que elevar los niveles y mantenerse”.

Merentiel y Cavani fueron los autores de los goles y el volante sabe que eso es clave para el andar de Boca: “Es importante para nosotros que los delanteros puedan convertir, que podamos ganar, que estén con confianza, son dos jugadores muy importante para nosotros, que ellos puedan marcar nos hace muy bien y ojalá que sigan así”. En cuando al capitán, Russo se refirió a las críticas que recaen sobre él, pero advirtió que “forma parte de todo este juego”.

Edinson Cavani marcó el segundo tanto para Boca, que derrotó a Banfield Gonzalo Colini - LA NACION

Sobre el partido, Russo dijo que ”fue importante el nivel de juego en muchos pasajes, pero tenemos que seguir así”. Luego, mostró su alegría por ganar en la Bombonera: “Era necesario no sólo para mí, sino para todos. Siempre hay cosas que mejorar, pero en líneas generales estamos bien”.

Por último, dejó en claro qué están trabajando bien y van partido tras partido sin desenfocarse en los objetivos: “Ya pensamos en Aldosivi. Trabajaremos en busca de lo mejor. En Boca siempre buscamos un campeonato, es la realidad”, cerró.

Lo mejor de Boca ante Banfield

Con este triunfo, Boca está cuarto en la zona A del Clausura con nueve unidades. Además, está tercero en la tabla general, con 42 puntos y en puestos de clasificación a la Libertadores del próximo año. Lo que viene para el Xeneize es el duelo del próximo domingo a las 14.30 ante el Tiburón en Mar del Plata correspondiente a la octava jornada. Luego habrá fecha FIFA, en la que se hará un parate y volverá a jugar en la fecha nueve contra Central Córdoba en la Bombonera con día y horario a confirmar.