Miguel Russo evitó hablar de Boca y potenció los rumores: ¿se va de San Lorenzo y asume el martes?

“No hay nada”. Esa fue la breve frase que recibió LA NACION desde Boca cuando este domingo a la noche consultó sobre la planificación semanal, en medio de un contexto donde los rumores de un tercer ciclo de Miguel Ángel Russo al frente del equipo son cada vez más fuertes.

La eliminación ante Platense en las semifinales del torneo Apertura le puso punto final a la competencia de San Lorenzo en el plano local y el foco está puesto justamente en el futuro del DT, que evitó referirse justamente a eso en la conferencia de prensa post partido. Su voz era esperada desde el jueves, cuando desde Boca instalaron su nombre como el principal candidato a ser el sucesor de Mariano Herrón (el interino que reemplazó a Fernando Gago) al frente del equipo xeneize. Pero su decisión de no referirse a ese tema no hizo más que potenciar lo que se viene hablando desde entonces.

“No voy a hablar sobre mi futuro ni de mi continuidad. Hoy hablo de San Lorenzo y nada más. De lo demás voy a hablar cuando yo quiera. Hoy me invade el dolor de los chicos”, dijo Russo, algo incómodo con una inevitable primera pregunta.

Acerca de las versiones que aseveran que este martes iniciará su tercer ciclo al frente de Boca, el experimentado DT eligió no hablar: “Todo lo que digan, yo no escucho nada, ni me interesa. Hay que saber hablar, decir las cosas, y las cosas que tengo que hablar después las hablo personalmente. No escucho los rumores, ni me interesan”.

Esas dos frases no hicieron más que potenciar un hecho que inevitablemente se definirá este lunes. Los más optimistas aseveran que Russo dirigirá la práctica del martes en Boca Predio, en el regreso de las mini-vacaciones que tuvo el plantel tras la caída con Independiente, y en lo que será el inicio del trabajo rumbo al Mundial de Clubes, donde debutará con Benfica el lunes 16 de junio. De confirmarse, será apenas el cuarto entrenador en tener tres ciclos en el club azul y oro, luego de Mario Fortunato, José D’Amico y Carlos Bianchi.

Más claro: de no haber existido contacto alguno con Juan Román Riquelme o alguno de los integrantes del Consejo de Fútbol, Russo podría haber negado todo y desmentir esas versiones, algo que no hizo. Algo así había hecho el DT de Estudiantes, Eduardo Domínguez, quien fue irónico cuando a comienzos de mayo le hicieron esa misma consulta. “Los números que no conozco no los atiendo. A mis contactos sí los atiendo”, dijo.

Volviendo a Russo, el hombre de 69 años ya venía evaluando irse de San Lorenzo apenas concluyera su participación en este torneo, mucho tiempo antes de que su nombre apareciera sobre la mesa de la oficina de Riquelme, el mismo que lo echó en agosto de 2021 luego de una cadena de resultados adversos.

Una deuda económica y el contexto volcánico de San Lorenzo, con el presidente Marcelo Moretti acusado de recibir sobornos a cambio de promover a juveniles, terminaron de convencerlo de cerrar este ciclo, consciente de que la tarea de reacomodar las piezas en un club de Boedo que atraviesa una grave crisis institucional superó las expectativas, con el equipo alcanzando las semifinales del torneo.

Mientras, en los últimos días Boca jugó sus cartas. Como esa frase que se popularizó en redes sociales que dice: “No diré nada, pero daré señales”, desde el club hubo hermetismo en lo referido a declaraciones oficiales, pero al mismo tiempo se encargaron de ir dejando pistas.

La última fue el viernes, cuando una persona que suele ir todos los días al predio de Ezeiza le dijo a LA NACION “Lo viejo funciona”, un claro guiño a la serie de moda, El Eternauta, y al mismo tiempo al perfil experimentado del sucesor de Fernando Gago.

En el camino parecen quedar todos los otros nombres que ocuparon horas de pantalla y páginas de medios web y gráficos durante las últimas semanas, entre los que se destacó Gustavo Quinteros (siempre apareció como uno de los principales candidatos, pero desde su entorno le afirmaron a LA NACION que nadie de Boca se comunicó con él, a pesar de que estaba muy entusiasmado con aceptar la propuesta).

El dolor de la derrota

En lo referido al partido con Platense, Russo destacó la fortaleza de los futbolistas: “No es fácil manejar planteles. No es simple. Me quedo con el profesionalismo que han tenido los muchachos. A nivel de grupo hemos sacado muchas cosas, los chicos fueron creciendo”.

El DT también hizo referencia a lo complicado que es mantener un proceso de trabajo en el fútbol argentino, y todos los factores externos que pueden atentar contra ello: “En el fútbol argentino cada vez que termina un torneo siempre hay que empezar de nuevo. Es siempre así. Es duro mantener todo. Me pasó en Central, que estábamos muy bien y uno que tiró una piedra contra Peñarol me arruinó todo. De ahí a todo lo que vino después hubo un cambio muy grande en lo cual yo no tuve nada que ver”. Luego, sorprendió con una frase: “Es todo así. Yo me acuerdo de todo, tengo memoria y hago repaso de todo”.

Finalmente, ante la consulta referida con el próximo compromiso de San Lorenzo (tiene programado para el miércoles 4 de junio enfrentar a Quilmes por la Copa Argentina), resumió: “Ese partido es un error. No tenés a Vombergar, no tenés a varios lesionados. Es un lío, en el buen sentido. Yo pensé que lo iban a suspender, pero son cosas de la AFA. A San Lorenzo le va a costar mucho“.

Una vez que el vestuario local del estadio Pedro Bidegain quedó vacío llegaron las últimas pistas sobre el futuro del DT: no retiró sus pertenencias, le pidió a la dirigencia que postergue ese encuentro previsto para la semana próxima y no les dijo nada a los futbolistas en relación a su futuro inmediato. La planificación, al menos en los hechos, sigue igual,

Miguel Ángel Russo tiene que definir qué hará a partir de ahora y sabe que es hora poner en práctica una frase que suele usar: tomar decisiones.