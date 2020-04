Russo ofreció una suerte de conferencia de prensa pero para hinchas, en el canal de Boca en YouTube. Fuente: LA NACION - Crédito: Fernando Massobrio

La cuarentena se mantiene firme debido a la pandemia de coronavirus y la gente procura entretenerse en los hogares. Por eso Boca , en el día de su cumpleaños Nº 115 , tuvo la idea de que el director técnico Miguel Ángel Russo hiciera, mediante el canal de YouTube del club, una suerte de conferencia de prensa pero ante hinchas, mientras banderas y camisetas adornaban ventanas y balcones de la Argentina en festejo del aniversario xeneize.

Con el Russo de 2007 a su espalda, hecho cuadro, besando la Copa Libertadores que conquistó su Boca en Porto Alegre con un alto nivel (5-0 global en la final), el entrenador se prestó a 15 minutos de respuestas en video. Las primeras preguntas abordaron la obtención de la Superliga. "Sentí una alegría inmensa. Lo sabíamos de entrada: eran siete fechas en las que teníamos que jugarnos el todo por el todo. Es algo que deseaba, anhelaba, y que tiene un sabor importantísimo", comenzó. Y continuó contando cómo se sintió la semana previa a la coronación: "No fue diferente a las que veníamos viviendo. Teníamos que hacer lo mismo: ganar. El diálogo era el mismo, sobre las cosas que teníamos que mejorar. No varió, incluso, de la semana previa a jugar con Independiente", refirió al compromiso en el reinicio de la Superliga, a fines de enero.

Según su mirada, el mejor desempeño de su Boca fue el que dio el puntapié a la serie de seis victorias que derivó en la conquista: "Es difícil elegir el mejor. Tuvimos muchos parejos. Incluso, el del partido con Independiente [0-0], que jugamos con uno menos y con un poco menos de fútbol. Creo que en el de Talleres [2-1], en Córdoba, tuvimos el mejor rendimiento. Veníamos de ese empate y creo que empezamos a formarnos como equipo", juzgó.

Además, se lamentó por este freno que llegó cuando Boca registraba ocho triunfos y dos igualdades entre Superliga, Copa Libertadores y Copa Superliga. "El parate nos agarró en un buen momento, siendo campeones. El plantel seguía teniendo el mismo compromiso. A las 72 horas de salir campeón salió a jugar contra DIM como si tuviera hambre de gloria nuevamente. Habrá que arrancar de nuevo, con la misma expectativa y con fe. Espero muy pronto encontrar el nivel que teníamos", lamentó, aunque con esperanza, con miras al reencuentro con sus dirigidos en Ezeiza. A propósito del predio, destacó que ayuda mucho al trabajo en conjunto desde la primera división hasta las bases: "Es bueno que tengamos eso, nos da mucha privacidad y me da la posibilidad de ver a los chicos de la reserva y de las inferiores día tras día y de hablar con los entrenadores. Ese es el cambio más grande que vi del 2007 para acá. Más comunicación rápida y directa. Es lo que me gusta", se complació.

En cuanto a los futuros refuerzos no dio pistas. Prudente, como suele serlo, evitó nombres y hasta puestos en los que hace falta incorporar. Es una incógnita cómo se desenvolverá el fútbol cuando se reanude; los vínculos club-futbolistas podrían estirarse seis meses. "Es difícil hablar de eso porque pensábamos llegar a junio de una manera. Hay que renovar algunos contratos. Es Boca y siempre necesitamos elementos. Tenemos una idea, pero hay que esperar cómo se desarrolla todo. Boca siempre está dispuesto a traer jugadores de calidad", comentó. ¿Y cómo se manejan los integrantes del cuerpo técnico por estos días en cuanto al plantel? "Estamos en contacto permanentemente con todos los jugadores. Con Licha López y Zambrano, que terminaron lesionados, para saber cómo están. Es una etapa difícil, nunca nos había pasado esto".

Por supuesto, los hinchas le hicieron consultas sobre la conquista de la última Libertadores de la historia del club. Orgulloso, remarcó en dos ocasiones que es un gusto estar en el podio junto a Juan Carlos Lorenzo y Carlos Bianchi, los otros entrenadores de Boca campeones del subcontinente. "En Sudamérica es el galardón más alto para un técnico de clubes. Fue lo mejor que me pasó en la vida como entrenador. Por algo Dios me puso esta camiseta por delante". Y dejó en claro que volvió al club para repetir la épica de hace trece años: "Sé lo que significa la Copa para Boca y para mí. La Copa no se puede describir. Cuando se la gana, da el gustito de querer ganarla de nuevo".

"Fue lo mejor que me pasó en la vida como entrenador. Por algo Dios me puso esta camiseta por delante", aludió Russo a la conquista de la Copa Libertadores en 2007, al mando de Boca. Crédito: Twiter

Ratificó que el mejor jugador al que dirigió es hoy es el vicepresidente segundo de Boca, Román Riquelme, pero le costó dar un segundo nombre: "Había jugadores de alto nivel. Incluso a los que no jugaban valoro muchísimo. Ese buen equipo enriqueció la figura de Román. Buscar las asociaciones no es simple, lleva un tiempo. Lo conseguí rápido, como ahora", comparó con una sonrisa.

El ida y vuelta fue distendido, tanto que detalló cómo surgió su frase que es marca registrada. "La frase 'son decisiones' nació porque el periodismo me consultaba por qué ponía el mismo equipo miércoles y domingo. No había una explicación como entrenador. Ese equipo quería jugar siempre. Yo decía 'son decisiones' porque el fútbol genera cambios y obliga a una elección permanentemente". Y, ex futbolista de Estudiantes de La Plata, aseguró que le habría gustado jugar en Boca.

Otra pregunta fue si entre sus pendientes está dirigir al seleccionado argentino. Su respuesta fue un sí rotundo. Aunque cree que no puede pedirle más a la vida: "Uno nunca sabe: la pelota es redonda y da vueltas permanentemente. Boca es una gran alternativa mía; tengo que demostrar. Boca es permanentemente estar a la altura de los mejores", enfatizó.

Para terminar, intentó describir a Boca con una palabra, pero no encontró una respuesta perfecta: "Definir a Boca es difícil. Boca es su gente, que es lo máximo. Más que una palabra, se necesita un montón de frases. Pero todas referidas a la gente".