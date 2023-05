Milan vs. Inter, por la Champions League: Lautaro entró en la historia de su equipo y es el más goleador de la Scaloneta en 2023

escuchar

Lautaro Martínez es el Toro, pero ruge como un león cada vez que convierte un gol. A los 25 años, el delantero argentino recuperó ese instinto animal que había extraviado: estuvo diez partidos sin convertir ni colaborar con pases de gol para Inter, su equipo. Volvió cuando más lo necesitaban, en el tramo decisivo de la temporada. Y este miércoles, desde las 16, será el líder del ataque en un “EuroDerby” frente a Milan por las semifinales de la Champions League.

Sus estadísticas intimidan: seis goles y tres asistencias en los últimos seis partidos. Segundo en la tabla de anotadores de la Serie A detrás de Victor Osimhen, el tanque de Napoli, el campeón, Martínez gritó 23 veces en toda la campaña. Y dio 9 asistencias. Hay más: es el futbolista de la selección argentina que más anotó tras el Mundial de Qatar : lleva 15 desde el 18 de diciembre del año pasado. Tres goles más que un tal Lionel Messi.

Lo mejor de la victoria de Inter por 2-0 ante Roma

¿Qué cambió? Para Simone Inzaghi, el entrenador del equipo neroazzurro, la clave está en el equipo. “Hay momentos para todos, sobre todo para los delanteros. Hubo un momento en el que no podían anotar, ahora todos vuelven a convertir y eso es lo que queremos. Antes estaba tranquilo, pero ahora lo estoy aún más”, dijo el DT en la conferencia de prensa previa al partido. Martínez no sabe con quién jugará en el ataque: lo más probable es que sea el belga Romelu Lukaku, autor de un gol en el 2-1 ante Roma el último fin de semana, por la Serie A. “Es importantísimo para nosotros”, elogió Inzaghi a su tanque. Si el exdelantero de Chelsea hace el juego sucio de matarse contra los defensores rivales, Lautaro aporta el cerebro. El ex Racing piensa antes de ejecutar y, por lo general, toma buenas decisiones.

“No hay que tener miedo, tendremos que luchar todos juntos. Festejamos mucho; otras veces nos enojamos: formamos un único bloque con nuestra hinchada y esperamos hacer realidad un sueño dentro de seis días”, se entusiasmó Inzaghi. En ese deseo, Martínez (y sus goles) son fundamentales: ya le anotó siete veces a Milan desde que arribó a Italia, procedente de Racing. Dos de esos goles, en esta temporada: el primero en la Supercopa italiana, jugada en Riad (Arabia Saudita), y el segundo en el 1-0 del segundo clásico de la temporada por la Serie A. Los Neroazzurri apuntan a alcanzar por primera vez la final de la competición más prestigiosa a nivel de clubes del fútbol europeo desde aquel triplete sin precedentes en la temporada 2009/10, con la obtención de la Serie A, la Copa de Italia, y la Liga de Campeones, bajo la dirección de José Mourinho.

Inter precisa un delantero quirúrgico para dejar atrás una historia gris contra su clásico rival por torneos europeos: se enfrentaron cuatro veces, y nunca pudo vencerlo. En dos ocasiones ganó Milan, y en las otras dos empataron. La quinta puede ser la vencida para los negriazules. Ajenos a lo que dicen los números y la historia, en el entrenamiento del martes abundaron las sonrisas. Inzaghi todavía tiene dudas en la mitad de la cancha. Sabe que jugará el recuperado Danilo D’Ambrosio y es duda el belga Robin Gosens. En la cabeza de Inzaghi, el equipo es Lautaro, el croata Marcelo Brozovic y otros nueve futbolistas. El mediocampista y el delantero son inamovibles.

Es más, en la antesala del partido a Lautaro le salió un apoyo inesperado. El portugués Luis Figo, exjugador de Inter, dio una entrevista a la Gazzetta dello Sport y elogió al delantero argentino: “En estos partidos se destacan los que convierten goles, por lo que pienso en Lautaro como jugador destacado del partido”, señalo el portugués, que se retiró en 2009 con la camiseta interista. Y agregó: “Los detalles en la Champions son cruciales y el argentino podría ser el indicado. Ha madurado y tiene personalidad”.

Otra revancha de Qatar 2022: Giroud vs. Lautaro

El partido de este miércoles también tiene su cuota de morbo. La prensa italiana indagó en el enfrentamiento entre Lautaro y Olivier Giroud, el 9 de la selección francesa que hace ese mismo trabajo en el Milan. “¿Es una revancha?”, le preguntaron, tal como habían hecho en la previa de la Supercopa de Italia. Giroud se hartó: “Basta. No es un tema personal, somos once, además del banco de suplentes. Somos un equipo unido y no es Giroud contra Lautaro Martínez . Dejamos al pasado detrás, pero obviamente para mí es una motivación más. Que no limita mi concentración, sé lo que debo hacer sobre el campo y estoy concentrado en mis compañeros”.

Olivier Giroud, referencia ofensiva de Milan y delantero de la selección de Francia

Para Stefano Pioli, el entrenador de Milan, el favorito es su rival. “Sabemos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Cuando un grupo de trabajo prepara las cosas con concentración es ideal, y eso ayuda a tener serenidad”, dijo en la conferencia de prensa previa al partido, que será dirigido por el árbitro español Jesús Gil Manzano. Y añadió: “El trabajo del entrenador también es importante para transmitir energía mental al equipo. felicidad y entusiasmo al equipo. Nos enfrentamos a un rival fuerte, tenemos 180 minutos para manejar. Estamos bien y estamos listos: necesitamos un partido de alto nivel contra el Inter”.

Las posibles formaciones:

Milan: Mike Maignan; Davide Calabria, Simon Kjaer, Fikayo Tomori y Theo Hernández; Rade Krunic, Sandro Tonali, Junior Messias e Ismael Bennacer; Olivier Giroud y Alexis Saelemaekers o Rafael Leao. DT: Stefano Pioli.

Inter: Andre Onana; Matteo Darmian, Francesco Acerbi y Alessandro Bastoni; Denzel Dumfries, Nicolo Barella, Marcelo Brozovic, Hakan Calhanoglu y Federico Dimarco; Romelu Lukaku y Lautaro Martínez. DT: Simone Inzaghi.

Árbitro: Jesús Gil Manzano, de España.

Estadio: Giuseppe Meazza, de Milán.

Hora de inicio: 16.

TV: ESPN y Fox Sports

LA NACION