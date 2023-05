El reencuentro entre Messi y Lewandowski tras su tenso cruce en el Mundial de Qatar

escuchar

En el marco de los premios Laureus, el todavía delantero del PSG Lionel Messi mantuvo un fugaz encuentro con el atacante del Barcelona Robert Lewadowski, a meses de su tenso cruce en el Mundial de Qatar y luego de la victoria por 2-0 de la Argentina sobre Polonia en la tercera fecha por el Grupo C.

Momentos antes de comenzar el evento, que se celebró en París, el mejor jugador del mundo compartió un breve diálogo con el exdelantero del Bayern Múnich. En medio de los rumores sobre un posible desembarco del astro argentino en España, Arabia Saudita o EE. UU., ambos conversaron sobre el club blaugrana.

“¿Todo está bien en Barcelona?”, fue la pregunta que le hizo Messi a Lewandowski, que evidencia también el video compartido en redes sociales. “Si, bien”, respondió el polaco. “Él y su esposa están enamorados de la ciudad”, acotó Antonela Rocuzzo en nombre de Lewandowski y sobre la misma Barcelona.

“¿Vives en Castelldefels?”, indagó la Pulga luego, en referencia al municipio donde Messi tiene una lujosa casa de tres pisos con terraza. “Sí”, contestó Lewandoski, lo que dio a entender que si el ex-Barcelona decide volver al club donde dio sus primeros pasos, los dos podrían llegar a ser vecinos.

El reencuentro entre Messi y Lewandowski en los premios Laureus

El amistoso diálogo entre los referentes del fútbol mundial no fue el único guiño que Messi hizo al club español durante la gala. Tras recibir el premio a Mejor Deportista del Año, el campeón del mundo con la selección habló tanto de la hazaña en Qatar como de su paso por el equipo que hoy conduce Xavi Hernández.

”Tuve muchas alegrías con el Barcelona y muchas tristezas con la selección pero tuve muchas piedras en el camino y me hizo superarme”, señaló.

Las palabras del siete veces ganador del Balón de Oro no pasan desapercibidas en un contexto de incertidumbre sobre si regresará al Barcelona, firmará contrato con el club saudí Al-Halil por 400 millones de euros al año o le dará una chance al Inter de Miami de David Beckham, exjugador inglés con el que dialogó a finales de abril.

El cruce entre Messi y Lewandowski en Qatar

Durante el partido entre Argentina y Polonia por la tercera fecha del Grupo C Messi protagonizó un frío cruce con Lewandowski en los últimos minutos de juego, cuando al argentino lo encaró en la mitad de la cancha en un intento por avanzar hacia el arco. El polaco lo marcó con el cuerpo para quitarle la pelota, lo bloqueó dos veces y esa situación derivó en un Messi molesto, que no pareció aceptar las disculpas. Iban cinco minutos de los seis que se habían adicionado.

Al final del partido, los jugadores se encontraron, intercambiaron algunas palabras tapándose la boca para que no se les pueda leer los labios y se abrazaron, aunque con caras de que lejos estaban de demostrar afinidad. De hecho, Leo no sonrió en ningún momento y su rival apenas esbozó una mueca.

“Le dije a Messi que estaba jugando más a la defensiva que de costumbre. A veces eso necesita el equipo”, reveló Lewadownski en diálogo con BILD.

Robert Lewandowski de Polonia, a la derecha, interactúa con Lionel Messi de Argentina al final del partido de fútbol del grupo C de la Copa Mundial entre Polonia y Argentina en el Estadio 974 en Doha, Qatar, el miércoles 30 de noviembre de 2022. (Foto AP/Hassan Ammar) Hassan Ammar - AP

En el fondo, lo que había detrás era una vieja disputa, nacida cuando el polaco se ofendió porque Messi no lo votó para el premio The Best que otorga la FIFA (votó a Neymar, Mbappé y Benzema), que de todos modos el exdelantero del Bayer Munich y tercer máximo goleador de la Bundesliga ganó.

El delantero dijo después de aquel episodio: “Voté por él porque aprecio lo que ha hecho. Messi dijo que me votaría para el Balón de Oro, pero no me votó por The Best. Es su decisión, pero de todos modos, yo gané el premio, así que me resultó más fácil aceptarlo”, lamentó Lewandowski. A partir de aquello es que estalló todo.

El último deseo del delantero polaco

A pesar de las idas y vueltas entre ambos, Lewandowski hizo a un lado el conflicto existente y abogó por la vuelta del diez al club blaugrana: “Para mí, Messi siempre será parte del Barcelona. Si vuelve, no sólo para los fans sino también para los jugadores, sería algo impresionante. Su lugar está aquí, en Barcelona. No sé qué sucederá, no soy la persona a quien preguntarle, pero necesitamos esa clase de jugadores”.

