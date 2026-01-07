Milton Casco y una original presentación en Atlético Nacional de Medellín, su primer club del exterior

Las novedades futbolísticas de Colombia giran alrededor del regreso de Radamel Falcao García a Millonarios de Bogotá, para su “último baile”. Los medios también profundizan en la transferencia de José Enamorado, figura de Junior, a Gremio de Porto Alegre, por US$ 3 millones. Pero hay otro nombre de peso que ganó lugar en los portales y es, precisamente, de un argentino: Milton Casco.

Milton Casco jugará en el exterior por primera vez en su carrera @nacionaloficial

Después de una década en River, el defensor se marchó de Núñez y se incorporó por primera vez a un club del extranjero (también jugó en Gimnasia La Plata y Newell’s). Atlético Nacional de Medellín, conjunto que disputará la próxima Copa Sudamericana (al igual que River), es el nuevo hogar del entrerriano.

El palmarés de Milton Casco, destacado en la presentación de Atlético Medellín @nacionaloficial

Casco, de 37 años, es el primer refuerzo de Atlético Nacional. Y su presentación fue simpática y con un guiño a los clubes argentinos en los que actuó. En el video difundido en las redes sociales del club verde y blanco se ve -en primer plano- un termo con los escudos de Gimnasia, Newell’s y River, pero le acercan uno nuevo del equipo de Medellín y lo pega en el recipiente. Acto seguido se observa, finalmente, al jugador, tomando mate y saludando.

La presentación de Casco en Colombia

El equipo “verdolaga” buscará entrar en la etapa de grupos de la Copa Sudamericana, en un desafío a partido único contra Millonarios, el próximo 4 de marzo, en el estadio Atanasio Girardot, en Medellín. Los medios colombianos destacaron la carrera de Casco. “El lateral llega con tres títulos internacionales en la hoja de vida: la Copa Libertadores 2018 y la Recopa de 2016 y 2019, todos con River Plate”, recordó el diario El Tiempo.

La salida de Casco de River es parte de una estrategia del equipo millonario de empezar a dejar atrás la gloria del pasado para reconstruir el presente y transformar el futuro. El DT Marcelo Gallardo les comunicó a Enzo Pérez (nuevo jugador de Argentinos Juniors), Casco, Ignacio Fernández (en Gimnasia La Plata) y Gonzalo Pity Martínez que no continuarían en Núñez en este 2026.

Milton Casco actuó durante una década en River Marcos Brindicci - LA NACION

Casco jugó 316 partidos en River y ganó 13 títulos. En su última temporada registró 20 partidos. Con ganas de continuar, su nuevo desafío está en Colombia.